China no planea un estímulo “bazuca”, al menos este año

Ante la falta de detalles sobre el modo en que Beijing pretende estimular su economía para salir de la recesión, algunos inversores han especulado con la posibilidad de que las elecciones presidenciales de EE.UU. desencadenen la gran “bazuca” que los mercados esperan.

Según las personas implicadas en los debates políticos, se trata de una ilusión: la “bazuca” no llegará, al menos este año.

Las esperanzas de un estímulo más audaz aumentaron cuando se aplazó hasta esta semana una sesión legislativa clave en China. Algunos inversores y analistas lo vieron como una señal de que el líder chino Xi Jinping estaba esperando los resultados de las elecciones estadounidenses para ajustar potencialmente su plan de estímulo, especialmente si Donald Trump, que ha prometido aranceles radicales sobre los productos chinos, parecía que iba a volver a la Casa Blanca.

Las personas involucradas en las discusiones políticas dicen que los problemas de programación que involucran a algunos participantes en la reunión legislativa causaron el retraso.

Aunque el enfoque de EE.UU. sobre China en los próximos cuatro años afectará probablemente a la trayectoria económica del país, afirman, ya se han fijado los puntos clave del paquete de estímulo previsto para lo que queda de año, y el plan sólo espera la aprobación formal en la reunión legislativa.

Sin embargo, señalan estas personas, Beijing está debatiendo cómo afectará el posible impacto de las elecciones estadounidenses al sentimiento del mercado en China. Indican que las autoridades están planeando anunciar después de la sesión legislativa que más pasos para apoyar el crecimiento están en proyecto y que un paquete de medidas incrementales puede ser ampliado en función de una evaluación de los riesgos para la economía china.

Por ejemplo, precisan, si Trump gana las elecciones y sigue adelante con sus prometidas subidas de aranceles, China podría tratar de impulsar lo que Beijing describe como “demanda efectiva” en casa, aumentando el gasto público en fabricación de gama alta y otros proyectos que los dirigentes de Xi consideran cruciales para la competitividad del país.

Esto podría significar enemistarse aún más con Occidente, que se ha apresurado a contrarrestar la amplia expansión manufacturera de Beijing. La política china ha inundado los mercados con vehículos eléctricos de bajo costo y otros productos chinos.

Algunos asesores del gobierno reconocen en privado que Beijing podría haber transmitido un mensaje más detallado y coordinado sobre lo que pretende conseguir con el nuevo plan de estímulo. En su opinión, una mayor claridad podría haber provocado menos altibajos en los mercados.

Desde que a finales de septiembre los dirigentes chinos dieran un giro repentino hacia un apoyo más amplio a la economía, han dejado a los inversores con la incógnita sobre la magnitud del estímulo que se avecina.

Una serie de decepcionantes conferencias de prensa de diversos organismos económicos no ha ayudado. Una de las razones de la confusión de los mensajes, dicen las personas involucradas en las discusiones políticas, es que los altos funcionarios tienen miedo de comunicar cualquier cosa que pueda exponer vulnerabilidades en la agenda económica de Xi.

La vaguedad de los detalles de la ayuda prometida por Beijing a municipios, bancos y promotores dejó a los inversores con poco a lo que aferrarse, lo que dificultó que Xi resucitara el sufrido mercado de valores del país, una de las motivaciones de su giro económico.

Eso no significa que las medidas de estímulo, como los recortes de los tipos de interés aplicados desde septiembre, no hayan tenido algún efecto. En particular, el mercado inmobiliario, sumido en una recesión sin precedentes desde hace más de tres años, ha mejorado, y tanto las ventas de viviendas en las principales ciudades como los ingresos por ventas de los principales promotores han repuntado en el último mes. “La cuestión es hasta qué punto puede ser sostenible la recuperación de la vivienda”, escribió Larry Hu, economista para China de Macquarie, en un nuevo informe de investigación, citando la todavía baja confianza de los consumidores.

La carrera a la par entre la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Trump está planteando otra prueba para que Beijing gestione las expectativas de los inversores.

Beijing ve con especial recelo el regreso de Trump, según han manifestado personas cercanas a los dirigentes chinos. Si Harris resulta elegida y sus políticas reflejan el enfoque duro, pero más específico y predecible de Biden respecto a China, sería probablemente el menor de dos males en opinión de los dirigentes chinos.

La declaración de un ganador tras las elecciones de este 5 de noviembre podría tardar varios días, si no más, otra posible complicación para Beijing, que pretende presentar más sobre su estímulo en los días siguientes a la conclusión de la reunión legislativa del 8 de noviembre.

Las secuelas de las elecciones también podrían robar el protagonismo al anuncio de estímulo de Beijing, de modo que Xi no obtenga el voto de confianza bursátil que busca. Para los inversores, la incertidumbre en torno al resultado de las elecciones también puede enturbiar el panorama de la posible eficacia del estímulo chino.

Muchos economistas han instado a los dirigentes chinos a desviar su atención de las fábricas y centrarla en llevar más dinero a los bolsillos de los consumidores chinos. Un cambio estratégico de este tipo en la política económica, dicen, no está en las cartas, al menos en un futuro previsible.

Cualquier medida que China adopte como reacción al resultado de las elecciones será probablemente bastante limitada. Ting Lu, economista jefe para China de Nomura, predice que el apoyo fiscal global de Beijing a la economía, medido por el endeudamiento público, ascenderá a entre el 2% y el 3% del Producto Interno Bruto del país en los próximos años. En caso de victoria de Trump, podría acercarse al 3%, según Lu, mientras que tras una victoria de Harris podría acercarse al 2%.

A Beijing le gusta alardear de su capacidad para ocuparse de sus propios asuntos, y una política cada vez más encerrada en sí misma ha hecho que China se aísle más de Occidente, liderado por Estados Unidos. Pero la especulación del mercado sobre el posible impacto estadounidense en la toma de decisiones de Bejing subraya que el mercado chino es tan cautivo de los vaivenes estadounidenses como el resto del mundo.

Al mismo tiempo, China también corre el peligro de ser víctima de sus propias advertencias sobre los riesgos externos, especialmente los que plantea Estados Unidos.

Bert Hofman, profesor del Instituto de Asia Oriental de la Universidad Nacional de Singapur y antiguo responsable del Banco Mundial para China, comentó que Beijing envió una señal positiva al mercado con su reciente reorientación política de apoyo a la economía. Pero afirma que la prolongada retórica de Beijing sobre los riesgos externos podría disminuir el impacto de la política interna para impulsar la demanda.

“Las políticas estadounidenses respecto a China desempeñan un papel desproporcionado en el discurso oficial sobre la economía china, mientras que el verdadero reto es la demanda interna” aseguró Hofman. “Porque China ha convertido a EE.UU. en un reto desproporcionado”, agregó.

-Traducido del inglés por Pulso.