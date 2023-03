Andrea Repetto por reforma previsional: “El proyecto tal como está no concita acuerdo (...). Habrá que buscar un punto intermedio”

Esta semana se instaló la mesa técnica, sin la presencia de Chile Vamos ni Republicanos, que apunta a avanzar en la reforma de pensiones que promueve el Ejecutivo. Tras el rechazo a la idea de legislar la reforma tributaria en la Cámara de Diputados, la economista Andrea Repetto planteó que se necesita buscar un punto intermedio en el proyecto previsional, ya que tal como está no genera acuerdo.

“El proyecto tal como está no concita acuerdo, y una vez que rechazaste una reforma es más fácil rechazar otra. Esta reforma también corre más riesgo en ese sentido. Habrá que buscar un punto intermedio. Cuando ya existe la PGU (Pensión Garantizada Universal), ¿es necesario 6 puntos adicionales? Porque los 6 puntos adicionales es un número que está dando vuelta hace rato, pero de antes que existiera la PGU. Quizás necesitamos, estoy inventando, 4 y no 6, y hay espacio. No todo a un fondo común, puede ser 3-1, qué se yo. Si uno piensa en la aprobación de la reforma de Piñera que sí tenía un fondo común y se aprobó, y lo aprobó la derecha, y hoy se propone 6, bueno, hay un punto intermedio. Todos han accedido a un fondo común y que permanezcan las cuentas individuales, pero son los montos la diferencia”, dijo la economista en Radio Duna.

Y agregó que “hay que pensar cuáles son las pensiones que queremos y cuáles son las tasas de reemplazo que queremos. Cuál es la pensión en relación al salario previo antes de pensionarse”.

Por otro lado, el gobierno ha iniciado conversaciones con distintos actores, para reimpulsar la reforma tributaria tras el revés sufrido en la Cámara de Diputadas y Diputados la semana pasada. En ese sentido, la economista sostuvo que algunos puntos van a quedar fuera de la discusión, como por ejemplo un aumento del IVA.

“Ideas como subir el IVA están completamente fuera. La idea de reintegrar los impuestos; el exministro (Felipe) Larraín trajo el tema de vuelta en una carta en El Mercurio, que la modernización tributaria que había propuesto el gobierno de Piñera iba a generar un montón de crecimiento, y que con ese montón de crecimiento íbamos a recaudar más. Eso queda fuera de los bordes”, señaló Repetto.

Asimismo, indicó que “estos días se han ido abriendo a estar disponibles a retomar la conversación y eventualmente insistir en el Senado con un proyecto modificado. Es ahí donde aparece la idea de las líneas rojas. El ministro dijo que no hay líneas rojas y podemos recaudar menos. Pero sí puso bordes de manera bien explícita durante la semana. Dijo que había que elevar la recaudación y eso pone límites superclaros, y dijo que tenía que ser progresivo, así que tampoco sirve cualquier instrumento. Dijo que hay que cuidar la responsabilidad fiscal”.

Frente a una menor recaudación, Repetto indicó que algunas promesas, como la condonación del CAE, probablemente queden fuera de la discusión. “Cuando el ministro dijo que no había una línea roja en cuánto queremos recaudar, está diciendo que están disponibles a recaudar menos, porque están esperando gastar menos. Hay unos candidatos eventuales ahí. Me imagino que la condonación del CAE queda completamente fuera, que es algo de lo que se habla poco”, afirmó la economista.

Por último, Repetto manifestó que es importante que haya una conversación para llegar a un acuerdo en la materia.

“Superinteresante como ha ido mutando esta conversación, y lo importante es cómo cambió el panorama el rechazo de la reforma tributaria. Cuando partió esto se habló de un pacto tributario. Es una crítica que he hecho antes, y cuando llevaron el proyecto de ley al Congreso, como que la idea del pacto tributario desapareció. El contenido del proyecto de ley no parecía recoger de manera real la idea del pacto. Creo que el impuesto al patrimonio es el símbolo más grande de esa idea de que para construir un pacto tributario había que ceder cosas. Cedieron cosas por cierto. Acuérdense que el proyecto que presentaron en la campaña del presidente Boric era recaudar 8 puntos del PIB, e ingresó un proyecto con 4,2, y después hubo indicaciones y terminaron en 3,7. Ahora hay que volver a conversar. La primera reacción no es para nada obvio que quieran insistir en el Senado. Es difícil. Necesitan 2/3 de los votos de los presentes”, concluyó.