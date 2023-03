Andrés Velasco: “Celebro que el gobierno le dé el respaldo a Carabineros”

El tema de la seguridad pública volvió a instalarse con fuerza tras la muerte de una carabinera en Quilpué en medio de un operativo el fin de semana, llegando también hasta los foros económicos. Este martes, en un seminario de BTG Pactual, el exministro de Hacienda, Andrés Velasco; el expresidente de la Sofofa, Bernardo Larraín; el gerente general de Quiñenco, Francisco Pérez Mackenna, y Cecilia Cifuentes, directora del centro de estudios financieros del ESE Business School, hicieron su diagnóstico al respecto.

Velasco indicó que el problema viene de hace años, y valoró que el gobierno de Gabriel Boric haya entregado su respaldo a Carabineros.

“El asunto de la seguridad es grande, importante, capital. Seamos francos, no partió ayer. Creo que probablemente nos hicimos los locos por mucho tiempo. El surgimiento de las pandillas ya tiene muchos años. Nos tardó mucho a los integrantes de la elite chilena darnos cuenta que había que abordar el asunto. El pilar de la civilización es el uso legítimo de la fuerza. Celebro que el gobierno le dé el respaldo a Carabineros que merece. Una colita económica relacionada con lo mismo. En un mundo con guerra, pandemia, va a haber un gran premio asociado a los países tranquilos, y Chile lo era”, dijo Velasco.

Larraín, por su parte, sostuvo que “garantizar la seguridad de las personas es el mínimo deber que un Estado debe cumplir. Más allá de sus implicancias económicas. Antes de esas implicancias económicas hay que pensar en las implicancias para esas personas que están en barrios sumidos en el narcotráfico. Yendo a la dimensión económica de la inseguridad, en la Región del Maule y la Región de Los Lagos hay muchas hectáreas que están sin uso. Crece todos los años por los incendios y eso está inmovilizado. La razón por la cual no se pueden desarrollar, es porque esos pequeños propietarios no quieren replantar porque están amenazados por un clima violento”.

“El impacto económico es tremendamente regresivo. No hay nada que dañe más la calidad de vida que vivir con miedo. Los que tenemos ingresos suficientes, ponemos rejas, ponemos alarmas, pero es tremendamente perjudicial para los sectores de bajos ingresos. Creo que este problema con la seguridad, tiene algo que ver con el problema que tenemos en educación, que es la pérdida del principio de autoridad. Para mí es inexplicable lo que pasó en estos últimos años con la fuerza pública, que no puede defenderse. El carabinero tiene que tener el derecho a defenderse, no pueden ser fuerzas proporcionales. Es la única forma de mantener el principio de autoridad. Me alegro que quienes hoy gobiernan estén dándose esta voltereta, porque es muy necesaria”, indicó, en tanto, Cifuentes.

Por último, Pérez Mackenna sostuvo que “todo el mundo está programado para aprender a hablar, pero si nadie le habla no va a aprender a hablar. Lo que es fundamental es que no sólo se incorpore el tema del respeto a la autoridad, sino que se incorpore también esta capacidad con la que nacemos que cuando le hacemos bien a los demás nos sintamos nosotros más felices. Eso va a permitir combatir la polarización”

Acuerdos y crecimiento

Otro de los temas abordados por los panelistas fue el crecimiento económico, y los desafíos que enfrenta el país en los próximos años. En ese sentido, hubo un diagnóstico común de que el triunfo del Rechazo cambió el ánimo en el país.

“Estaba escuchando al ministro Marcel, y quiero decir que los chilenos y no chilenos deberíamos darnos con una piedra en los dientes porque tenemos un muy buen ministro de Hacienda. Nadie en EE.UU. y Europa puede creer que un gobierno de izquierda como el que Chile tiene, tenga un superávit fiscal. Todos sabemos que es muy fácil poner la pata al acelerador del gasto. Es mucho más difícil sacar el pie del acelerador, y Chile tiene superávit fiscal. Hemos vuelto a la buena senda. Están mejor las cosas que hace unos meses, claro que sí, que duda cabe. Hubo un apretón, la demanda se contrajo y eso significa que la inflación va a ir cayendo. Es evidente que el clima político en Chile cambió. Yo estuve por el Rechazo y me alegro que haya ganado el Rechazo, creo que fue una buena decisión. No creo que el rechazo de la idea de legislar la reforma tributaria haya sido una buena idea. Creo que el proyecto que hubiese salido, habría sido muy distinto al que salió. Chile va a necesitar más recursos públicos, eso hay que decirlo”, planteó Velasco.

Cifuentes señaló que después del 4 de septiembre “mi percepción negativa sobre Chile cambió. Los países se construyen con acuerdos, y en el segundo gobierno de Bachelet volvimos a esa idea polarizante de demonizar acuerdos, de no preocuparnos de la calidad de las políticas públicas. Tengo la percepción de que fueron los propios chilenos los que el 4 de septiembre dijeron no queremos esa sociedad polarizada. Creo que lo más evidente es este nuevo proceso constituyente con otro tono”.

“Los problemas que tenemos en Chile están presentes en todas partes. La sensación térmica nuestra es un problema global. No comparto que cero déficit sea responsabilidad fiscal. Creo que responsabilidad fiscal es gasto fiscal eficiente y moderado. El verdadero impuesto es el gasto fiscal. Cuando hay déficit eso se va a cobrar por la inflación o impuestos futuros. Miramos mucho las tasas, la recaudación, pero poco en lo que se está gastando esa plata. Me da la sensación que lo que necesitamos es sentarnos a conversar sobre cuáles son los temas que debe resolver el Estado”, apuntó Pérez Mackenna.

