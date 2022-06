Ministra de Minería por proyecto de nueva fundición: “El Estado es quien controla”

La ministra de Minería, Marcela Hernando, destacó la necesidad de tener nuevas fundiciones que permitan exportar un cobre de mayor calidad y no cierra ningún camino para poder financiar esta iniciativa. Una misma línea que planteó el presidente de Codelco, Máximo Pacheco.

“A nosotros nos interesan las asociaciones público-privada y con esto no estoy diciendo que se vaya a construir una fundición privada (...) No descartamos préstamos, no descartamos asociaciones, pero lo que sí está claro es que el Estado es quien controla”, dijo Hernando en entrevista con Tele13 radio y ante la consulta de cómo se financia este tipo de iniciativa, que el Ejecutivo y Codelco planteó como necesaria tras el cierre de la fundición Ventanas.

Desde la cartera de Minería comentaron que la Empresa Nacional de Minería (Enami) se encuentra en planificación para reemplazar la fundición de Paipote por una “moderna con mayor capacidad de la que existe”. Mientras que Codelco estaría trabajando para la construcción de una fundición que trabaje con una capacidad del “doble de lo que existe en varias fundiciones”.

“Estamos hablando de invertir y apostar por una industrialización, que desde el punto de vista nuestro es estratégica”, agregó Hernando.

Sobre cómo se van a financiar estos proyectos, la ministra comentó que Enami está trabajando con el Gobierno para ver este tema y “necesita una autorización por parte de Hacienda, pero ya están iniciadas las conversaciones y vamos a ver como nos va con eso”. Por su parte, Codelco tendrá que pensar cómo llevar a cabo esta inversión con sus programas de inversión anual y con la ayuda del decreto que permite reinvertir el 30% de la utilidades de la estatal.

“Tenemos claro que la mayoría de los recursos del Estado están comprometidos con los programas sociales de Gobierno (...) Haga un llamado a tranquilizarse respecto de que no va ser el Estado el que va estar invirtiendo en negocios, que muchos tildan de malo”, destacó la ministra.

En esa línea, la ministra de Minería llamó a ver la construcción fundición como un beneficio al poder exportar un cobre de mayor calidad ante la exigencia de otros países que quieren un metal rojizo de alto estándar para avanzar en temas como la electromovilidad.

“No podemos seguir exportando en bruto y tenemos que favorecer la industrialización en nuestro país”, agregó Hernando.

Otro de los beneficios de exportar cobre tras un proceso de fundición sería que se ocupan menor volumen para su transporte, reduciendo esos costos y la huella de carbono de ese despacho, según comentó la ministra de minería.