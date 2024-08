Alejandro Micco afirma que empresa estatal para la distribución eléctrica “es un voladero de luces” y que no se deben congelar tarifas

Los cortes prolongados de energía eléctrica que se vivieron tras el paso del temporal de principios de agosto, han llevado a que algunos parlamentarios pongan sobre la mesa la idea de volver a congelar tarifas. Ante este escenario, el exsubsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, planteó que el descongelamiento no se debe detener.

“Esta situación no ayuda al otro proceso que es de normalización de las tarifas y que es fundamental hacerlo. Ese proceso no puede detenerse por la situación actual. Vimos que ni las empresas ni la regulación ha estado a la altura de lo que debiésemos tener como país. Por el lado de las empresas hay un tema que desde la emergencia no han sabido reaccionar con la debida diligencia. Es verdad que tuvimos un evento que no es común, pero no fue un terremoto grado 10. Tanto tiempo en la reacción muestra una ineficacia. Hay un tema en la forma en que estamos regulando a estas empresas”, dijo en Desde la Redacción de LT.

Y agregó que “uno no puede vivir fiando. Lo que hicimos es pedir fiado para que no se subieran las tarifas. Primero sin ninguna participación del Estado. Luego se entregó un vale vista para cobrar a futuro. Hay que hacerlo sí o sí, porque sino le generamos un flaco favor a la gente. El alza viene por la generación. Es importante que no nos aprovechemos de esta situación para tener políticas populistas. Las alzas que vienen no son para las distribuidoras, son para la generación. Están los mecanismos para castigar a las empresas. No se debe hacer con congelar las tarifas. No podemos vivir de fiado para siempre”.

En cuanto a la posibilidad de tener una empresa estatal para la distribución eléctrica, el economista y académico de la FEN, planteó que desde su punto de vista es un voladero de luces.

“No creo que tuviese un impacto muy grande. En el corto plazo el esfuerzo es reponer el suministro, pero luego hay que ver es hacer un ajuste en nuestro sistema que no ha funcionado tan mal. Es el momento para revisar como está la institucionalidad. No sé que tanto hubiese servido una empresa pública. En el caso del agua teníamos una empresa pública y la eficiencia dejó mucho que desear. Se comportaban mucho peor que las empresas privadas de agua. Creo que es algo que uno puede conversar, pero no sé si tiene mucho impacto, y tiene un periodo si se llegase a implementar mucho más largo. Creo que es un camino más seguro seguir con la actual regulación. Hacer los ajustes necesarios”, planteó Micco.

08/03/2023 FOTOGRAFIAS DE ALEJANDRO MICCO. FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Asimismo, indicó que “desde mi perspectiva creo que es más un voladero de luces que otra cosa. No veo posibilidad que pase en el corto plazo, ni que sirva de mucho”.

Tampoco ve como solución el caducar la concesión de las empresas eléctricas.

“No es solamente Enel, es CGE también. El proceso de caducación tiene una línea de tiempo y una forma en la cual se hace. Luego se vuelve a licitar. Se ha aplicado en otras oportunidades. No requiere una empresa estatal. No veo mucho la ventaja de esto. El Estado tiene más capacidad en el ámbito de regular, exigir que empezar a operar”, señaló.

Por último, también tuvo críticas para la respuesta de las empresas ante la emergencia que se vivió y que dejó sin luz por varios días a miles de clientes.

“Las empresas no dieron el ancho. La información se daba con mala calidad y había mucha incertidumbre. Pareciera ser que no estuvieron a la altura. Hay que verlo legalmente. Hay una falencia de parte de las distribuidoras. esta es una opinión externa. Debe multarse si no cumplieron todo. Las empresas no pareciera que hayan tenido la debida diligencia. Esto va a ser discutible”, concluyó.