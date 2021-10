1.000 UF: el traspié de Gabriel Boric al mencionar altos ingresos de empresas en entrevista televisiva

“A los empresarios que no estén viendo, en particular a los grandes empresarios: no hay desarrollo ni crecimiento posible si es que no hay una sociedad cohesionada. Eso ya lo hemos visto en los últimos años. Lo peor que podemos hacer es seguir como estamos”, afirmó el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, en una entrevista televisiva.

Boric fue entrevistado en el programa Mentiras Verdaderas de La Red. Poco antes de la medianoche habló sobre sus propuestas económicas y sostuvo que aspiran a establecer una serie de herramientas impositivas que permitan una mayor recaudación, enfocadas en el 1% de mayores ingresos en el país.

“Estamos hablando del 1% más rico, ingresos sobre 1.000 UF en el caso de las empresas, pero es un sector muy minoritario de la población”, dijo el aspirante a La Moneda.

El conductor, de inmediato le hizo ver al candidato que la cifra que mencionó -poco más de $ 30 millones al valor actual de la UF- “no es tanto” para una empresa, a lo que Boric asintió, percatándose del error.

Enseguida el diputado del Frente Amplio se excusó y reconoció que no tenía “la cifra exacta en este momento”.

“Muchas veces se hace un juego por las cifras y seguramente después van a salir a tratar de atacar por esto. Uno no tiene siempre todas las cifras en la cabeza. Yo tengo muchas cifras en la cabeza, pero para eso también tenemos equipos que están trabajando permanentemente con nosotros y lo que yo tengo claro hoy día y esto es una discusión a nivel mundial, es que el 1 % de los chilenos más ricos concentran el 30 % de los ingresos y eso es una desigualdad tremenda que hace que la curva del ingreso justamente sea totalmente desproporcionada y es lo que tenemos que trabajar para cambiar”, sostuvo.

El traspié le valió críticas en redes sociales y el concepto 1000 UF se convirtió en tendencia en Twitter.

En enero de 2019, antes del estallido social y la pandemia, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe emitió un informe en el que se abordaba la alta concentración de la riqueza en Chile, detallando que el 1% más acaudalado es dueño del 26,5% del PIB.