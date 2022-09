Deuda reestructurada por empresas en reorganización sube 83% en el primer semestre y sectores más afectados son comercio y construcción

Cada vez es más complejo el escenario para las compañías dada la desaceleración económica en marcha y el término de la liquidez de las personas que empujó el carro del consumo el año pasado.

Así lo detalló el quinto Reporte de Insolvencia de Chile (RIC), trabajo conjunto de Fix Partners Consulting, Castañeda Abogados y la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), que aborda los procesos de reorganización concursal en Chile para empresas hasta junio del presente año.

Según el estudio, en el primer semestre de 2022 el monto reestructurado por las empresas que evitaron su quiebra fue un 83% mayor que el acumulado a igual periodo del año anterior, pasando de $153 mil millones a $281 mil millones.

Si bien entre enero y junio de 2022 hubo sólo 15 casos de acuerdos de reorganización judicial y en igual lapso de 2021 se registraron 16, la deuda promedio prácticamente se duplicó. En efecto, de acuerdo al reporte, la deuda promedio reestructurada fue de $19 mil millones en el primer semestre de este año y durante el mismo periodo del año pasado fue de $10 mil millones.

Los principales casos de reestructuración para el primer semestre del 2022 corresponden a la Sociedad Supermercados Montserrat S.A.C ($121,5 mil millones) y a la Empresa constructora Beltec ($26,5 mil millones).

Ernesto Solís, socio principal de Fix Partners Advisors y presidente de Turnaround Management Association Chile, explicó que “el informe valida que los sectores retail y construcción han sido fuertemente afectados por la situación económica del país, como también que las empresas de mayor tamaño están buscando una protección concursal”. En esa línea, agregó que “el alto costo de la inflación, el aumento de costos financieros, la reducción de apoyo estatal, tanto a empresas como a personas, y las restricciones crediticias de la banca, están comenzando a afectar a empresas de tamaño mediano-grande. Los resultados de los grandes retailers del día de ayer, confirma está hipótesis”.

Consultado sobre a qué atribuyen el mayor monto de la deuda de las empresas que piden su reorganización, Solís respondió: “Es consecuencia de la situación económica del país. Estamos a días de un proceso político que ha traído mucha incertidumbre y también hay un contexto internacional bien complejo. Es evidente que el plebiscito ha afectado la confianza de los inversionistas, es cosa de ver indicadores como el riesgo país o el valor del IPSA. El tipo de cambio tiene una presión al alza, por la situación macroeconómica del país, junto con un escenario de altas tasas de interés en el mundo. Estamos pagando los costos de una irresponsabilidad política como fueron los excesos de retiros de los fondos de pensiones. La presión inflacionaria todavía no cede, y este aumento de precios afecta directo los flujos de caja de las empresas. Lamentablemente, independiente del resultado del domingo, el país seguirá con condiciones bien extremas de incertidumbre, afectando el crecimiento económico en el mediano plazo”.

Ernesto Solís, socio principal de Fix Partners Advisors y Luis Felipe Castañeda, socio de Castañeda Abogados.

El rol de la banca

Luis Felipe Castañeda, socio de Castañeda Abogados, explicó que “los bancos han disminuido su posición frente a nuevos proyectos relacionados con el área inmobiliaria, como consecuencia del mayor riesgo del negocio“.

“En cuanto a las empresas del área enfrentadas a procesos de reorganización concursal, vemos una buena disposición en la medida que el plan de reestructuración sea viable. Se está haciendo un adecuado uso de la norma de la Ley N°20.720 que permite que los nuevos financiamientos otorgados durante la protección financiera concursal tengan un trato preferente”, destacó.

Según el experto en reorganizaciones de empresa, en un escenario económico y político tan complejo como el que vive nuestro país, la mayoría de las empresas está expuesta a enfrentar situaciones de insolvencia.

“Frente a ello, nuestra recomendación es prevenir y tomar medidas correctivas antes que el estado de Insolvencia sea irreversible. Ello se consigue con un adecuado análisis financiero y jurídico encargado a expertos. Con ello pueden evitarse escenarios concursales o de ser inevitables, enfrentarlos adecuadamente”, concluyó.

Fusiones

En el segundo trimestre de este año, el monto reestructurado fue 7,8 veces mayor que el trimestre anterior, y al cierre de 2022 podrían venir fusiones o aumentos de capital para fortalecer la situación financiera, según los expertos.

Ernesto Solís, socio principal de Fix Partners Advisors, sostuvo que los procesos de reorganización van desfasados entre 6 a 18 meses de las condiciones económicas de un mercado.

“El empujón que se le dio a la economía chilena terminó el primer trimestre de este año. Los empresarios no entran a un proceso concursal en forma inmediata. Primero intentan solucionar el problema de liquidez en forma interna. Comienzan las reducciones de personal, ahorro de costos, desfase de inversiones, retraso en pago a proveedores, etc. Si esto no funciona, comienza un proceso privado de negociación con los acreedores. Este es un proceso complejo, dado que cada acreedor está preocupado de recuperar lo más rápido sus créditos, y no entiende que apoyar a la empresa puede ser la mejor opción para todos los acreedores. Finalmente existe la protección concursal, que tiene un costo de entrada que muchas empresas no quieren o no están dispuestas a pagar. Este proceso es la última opción antes de una liquidación de la empresa”, agregó.

A su parecer, “varias empresas ya están en la etapa de negociación privada, y no están teniendo mucho éxito. Lo anterior implica que en el segundo semestre las empresas se verán enfrentadas a buscar una solución concursal, o liquidar o fortalecer los balances de las empresas vía aumento de capital o fusiones”.