Boric confirma su asistencia a Enade 2021 y tendrá primer encuentro con los grandes empresarios a 10 días de las elecciones

Un nueva cita se darán los candidatos presidenciales. Esta vez no se trata de un debate organizado por algún medio de comunicación, sino del Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2021 convocado por Icare, el cual se desarrollará el 11 de noviembre bajo el lema “Compromissum” (Comprometiéndose), a solo 10 días de las elecciones.

Como el formato del evento establece una modalidad presencial, la convocatoria consideró a los candidatos que se encuentran en el país: Gabriel Boric, José Antonio Kast, Sebastián Sichel, Yasna Provoste, Marco Enríquez Ominami y Eduardo Artés. En tanto, Franco Parisi quedó excluído porque sigue en el extranjero.

De los invitados ya están confirmados el candidato del Apruebo Dignidad, Gabriel Boric; del Partido Republicano, José Antonio Kast; de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, y del Partido Progresista, Marco Enríquez Ominami.

Por su parte, Yasna Provoste, representante del bloque Nuevo Pacto Social, todavía no chequea su asistencia. Desde su entorno afirman que están verificando que la fecha no se tope con citaciones del Senado. Aclaran, eso sí, que existe mucho interés en participar. Respecto de Eduardo Artés, Pulso cosultó sobre su decisión de ir o no, pero no hubo respuesta.

Esta será la primera vez que el candidato que hasta ahora lidera en las encuestas de segunda vuelta, Gabriel Boric, expondrá su programa de manera directa ante el gran empresariado, quienes esperan conocer de primera fuente las políticas del representante de Apruebo Dignidad.

15 de octubre de 2021/SANTIAGO La Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) realiza y transmite el debate presidencial 2021 con la participación de seis candidatos. En la foto Yasna Provoste, Gabriel Boric, Marco Enriquez-Ominami, Eduardo Artes, Jose Antonio Kast, Sebastian Sichel FOTO: KARIN POZO/AGENCIAUNO

Anteriormente Boric se ha reunido con representantes de micro y pequeñas empresas y de emprendedores como fue su encuentro con Endeavor. También ha tenido citas con Convergencia Nacional de Gremios Pymes y Cooperativas de Chile.

La principal cumbre empresarial del país, que se desarrolla durante toda una jornada con distintos bloques y expositores, esta vez cambió de escenario. Ya no será en CasaPiedra, en la comuna de Vitacura, sino que en la Universidad Adolfo Ibáñez, en su sede de Peñalolén.

Otra de las innovaciones es que se realizará en dos fases: una ahora en noviembre y la segunda etapa está prevista para enero próximo. Tal como en versiones anteriores, Enade tiene puesta su atención en la contingencia política electoral que enfrentará el país hacia final de año, y también en la economía. Así, mientras en esta primera fase concurrirán los candidatos presidenciales, en la segunda, denominada “Prosperum Imposta Iter…” (Que el viaje sea exitoso…), se espera que asista el Presidente electo.

En la inauguración de la jornada del 11 de noviembre intervendrán el rector de este plantel, Harald Beyer; y los presidentes de Icare, Lorenzo Gazmuri, y de la Confederación de la Producción y del Comercio, Juan Sutil. Además se está a la espera de que confirme su presencia el Presidente Sebastián Piñera.

La invitación a los presidenciables ya es una tradición de Enade. Para las elecciones de 2017 asistieron los abanderados Sebastián Piñera, Beatriz Sánchez, José Antonio Kast, Alejandro Guillier y Carolina Goic. De esta forma, quedaron fuera del evento Marco Enríquez- Ominami (PRO), Eduardo Artés (Unión Patriótica) y Alejandro Navarro (País).

Los cara a cara son Sofofa

El sector empresarial quiere seguir de cerca los programas, de eso no hay duda. Y por ello, también la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) comenzó una ronda de reuniones con los principales asesores de los candidatos.

El primer encuentro se efectúo el 6 de octubre con Diego Pardow y Javiera Martínez, los coordinadores del equipo del representante del bloque Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

Durante la primera parte, Pardow y Martínez expusieron el programa de gobierno enfocado en lo económico, y los consejeros le hicieron varias consultas que estuvieron enfocadas en comprender los planteamientos sobre modernización del Estado, Estado emprendedor y la colaboración público-privada.

Aiguiendo con esa iniciativa, para mañana está ya está programado que el consejo del gremio de la industria se reúna con representantes de Yasna Provoste, y para el 26 de octubre con los de José Antonio Kast.