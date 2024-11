David Becker, de Bank of America sobre rentabilidad del IPSA: “La volatilidad de la moneda está afectando un poco”

Incertidumbre tras las elecciones en EEUU, y un problema de flujo producto del buen retorno de otros mercados, son algunas de las causas que estarían llevando a que las bolsas de Latam no logren repuntar con la fuerza que debieran.

Al menos así lo cree David Becker, líder de Equity Research para América Latina de Bank of America, quien sostiene que el triunfo de Donald Trump en la pasada elección presidencial, implicará que para la región el eventual incremento de los aranceles de EEUU y la política inmigración serán clave, así como los efectos en china.

Sobre China, los anuncios de estímulos han decepcionado al mercado.

Había una expectativa de que presentara un paquete fiscal grande antes de las elecciones (en EE.UU.), pero tal vez decidieron esperar. Seguimos con la expectativa de que en las próximas semanas pueda venir algún tipo de anuncio, y eso es importante para las materias primas. América Latina depende de China y de EE.UU., el continente tendrá que mantener un equilibrio, no puede tomar mucho partido por uno u otro lado. Ahora, también hay una discusión sobre qué pasará con el dólar, y la percepción es que Trump trae un dólar un poco más fuerte, y eso hace que las monedas puedan sufrir. La parte de monedas es un riesgo, y además de la presión de la devaluación tenemos más inflación, y con eso lleva a que los países tengan que repensar su política monetaria.

¿Cómo este nuevo escenario cambiza el escenario base para las acciones?

Ajustamos una buena parte de las monedas de Latam a niveles un poco más débiles, pero no lo hicimos tras las elecciones, fue antes porque las monedas ya venían presionadas. La próxima discusión es tasas, no hemos hecho cambios pero vemos riesgos de que las tasas sean un poco más altas.

¿Qué sectores se podrían verse beneficiados en la región?

La mayor parte de los índices tienen un componente de commodities muy grande, por eso los inversionistas miran lo que pasará con China. Por el momento, en la región estamos más constructivos con el sector bancario, están entregando resultados, las economías mostraron alguna aceleración, y hay mejoras en las condiciones de crédito, entonces en el portafolio estamos bien posicionados en bancos. En materias primas, depende mucho de China y en este momento es muy difícil tener mucha convicción. Pero, por valorización, Latam en general está barato, todos los países están por debajo de su valorización histórica.

¿De cuánto es el castigo?

Entre 20% y 30% por debajo del histórico, pero la duda es quién es el comprador. Antes existía la expectativa de que con la rebaja de tasa de la Fed íbamos a ver flujos para emergentes y Latam, pero no ocurrió. Hay flujos para emergentes, pero mucho hacia China. El comprador internacional, quizás, no ha entrado por la incertidumbre. Creemos que la región está barata pero no vemos grandes catalizadores en el corto plazo.

¿Podría atribuirse a un tema de certeza jurídica, o políticas públicas?

No, creo que es porque a EEUU le está yendo muy bien. Por qué los inversores van a preocuparse por seguir ruidos políticos en otros países si el S&P500 está subiendo muy fuerte. Los recursos están compitiendo por retornos, y EEUU anda muy bien.

¿Además de México, qué otros países podrían verse beneficiados con Trump?

A nuestra cartera incorporamos a las empresas argentinas Grupo Galicia y Pampa, porque Argentina es un país que se puede beneficiar tras las elecciones en EEUU. Necesita más dinero del FMI; y se cree que con Trump puede conseguirlo, y una vez consiguiéndolo podría soltar los controles de capital, que es una de las cosas que se prometió. Creemos que es una posibilidad real. En el anterior gobierno de Trump, Argentina recibió dinero, y hoy la discusión es cercana a US$15 mil millones.

12/11/2024 DAVID BECKER MARIO TELLEZ / LA TERCERA

¿Qué acciones están siguiendo en Chile?

Creemos que Chile está barato. El mercado hace algunos años veía mucha incertidumbre con la discusión constitucional, pero siento que los inversores están más tranquilos. Obviamente está en el mismo barco que los otros países y depende de un comprador, pero estamos relativamente optimistas. Hubo un cambio de valorización tras el proceso de cambio constitucional, pero creemos que en los próximos años se puede comprimir esa prima de riesgo, en ese sentido estamos constructivos pero no vemos flujo. Estamos optimistas con los bancos, estamos viendo crecimiento en los ingresos en Santander Chile(que está en su cartera recomendada). CMPC y Copec están sorprendiendo también, los precios de la celulosa están más fuertes.

¿Sólo falta flujo para que despegue el IPSA?

Creo que un tema que está afectando, no sólo a Chile, es la moneda. El inversor cuando entra a Latam quiere ganar en la valorización del mercado y en la moneda, y el peso estuvo más débil, creo que la volatilidad de la moneda está afectando un poco. Pero estamos viendo la misma volatilidad en otros países de Latam.