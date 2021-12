FNE confirma recomendación que Gasco, Abastible y Lipigas no participen en distribución del gas licuado y responde a las empresas

A principios de octubre pasado, la Fiscalía Nacional Económica dio a conocer el informe preliminar de su estudio sobre el mercado del gas en Chile, el cual ha estado en la mira de los consumidores debido a los precios históricos a los que ha llegado este año.

Hoy, a casi tres meses de ese documento, la FNE publicó su informe final en el que no sólo confirma todas sus propuestas para aumentar la competencia, sino también refuta las críticas realizadas por las empresas del sector.

La recomendación más llamativa del estudio de mercado, el número seis del fiscalizador, es que Gasco, Lipigas y Abastible no participen en la distribución de gas licuado.

Adicionalmente, confirmó las propuestas para aumentar la competencia, que se traduciría en importantes ahorros para los consumidores de gas licuado y gas natural.

El informe detalló que, en el caso del gas licuado, el ahorro podría llegar a los US$ 181 millones al año, lo que equivale al 15% del precio de cada balón o cilindro que se vende en el país. En cuanto al gas natural, el ahorro sería entre US$ 78 millones y US$ 87 millones para los clientes de Metrogas, lo que se traduce en una reducción de entre 13% y 20% de sus cuentas mensuales.

Las recomendaciones que realizó la FNE ya fueron enviadas al Ministerio de Energía.

“Después de un año de trabajo, hoy estamos entregando Poder Ejecutivo información inédita y muy completa sobre el mercado del gas, la que nos permite afirmar, con propiedad, que es necesario y urgente implementar cambios regulatorios y legales que fomenten una mayor competencia tanto en el negocio del gas licuado como en el del gas natural”, afirmó el Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco.

El informe final fue elaborado tras someter el informe preliminar a un proceso de consulta pública, en el que recibió comentarios de diez actores del mercado, incluyendo informes económicos elaborados por expertos a pedido de esas tres empresas mencionadas, y de Metrogas. Lipigas también aportó un informe en derecho.

La FNE refutó gran parte de los argumentos esgrimidos por estas empresas.

En el comunicado, la institución fiscalizadora dijo que, desde el punto de vista regulatorio, la autoridad no tendría mayores complicaciones en aplicar estas recomendaciones que se traducirían en una baja del precio final a pagar.

“Con las recomendaciones que estamos presentando, el Estado tiene una vía regulatoria fácil y rápida para bajar el precio de un producto de la mayor relevancia para las familias, como es el gas. Cada una de nuestras propuestas está sustentada en el estudio riguroso de los antecedentes que nos proporcionaron los propios actores del mercado y en exhaustivos análisis econométricos. Los cambios que proponemos harán más competitivo el mercado y confiamos en que sean la base de las nuevas regulaciones que requiere este sector”, sostuvo Riesco.

Críticas refutadas

Otro de los puntos interesantes del informe evacuado por la FNE son las críticas que hicieron las empresas del gas al estudio, todas las cuales fueron refutadas.

En el mercado del gas licuado, por ejemplo, un grupo de críticas al reporte del fiscalizador se concentró en la prohibición de que mayoristas participen del mercado minorista. Según las empresas, esto pondría en riesgo la calidad del servicio y la seguridad en el mercado.

“En concepto de la FNE, ello carece de fundamento, porque hoy en día casi el 85% de las ventas de GLP es realizada por empresas minoristas de tamaño menor (pymes), las que, por contrato con las mayoristas, son las que asumen el riesgo comercial de la distribución y se benefician o perjudican por la calidad de servicio entregada. En la propuesta de la FNE son estas mismas empresas las que realizarían la distribución minorista, por lo que no habría razón para que no se mantuviese la calidad del servicio”, respondió la FNE.

Otro de los cuestionamientos de las firmas hacia su estudio es que no habría calculado correctamente el margen de las distribuidoras mayoristas de GLP, dejando fuera una serie de costos. En esa línea, dijo la FNE, las empresas plantean que lo correcto habría sido utilizar en el estudio márgenes contables como el EBIT o EBITDA.

“Sin embargo, la FNE calculó el margen conforme a la información entregada por las mismas empresas y detalló la forma en que lo calculó, siendo utilizado esencialmente para demostrar cómo el aumento sostenido del margen en el tiempo, en términos reales, es inconsistente con un mercado competitivo”, dice el comunicado.

El alto precio del gas

El precio del gas se encuentra en niveles jamás antes vistos. De acuerdo a los datos de la Comisión Nacional de Energía (CNE), el consumo de 58 metros cúbicos de gas natural está en $ 55.773 en la Región Metropolitana frente a los $ 14.346 que costaba en el año 2000.

En ese contexto, las municipalidades agrupadas en la Amuch presionaron al gobierno y a la ENAP para que también pudieran participar en el mercado de la distribución del gas.