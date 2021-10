El ácido comentario del fundador de NotCo por el manejo de cifras de Boric

Ad portas de su participación en Enade y su primer encuentro con grandes empresarios, el traspié de las 1.000 UF del candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, ya genera reacciones. A través de su cuenta de Twitter el fundador de NotCo, Matías Muchnick, realizó un ácido comentario contra el diputado ante su manejo de las cifras en medio de una entrevista televisiva.

“Si Boric fuera un emprendedor haciendo un pitch de su idea a inversionistas (ni siquiera muy sofisticados) no levantaría un peso. No manejar las cifras del problema que uno está proponiendo resolver es fatal”, dijo el emprendedor en su cuenta de Twitter.

Comentarios que surgen a raíz de los dichos de Boric sobre impuestos al 1% más rico. “Estamos proponiendo un impuesto mediante diferentes herramientas, una mayor recaudación hacia el 1% más rico de la sociedad, que en Chile concentra el 30% de los ingresos. Es absurdo y lo que le digo a los empresarios que nos están viendo, en particular los grandes empresarios. No hay desarrollo ni crecimiento posible si no hay una sociedad cohesionada”

Luego indicó que “estamos hablando del 1% más rico de ingresos sobre 1.000 UF en el caso de las empresas, pero es un sector muy minoritario de la población”. Pero ante los comentarios del conductor del programa que dicha cifra no es tanto para una empresa, el diputado frenteamplista se dio cuenta del error y reconoció no tener la cifra exacta en ese momento.

Cabe destacar que Matías Muchnick es el CEO y cofundador de NotCo, primera compañía que decidió reemplazar el componente animal de los alimentos por plantas. La empresa cuenta con 275 trabajadores y está presente en 4 países. En julio de este año se convirtió en un nuevo unicornio tras la cuarta ronda de financiamiento que los valorizó en US$1.500 millones.

NotCo está en 700 puntos de venta en el país con Not Mayo, Not IceCream, Not Burger y Not Milk. Tienen un altísimo conocimiento entre los jóvenes y ostentan cerca de un 10% de participación en mayonesa. En Estados Unidos tienen presencia en 4.100 lugares con Not Milk y prevén estar en 8.000 puntos de venta a fin de año. Para 2022, ya miran a Europa y Asia.

NOTICIA EN DESARROLLO