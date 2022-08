Corredora de seguros Gallagher: hay seguros en La Araucanía que han subido hasta 20 veces

Cambio climático y la ciberseguridad son los grandes desafíos para la industria aseguradora a nivel global. Pero mientras eso ocurre en el mundo, en Chile aparecen desafíos particulares, con regiones donde los precios de los seguros han subido hasta 20 veces considerando el conflicto en La Araucanía.

Patrick Gallagher, CEO para las Américas de la corredora de seguros Gallagher, señala que en los últimos cuatro años en el mundo el precio de las primas de los seguros han subido en torno a un 10%, pues durante años las aseguradoras absorbieron pérdidas debido a los incrementos en los riesgos.

Es un mundo riesgoso, como los incendios en California, tornados, distintos problemas climáticos, huelgas, terrorismo y guerras, hay muchas causas para aumentar ha aumentado el riesgo en el mundo y las primas en el mundo”, dice Gallagher.

En esa línea, Lionel Soffia, chairman para Latam y CEO para Chile, comenta que esa alza de 10% también ha ocurrido en Chile, pero detalla que en el caso de la cobertura por riesgo de actos maliciosos y terroristas, “ha visto un incremento de 100%. Y hay algunas zonas rojas como La Araucanía donde el precio ha subido 10 o 20 veces”.

Más allá de la contingencia, la seguridad en el mundo informático es la gran preocupación del sector. Patrick Gallagher, sostiene que “podemos decirle a las personas como proteger su propiedad, pero la parte cibernética está cambiando todos los días, y la forma en qué tratan de hackear o afectar negocios y las demandas que se hacen están elevando la tasa de pérdida a 200%, es un gran riesgo que ha sido muy difícil de asegurar. Por cada dólar que reciben las compañías (por la póliza) pierden US$2″.

“La ciberseguridad es el mayor problema en este momento, el que genera la mayor incertidumbre, el cambio climático y catástrofes probablemente el segundo”, agrega Gallagher.

En esa línea, Soffia dice que si bien en el país se ofrecen casi todas las coberturas existentes en el mundo, la ciberseguridad es una deuda.

“Es un seguro desarrollado muy bien en EEUU, pero en la región falta capacidad. No se entiende el riesgo de la región, que ya es mayor en una compañía en Chile que una en EEUU que ha tomado la protección adecuada. El mercado de seguros no está dispuesto a dar mucha cobertura porque sienten que las medidas de seguridad en Chile, salvo empresas algunas grandes, no cumple con los estándares internacionales, eso requiere inversión y tomar ciertas medidas para que el asegurador tome el riesgo”, dice Soffia.

Compra de intermediaria

La corredora Gallagher acaba de concretar la adquisición de la intermediaria Willis Re, buscando potenciar sus operaciones en el país. La oficina en Chile genera ingresos por US$25 millones anuales, dentro de una compañía que produce unos US$7.000 millones.

Patrick Gallagher, señala que la decisión de seguir invirtiendo en Chile se da en un contexto donde buscan ser un jugador en la región, y el país es un mercado maduro a pesar de la contingencia política: “Es otro riesgo donde se necesita consejo, y significa que los corredores de seguros son más importantes y en ese caso estamos en buena posición”, apunta el ejecutivo, pero acota que todo “el mundo tiene problemas políticos”.

La compañía adelanta que continuarán su plan de crecimiento de forma orgánica e inorgánica, con una estrategia de adquirir en torno a dos brokers por año, apuntando a firmas que tengna ingresos entre US$300 mil y US$1 millón.