Acción de Latam salta tras aprobación de su plan de reorganización: ¿comprar o no comprar?

Con un alza de 8,83% cerró la acción de Latam el lunes, con montos transados que bordearon los $1.200 millones. Y es que la aprobación por parte del Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York del plan de su reorganización, para salir del Capítulo 11 al que se acogió en medio del impacto de la pandemia, pareció llenar de optimismo en el mercado.

El sábado la compañía comunicó vía hecho esencial “la confirmación del Plan por el Tribunal de Quiebras representa el último hito del Procedimiento Capítulo 11 en los Estados Unidos de América. Corresponde ahora implementar en Chile los actos corporativos necesarios para efectos de concretar con éxito la salida de los Deudores del Procedimiento Capítulo 11″.

Sin embargo, aún restan pasos por cumplir, por lo que el precio actual de la acción no es indicativa del valor de la compañía a futuro.

Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta4, sostiene que no es momento de comprar, “de ninguna manera. Ahora lo que sigue es la aprobación en Junta Extraordinaria de Accionistas”, tras lo cual los papeles actuales se diluirán, explica el experto.

“En los próximos días el Directorio de la Sociedad convocará a sus accionistas a una junta extraordinaria de accionistas para efectos de que éstos se pronuncien sobre el aumento de capital, la emisión de acciones de pago y la emisión de bonos convertibles en acciones contemplados en el Plan de Reorganización, lo cual será oportunamente informado a través de los medios de difusión que correspondan de conformidad a la normativa aplicable”, dice el hecho esencial enviado por la compañía.

“Es precisamente la dilución que deben tener los actuales accionistas lo que nos hace recomendar estar “Fuera” de las acciones de Latam”, dice Araya.

El plan de reorganización lanzado en noviembre de 2021 implicaba una inyección de cerca de US$ 8.190 millones a través de una combinación de emisión de nuevas acciones, bonos convertibles y deuda. Al salir del plan, la compañía estima que habrá reducido su deuda a US$ 7.260 millones y tendrá una liquidez aproximada de US$ 2.670 millones.

Luis Flores, gerente general de STF Capital, señala que “creemos que el precio objetivo de la acción está en $500 y que dado estos niveles ($403,34) son de compra”.

Por su parte, Germán Guerrero, socio de MBI, sostiene es necesario analizar la dilución que implicarán los aumentos de capital, y el papel de la aerolínea “no hay que mirarlo como un acción, pues en gran medida parte de su valor será en función de la opción que da suscribir nuevas acciones”, razón por la cual estaría subiendo en estos momentos.

“Una acción te da derecho a suscribir acciones en los futuros aumentos de capital, es decir (quienes están comprando ahora) le están dando valor a esa opción de suscripción de futuras acciones que son las opciones”, dice Guerrero, y agrega que “es mucha especulación, de cosas que podrían pasar”, pues aún resta por ver el precio al que ofrezcan las nuevas acciones, el tamaño del aumento de capital y si todos puedes suscribirlo y qué ocurrirá con las opciones de quienes con concurran a la operación.

Con todo, la empresa espera completar su salida del proceso durante el segundo semestre de este año, indicó en el hecho esencial.

En mayo de 2020, la empresa se acogió al Capítulo 11 de la ley de quiebras en EEUU, para reducir sus deudas, obtener nuevo financiamiento y transformar al grupo de aerolíneas. Esto le permitió seguir operando en medio de un escenario complejo para la industria, debido a las restricciones derivadas de la pandemia de Covid-19.