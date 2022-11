El más bajo de la encuesta Cadem: aprobación de la gestión del ministro Grau cae sostenidamente, pese a buen nivel de conocimiento ciudadano

Una buena y una mala. Así se podría sintetizar el resultado que mostró la última encuesta Cadem en que se evalúa la gestión del gabinete del Presidente Boric, en relación al desempeño del ministro de Economía, Nicolás Grau. Lo positivo es que está dentro de los nueve ministros y subsecretarios de mayor conocimiento del gabinete por parte de la ciudadanía, con un 51%, grupo en el que se ha mantenido desde el inicio de la presente administración. Pero lo negativo es que la aprobación de su gestión ha caído sostenidamente desde marzo a la fecha, ubicándose en la medición de noviembre en el último lugar de los 12 personeros evaluados en esa categoría, con un porcentaje de 36%.

En marzo, cuando asumió el gobierno, aunque con un menor conocimiento, Grau tenía una aprobación ciudadana de 61% a su labor, por lo que desde que desde entonces hasta ahora ha registrado una caída de 25 puntos porcentuales.

Si se compara con el ministro de Economía del segundo mandato de Sebastián Piñera, José Ramón Valente, para el mismo período (marzo-noviembre de 2018), los registros muestran que el ministro Grau está peor evaluado que ese antecesor, quien asumió con un 68% de aprobación y bajó hasta 54% en noviembre de ese mismo año. Ahora, el análisis con Luis Felipe Céspedes, ministro de Economía del segundo gobierno de Michelle Bachelet, no es comparable, ya que este secretario de Estado fue sólo evaluado en una medición, ya que su nivel de conocimiento era bajo. En esa ocasión, enero de 2017, registró un 53% de aprobación.

24/10/2022 NICOLAS GRAU, MINISTRO DE ECONOMIA FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

¿Qué lo explica? Roberto Izikson, gerente de Asuntos Públicos de Cadem, entrega algunas razones que a su juicio explican esta reducción en la valoración positiva hacia el titular de Economía. Un primer factor apunta a que el ministro está relacionado con el primer gabinete que comenzó el gobierno, el cual la “ciudadanía percibe que le falta experiencia”., señala. Y por ello, Izikson destaca que “se diferencia con los ministros más cercanos al socialismo democrático, que tienen una mejor evaluación”.

Un segundo factor, y que para el gerente de Asuntos Públicos de Cadem es el más importante, tiene relación con los “errores comunicacionales que afectaron la imagen del ministro: uno de ellas es cuando dijo que no importaba el dólar porque acá no se compraba en dólares, sino que en pesos; o cuando dijo que a las pymes no le afecta la inflación, porque la traspasan a precios”.

Y como tercer factor, menciona que tiene que ver con el posicionamiento de su ministerio. “En general a los ministros de Economía les cuesta, porque su labor es más micro y cuando no está bien ajustada la fórmula entre Hacienda y Economía la ciudadanía lo nota”, argumenta Izikson.

Por su parte, el economista de Gemines consultores, Alejandro Fernández, coincide en que “probablemente influyó en algún momento algunas declaraciones no muy afortunadas sobre el tipo de cambio y no tiene una visibilidad muy grande”. Además, agrega, “algunos temas que se asocian con su cartera no avanzan”. Asimismo, dice que le “ha faltado posicionar su agenda, porque no está muy claro en que está el ministro, qué pretende hacer y cómo lograrlo”.

18 Septiembre 2022 Actividades de celebracion del 18 de Septiembre en el Palacio de la Moneda encabezadas por el Presidente Gabriel Boric.En la imagen el Ministro de Economia Nicolas Grau. Foto: Andres Perez

La respuesta desde Economía

Ante esta evaluación de su gestión, desde el ministerio de Economía responden que “las encuestas de opinión, aunque son un instrumento que puede ser útil para ciertos propósitos porque reflejan percepciones ciudadanas, no necesariamente muestran el trabajo cotidiano del Ministerio, como las decenas de reuniones con gremios empresariales, el diálogo con actores relevantes y las más de 90 audiencias con representantes del mundo privado”.

También afirman que “las encuestas no definen el curso de nuestro trabajo en la cartera”. En ese sentido, enfatizan que “estamos, al igual que en marzo, enfocados en avanzar en los temas centrales del Ministerio, con la cabeza puesta de manera urgente en aumentar la productividad, atraer y fortalecer la inversión en Chile, apoyar a las empresas de menor tamaño a recuperarse de los impactos de la pandemia, a avanzar en el tránsito a una economía verde y un desarrollo productivo sostenible, entre otras”.

En cuanto a la agenda del ministerio, desde Economía afirman que “se articulan numerosos diálogos con todas las partes involucradas, no solo con las que nos son afines y codiseñamos muchas de las iniciativas. Este proceso de codiseño y diálogo puede resultar, a veces, más lento en mostrar resultados, pero es un sello importante de nuestra cartera. Esa podría ser una dificultad si uno espera resultados en el corto plazo, sin embargo, construye bases más sólidas para los avances a los que aspiramos”.

Subrayan que “los temas de largo aliento, como incrementar la productividad en el marco de una economía más verde, fomentar la inversión, impulsar el ecosistema de cooperativas y la innovación no necesariamente van a reflejarse de manera inmediata en la percepción ciudadana de corto plazo, pero tenemos la convicción de que nuestro quehacer día a día rendirá frutos en mejoras sustantivas de la calidad de vida de las personas”.

La realidad actual para el resto del equipo económico es dispar: por un lado, el que se mantiene dentro de los tres primeros con mejor aprobación es el ministro de Hacienda Mario Marcel, quien si bien ha registrado una pequeña baja, posee un respaldo ciudadano de 61%. En cambio, la situación para la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, no es de las mejores, puesto que su conocimiento ciudadano llega solo a 38%, por lo que no alcanza a ser medida en cuanto a su aprobación.