A su vez, Bernando Larraín manifestó que “el 4 de septiembre generó rebotes en el programa de gobierno. Entiendo que un 5% del programa se está ejecutando. El 4 de septiembre implica un cambio del punto de partida que nos aleja de esa lógica refundacional. Antes de mejorar la educación pública, había que ponerle cortapisas a la educación privada. Estamos en un mejor punto de partida. Creo que estamos más cerca de una ruta más bien mediocre. Quizás no refundacional, no rupturista, pero sí mediocre”.

Sistema político

Otro punto en el que hubo coincidencia entre los panelistas es en la necesidad de cambiar el sistema político, modificando el sistema electoral en la nueva Constitución que se redactará este año.

“Hay que cambiar sobre todo el sistema electoral, fue una mala reforma del segundo gobierno de Bachelet. No puedes tener un sistema presidencial con un sistema proporcional, sin ninguna corrección. El sistema electoral hay que cambiarlo. También hay que cambiar las reglas de los partidos políticos, para que no haya tanto descolgado. La enfermedad es principalmente es política. Tenemos un problema también que es de fondo, y tiene que ver con que la desigualdad en Chile tiene un origen laboral”, dijo Cifuentes.

Mientras que Velasco reiteró que “creo que el gran problema de Chile es político, y mientras no arreglemos la política, no vamos a arreglar nada. Por eso la gran oportunidad es cambiar el sistema político en esta nueva Constitución. El tono es mejor, pero yo recalcaría una segunda cosa. La salud, las pensiones y el agua son temas importantes, claves y capitales, pero no son materias esencialmente constitucionales. Celebro que los expertos y espero que los constituyentes se concentren en eso. El problema clave de América Latina es que tenemos sistemas presidencialistas y los presidentes son elegidos por cuatro años. Van al Congreso y se dan cuenta que tienen un tercio de los votos. Tenemos gobiernos que no tienen espacio para gobernar. Eso no se va a arreglar mañana ni pasado mañana. El sistema electoral tiene que estar dentro de la Constitución”.

Y agregó que “el actual Parlamento tiene 22 partidos políticos, y se vuelve imposible de gobernar. Creo que el régimen presidencial en Chile no lo vamos a cambiar. Necesitamos un sistema electoral distinto”.

“El sistema político no hay duda. Algo tiene que decir la Constitución del sistema electoral”, concordó Larraín.

Reformas

Por último, las reformas que impulsa el gobierno también fueron abordadas por los panelistas. Cifuentes y Pérez Mackenna coincidieron en que el impuesto a las utilidades retenidas es una mala idea.

“Todo el mundo debería participar en esto. Hay una frase que me gusta mucho que es que ser prolibre empresas no es lo mismo que ser pronegocios. Hay que poner sobre la mesa el real efecto que esto va a tener. La primera cosa que tiendo a recalcar es que las empresas no pagan los impuestos, los pagan las personas. Al final del día los impuestos lo paga la sociedad como un todo. Cuando hablo del impuesto yo miro el gasto, cuánto es el gasto total... En la medida que haya crecimiento y así pasa en las empresas, los gobiernos se pueden endeudar. La clave de estas reformas es ver cuál es el efecto que tienen en el crecimiento, por eso no me gusta el impuesto a las utilidades retenidas”, dijo Pérez Mackenna.

Cifuentes sostuvo que “lo que menos me gustaba de la reforma tributaria es el impuesto a las utilidades retenidas, por un tema medio filosófico. Es equivalente a que una persona vaya a comprarse un auto y tenga la alternativa de ahorrar o endeudarse. Si se endeuda paga el IVA altiro, si ahorra no paga el IVA. Es como si el Estado viniera y le dijera usted me debe IVA, pague una parte, y cuando se compra el auto se lo cobra de nuevo”.

Larraín, por su parte, instó a avanzar en una reforma de pensiones.

“Creo que partiendo por pensiones es innegable que hay que resolverla. Viene discutiéndose hace 15 años. El diagnóstico está híper realizado. Sería una irresponsabilidad que el sistema político no llegara a puerto. Lo mismo pienso del pacto tributario. Creo que el rechazo (de dicha reforma) es positivo, porque era una reforma con serios problemas de diseño. La oportunidad que tenemos es poner en la mesa un pacto. Gastar con más eficacia y eficiencia el gasto público. Fue positivo que se rechazara porque tenía problemas de diseño bien serios. También creo que los tiene la reforma de pensiones”, señaló el extimonel de la Sofofa.

Por último, Velasco planteó algunos puntos que podría contener la reforma tributaria, para avanzar en un acuerdo en la materia.

“Creo que el problema es que nos quedamos pegados en lo chico y vamos a lo grande. Imaginemos un gran pacto que tenga las siguientes características, partiendo por lo impositivo: vamos a necesitar más lucas, el impuesto a las empresas no puede seguir subiendo, las rentas del capital subtributan, hay demasiado forado, hay que cerrarlos. Tenemos un sistema de tributación de los combustibles que es una locura, se puede corregir. Hay tenemos cuatro patitas. En términos gruesos ahí hay cuatro pilares, me parece a mí que podrían dar lugar a un acuerdo. Esto hay que irlo despejando. En Chile hace 5 o 3 años se pudo haber temido que el sistema de ahorro individual con cuentas iba a desaparecer. El gobierno propuso una reforma que preserva el sistema de ahorro y le suma un componente estatal. Todos los sistemas exitosos en el mundo tienen un componente privado y otro estatal. Vamos a tener que hacer la arquitectura fina. Si uno parte por los detalles no llegamos a ninguna parte”. concluyó el exministro.