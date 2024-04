Empleo juvenil: Comisión de Trabajo comienza a votar en particular proyecto de ley que obliga a empresas a contratar jóvenes menores de 28 años

Mañana a las 17:30 horas, la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados comenzará a votar en particular el proyecto que busca hacer obligatoria la contratación de jóvenes entre 18 a 28 años sin experiencia previa.

De acuerdo a la convocatoria de la Comisión “la sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla: Fácil despacho: iniciar la discusión y votación en particular del proyecto, originado en Moción, que “Modifica diversos cuerpos legales para promover la contratación de personas jóvenes sin experiencia laboral previa”.

Asimismo, en la sesión de la semana pasada, se fijó un plazo de indicaciones hasta este lunes 15 de abril hasta las 12:00.

De acuerdo al texto, las empresas de 100 o más trabajadores deberán contratar al menos un 10% de personas comprendidas entre los 18 y los 28 años que no cuenten con experiencia laboral previa, ya sea que cuenten o no con estudios técnicos o profesionales. Dicha contratación no podrá exceder en un 50% a personas de un mismo género.

Asimismo, se menciona que en los procesos de selección de personal, las instituciones que tengan una dotación anual de 100 o más funcionarios o trabajadores, deberán mantener en sus dotaciones al menos un 10% de personas comprendidas entre los 18 y 28 años que no cuenten con experiencia laboral previa, ya sea que cuenten o no con estudios técnicos o profesionales. Dicha contratación no podrá exceder en un 50% a personas del mismo género.

Este proyecto de ley tiene por objetivo estimular la contratación de personas jóvenes con o sin estudios técnicos o profesionales, en el sector público y privado, impidiendo que para cierta cantidad de trabajadores sea exigible experiencia previa para acceder al cargo.

Entre los parlamentarios hay una visión positiva en general, aunque algunos legisladores plantearon sus dudas sobre la forma en que se implementará en la práctica.

Uno de ello fue Tomás Hirsch, diputado del partido Humanista, quien planteó sobre la implementación. “Las empresas deben contar con 10% total de su planta que sean jóvenes o no es un 10% adicional de los que tiene ya tienen contratados. Me imagino que es del total de la planta, pero sería bueno que se precise en la redacción”.

Otra inquietud la expresó el diputado Eduardo Durán (RN): “Hay empresas que tienen cierta especificidad en sus funciones y por lo mismo, no es llegar contratar a personas sin experiencias. En ese sentido hay que analizar ese punto del proyecto”.

Desde la UDI, el diputado Cristián Labbé, planteó que, si bien “pareciera ser que el espíritu del proyecto va en lo correcto, el obligar a las empresas a contratar, en lugar de incentivar, porque es su empresa, y ellos verán a las personas más idóneas para contratar”.