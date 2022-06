Banco Central desvincula a gerente tras estafa de la que fue víctima este año

El sábado 21 de mayo el Banco Central (BC) informó que sufrió un fraude, por lo cual interpuso una denuncia ante el Ministerio Público. Se trata de la suplantación en el pago de US$ 205 mil a la consultora estadounidense RVK por servicios prestados en 2021. Esta firma asesora al Ministerio de Hacienda en la selección de administradores externos, así como en otras materias relacionadas con los fondos soberanos chilenos, respecto de los cuales el instituto emisor es el agente fiscal.

El 12 de junio la presidenta del BC, Rosanna Costa, comentó que “la división donde está radicada la agencia fiscal (que fue defraudada) es la de Mercados Financieros y el proceso involucra varias etapas. Este es un contrato que no tiene que ver con las inversiones de los fondos soberanos, sino con servicios complementarios como asesorías tributarias y selección de gestores de fondos, entre otros”. La división en cuestión es dirigida por Paulina Yazigi, la que a su vez depende de la gerencia general del BC, a cargo de Beltrán De Ramón.

Consultada respecto de si se estaba revisando al interior del BC lo que había ocurrido, Costa señaló en la ocasión que “hay chequeos y contrachequeos en el BC permanentemente, pero todo es perfectible. Estamos en un proceso de análisis administrativo interno que aún no concluye, en el que se están viendo las responsabilidades, y cuando eso esté cerrado, en la medida que no entorpezca el proceso, se dará a conocer”.

Y esta semana el instituto emisor tomó medidas concretas y decidió desvincular entre dos y tres personas, según señalan fuentes conocedoras. Lidera ese grupo de desvinculados Andrés Vargas Poblete, quien se desempeñaba como gerente de operaciones y sistemas de pagos. Se trataría de problemas de control y chequeos, ya que el BC ha dicho anteriormente que no existen antecedentes “que sugieran la participación dolosa de ningún funcionario del Banco”.

Vargas ingresó al BC en agosto de 1990 para desempeñarse como operador de mesa de dinero (1990-1996), y posteriormente ejerció como jefe de Departamento de Operaciones de Mercado Abierto (1997-2004).

Según el sitio web del BC, “tras la entrada en operaciones del Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR), asumió el cargo de Jefe de Departamento de Pagos y Valores (2004-2010) y, desde 2010 hasta asumir sus nuevas funciones fue Jefe de Departamento de Sistema de Pagos y Liquidación. En esos cargos tuvo entre sus principales responsabilidades la gestión de los procesos de provisión de los servicios de pagos de alto valor, su integración con otras infraestructuras del mercado financiero y el diseño e implementación de diversos procedimientos de continuidad operacional”.

El funcionario tenía contrato indefinido y estaba en el grado número 21 del escalafón del BC, uno de los más altos, al ser un gerente de área, y que equivale a una renta líquida media aproximada de unos $8,5 millones.

La estafa

El BC es el agente fiscal del Fisco chileno para el manejo de los ahorros depositados en los fondos soberanos, y trabaja para ese rol con empresas de consultoría. Una de ellas es la estadounidense R.V. Kuhns & Associates, cuyas siglas son RVK. Creada en 1985, RVK realiza el trabajo de asesoría de inversión estratégica.

El BC firmó un contrato de prestación de servicios con RVK en mayo de 2018 y realiza pagos anuales por sus servicios. El 11 de mayo, RVK envió al BC dos correos: el primero consultaba por el pago de sus servicios de 2021, por los que había enviado ya una factura en marzo. El segundo alertaba que había detectado un intento de engaños a sus clientes a través de una suplantación de identidad. Con ambos antecedentes, la contraloría del BC inició una investigación interna y nueve días después concluyó que había sido víctima de una estafa.

El fraude había ocurrido dos meses antes. El 1 de marzo de 2022, el Chief Financial Officer de RVK, Randy Borex, envió al BC una factura por US$ 205 mil. La solicitud fue escrita desde su casilla de correo: Randy.Borek@rvkinc.com.

Tres días después, comenzó la suplantación. El BC recibió otro correo consultando si la factura había sido tramitada ya y respondió que aún no lo había hecho. Pero los funcionarios del BC no se percataron que esta consulta había sido enviada desde una dirección falsa. El remitente era ahora Randy.Borek@rvkinc.co. Era igual a la casilla verídica, pero en vez de terminar en .com, finalizaba en .co. Le faltaba la m. Desde esa misma dirección siguieron las comunicaciones con el BC. El 7 de marzo, el suplantador pidió al ente rector que el pago fuera realizado a un nuevo beneficiario, JDB Investment Limited LLC., en su cuenta bancaria en el banco Wells Fargo, de Nueva York.

El jueves 10 de marzo, la casilla falsa volvió a consultar por el pago. El 15 de marzo el BC pidió al suplantador que reconfirmara los datos Swift para proceder al pago. Swift es un sistema de procesamiento de datos para transacciones financieras internacionales. El miércoles 16, el BC instruyó el pago de la factura y realizó dos transferencias que tenían como beneficiario a JDB Investment: una por US$ 16.400 y otra por US$ 188.600. Total: US$ 205 mil, una cifra que equivale a $ 167 millones según el dólar de ese día.

La alerta llegó recién 57 días después, cuando el verdadero RVK preguntó por el pago retrasado de la factura enviada el 1 de marzo. Tras la respuesta del Banco Central, RVK alertó que la casilla de correo era falsa y que los dineros no estaban en su cuenta.

Tras casi 10 días de investigaciones internas, la contraloría del BC concluyó que había sido víctima de un fraude y que los dineros habían sido cobrados por el suplantador.

El BC también concluyó que el engaño se produjo desde fuera de su red y que sus correos internos no fueron manipulados ni intervenidos. “No existen otros recursos comprometidos ni antecedentes que sugieran la participación dolosa de ningún funcionario del Banco”, divulgó el Banco Central el 21 de mayo.

El BC sí ha apuntado a otro asunto: que RVK no alertó a tiempo que entre el 1 y el 2 de marzo sus sistemas y equipos habían sido vulnerados, dos semanas antes de que el instituto emisor transfiriera los dineros a las cuentas de los suplantadores. Aquella vulneración fue reconocida por RVK al BC chileno solo después del 11 de mayo. El BC pidió a RVK que persiga las responsabilidades penales y civiles derivadas del caso. Además, el BC evalúa acciones en el exterior.