Exministro Huepe aborda masivo corte de luz y alerta que “tenemos que empezar a mirar con anticipación”

La semana pasada hubo un masivo corte de luz que afectó a gran parte del país, y respecto del cual se están indagando sus causas. El exministro de Energía del actual gobierno, Claudio Huepe, se refirió a dicha contingencia ocurrida el martes, y recalcó que los sistemas eléctricos deben trabajar sobre varios principios.

“Hay una investigación en curso. Lo grueso se sabe, hubo una falla en la protección en un lugar específico. Eso se repuso en 44 minutos y luego vino la respuesta en recuperación de servicio que se demoró varias horas. Eso es lo que sabemos. Hay distintas interpretaciones de qué es lo que está pasando. Hay una mirada de ver qué pasó, y luego hay una mirada más sistémica y ver si es más de la estructura del sistema”, dijo el exsecretario de Estado en Radio Duna.

Planteó que “todo sistema energético y los sistemas eléctricos en particular, tienen que trabajar sobre cuatro principios: la eficiencia, la seguridad, que sea equitativo y el tema de impacto ambiental. Todo sistema energético tiene que equilibrar esas diferentes variables y al unir ambos sistemas ganamos mucho en eficiencia, sin duda. (Pero) Hay un riesgo adicional porque están unificados, se pueden caer los dos, pero los sistemas trabajan para minimizar esos posibles riesgos”.

Además, entregó algunas medidas que se podrían adoptar para evitar emergencias como la vivida la semana pasada.

“Una de las cosas que se ha hablado para mejorar esto sería interconectar con Argentina en más puntos, y eso podría ayudar, pero hasta cierto punto solamente. Son realidades con las que hay que convivir. Todo falla, esa es una realidad. Siempre en los sistemas hay emergencias y se habla de varios niveles. Siempre se busca que el riesgo se manifieste lo menos posible. Y si ocurre un riesgo se busca que el impacto sea lo menos posible. Una vez que tenemos un evento como este, como volvemos a funcionar normalmente, y ahí tenemos mucho que aprender”, indicó Huepe.

Asimismo, sostuvo que “hay que buscar un equilibrio entre eficiencia, seguridad, calidad y medioambiente, y las sociedades tienen que ir eligiendo. A veces se encuentran mecanismos que son más eficientes, más seguros y con menos impacto ambiental”.

Por otro lado, el ingeniero y académico, explicó que el sistema eléctrico será cada vez más complejo, y dijo que se debe actuar con anticipación , para evitar que estos hechos se repitan.

“Hay dos puntos importantes. Uno, la fragilidad nacional desde el punto de vista de la seguridad nacional, y lo segundo son las propias personas en su reacción frente a esto. Necesitamos que la gente se electrifique más, y la gente duda. Porque hay gente que dice que es una oportunidad. Aprovechemos este momento para mirar de arriba el problema, en el sentido de todo lo que está pasando. Como estamos en un proceso de transición energética, está cambiando la estructura del sistema eléctrico. Hace 15 años debe haber habido unas 100 instalaciones de generación eléctrica y hoy hay más de 800. Eso va complejizando el sistema. En la medida que pasen los años se va a volver aún más complejo. Tenemos que empezar a mirar con anticipación y decir cómo evitamos que esto vuelva a ocurrir. Tenemos que, quizás, en algunos puntos ser más exigentes en términos de protecciones o fiscalizaciones. Esa mirada es la que falta”, señaló.

Por último, indicó que “no basta con usar lo que hay ahora y mirar específicamente, sino que se requiere una mirada hacia arriba. Mirar la legislación, las normas técnicas. Se ha dicho que se demoró mucho, y no sé si se demoró mucho. Estuve mirando ejemplos de apagones parecidos. No digo que esté bien o mal. No tenemos un parámetro claro para medir este tipo de cosas y deberíamos tenerlo”.