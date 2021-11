Estados Unidos levanta prohibición de viajes internacionales y aerolíneas avanzan a recuperar niveles de vuelos prepandémicos

Las prohibiciones de viajes de extranjeros a Estados Unidos que instaló hace 605 días la administración Donald Trump y luego amplió Joe Biden a principios de este año, se levantarán la jornada de hoy, beneficiando a visitantes de la Unión Europea, Reino Unido, Sudáfrica, India, Brasil y China, entre una treintena de países.

La reapertura de fronteras viene con nuevas reglas que deberán fiscalizar las aerolíneas entre sus viajeros, so penas de multas de hasta US$ 35.000 por violación. Los visitantes deberán tener dos dosis de vacunas aprobadas o autorizadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) o enumeradas para su uso por la Organización Mundial de la Salud, entre las que se cuentan Johnson & Johnson, Pfizer / BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Covishield, Sinopharm y Sinovac.

Sin embargo, estos requisitos que serán fiscalizados en cada vuelo, no han impedido que las aerolíneas tengan motivos para celebrar. De acuerdo a lo consignado por CNBC, United Airlines anticipa un incremento de 50% en los pasajeros internacionales este lunes, en comparación con la semana anterior cuando transportaba a 20.000 personas. En tanto, Delta Air Lines espera que muchos de sus vuelos internacionales del lunes estén llenos y tengan una fuerte demanda en las próximas semanas.

De esta manera, las aerolíneas avanzan decididas en su recuperación, viendo con nitidez el retorno a ritmos de vuelos prepandemicos. Se estima que la capacidad internacional de American Airlines sea más del doble que la de hace un año y solo un 28% menos que en 2019 para noviembre y diciembre. En el caso de United Airlines, los vuelos internacionales del próximo mes representarán un 69% en relación al mismo periodo de 2019, un aumento frente al 63% de noviembre, adicionalmente su horario transatlántico será restaurado en un 87% en diciembre.

Más impulsos para el petróleo

El WTI ha subido 71,42% y el brent 64,18% en los que va del año.

Es justamente la intensificación de la tenencia del aumento de los vuelos aéreos, junto con el encarecimiento de los precios del gas, lo que ha llevado a Bank of America a aumentar el precio objetivo del petróleo para 2022.

En el caso del barril de brent, el banco de inversiones estaba apuntando a que llegaría a US$ 100 desde los US$ 83,03 actuales, apuesta que sube hasta los US$ 120 a mediados del próximo año.

El petróleo seguirá su escalada y podría llegar a US$ 120 a mediados del próximo año. Los precios del petróleo han aumentado recientemente por encima de los US$ 80 el barril, impulsados por su uso para sustituir al gas que también va en alza y por un aumento en los viajes aéreos. En este escenario, hasta hace poco Bank of America apuntaba a un precio objetivo de US$ 100 en 2022, pero ante el fortalecimiento de esas tendencias ahora anticipan que el barril alcanzará los US$ 120 a mediado del próximo año.

Lo anterior, también se ve reforzado gracias a que “la capacidad disponible (de oferta) de la OPEP + está disminuyendo debido a la falta de inversión”, mientras que “la elasticidad precio de la oferta de esquisto de EE. UU. se ha reducido en más de la mitad”.

En ese marco, aseguran que “si el potencial retorno de los barriles iraníes ayuda a mantener los precios bajo control en 2022, una combinación de rápido crecimiento de la demanda de gasolina y una recuperación en curso en los destilados medios, junto con las limitaciones de las refinerías, podrían presionar los precios del petróleo al alza en 2022″.