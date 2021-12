Google y sus rivales tecnológicos ocupan reservas de efectivo para hacer realidad sus ambiciones en la nube

Google y sus rivales están empuñando una nueva arma en la batalla por la participación en el mercado de la computación en la nube (cloud computing): inversiones de gran valor en empresas que acceden a contratar sus servicios.

Con Thomas Kurian como director ejecutivo de los servicios de nube (cloud services) desde 2019, después de un largo período en Oracle Corp., la unidad de Alphabet Inc. ha estado recurriendo a su cofre del tesoro de US$ 142.000 millones en efectivo para hacerla más atractiva a los clientes. Google ha adquirido participaciones de capital durante el último año en empresas como Univision Communications Inc. y CME Group Inc., consiguiendo a su vez compromisos de varios años para su servicio de nube por el valor de US$ 1.000 millones o más.

Los acuerdos colocan a Google entre las más agresivas de varias grandes empresas que buscan ganar terreno a Amazon.com Inc., el líder del mercado de la nube. Microsoft Corp. también ha tomado participaciones en varias startups como parte de acuerdos que implican que utilicen su nube. Y el año pasado, Oracle intentó comprar una participación importante en TikTok como parte de un acuerdo para que la aplicación de redes sociales propiedad de China usara sus servicios cloud, y citó el impulso a su negocio en la nube este mes al anunciar su mayor acuerdo, la planificada adquisición de US$ 28.300 millones de la compañía de registros médicos Cerner Corp.

Ahora, Google tiene el 6% del mercado, en rápida expansión, de la nube, 1 punto porcentual más que el año anterior. PHOTO: DAVID PAUL MORRIS/BLOOMBERG NEWS

La naciente estrategia ha ayudado a Google a aumentar su participación de mercado en una industria enorme y en rápida expansión que es clave para su crecimiento. Ahora, Google tiene el 6% del mercado de la nube, un 1 punto porcentual más que el año anterior, aunque todavía está muy por detrás del 41% de Amazon y el 20% de Microsoft.

“Nadie quiere hacer esto de ‘comprar’ clientes, pero si eres el tercero o el cuarto, debes ser creativo”, afirmó Holger Mueller, analista de Constellation Research Inc. que se enfoca en tecnologías empresariales.

Las inversiones subrayan cómo los sólidos flujos de efectivo de las empresas de tecnología les dan una gran ventaja sobre los competidores más pequeños a la hora de vender servicios de infraestructura en la nube, cuya principal función es proporcionar almacenamiento y poder de computación remotos y arrendados. Esas empresas pueden permitirse las enormes inversiones en infraestructura necesarias para construir multimillonarios centros de datos y subsidiar los costos de trasladar a los clientes a sus sistemas en la nube, lo que ayuda a explicar por qué tres empresas controlan dos tercios del mercado.

Un vocero de Google Cloud dijo que, en gran medida, ha ganado clientes con sus capacidades, y agregó que las inversiones son parte de su estrategia. “En ciertos casos, Google busca inversiones y asociaciones en áreas de crecimiento atractivas, que es una práctica común en muchas empresas dentro de la industria empresarial”, afirmó.

Los inversionistas de Alphabet ven a Google Cloud como su área de crecimiento más prometedora y la mejor oportunidad para diversificarse más allá del negocio de publicidad online que representa el 80% de las ventas. La unidad cloud, que comenzó a divulgar datos financieros en 2020, registró más ingresos en los primeros nueve meses del 2021 que en todo 2020, y se espera que crezca un 50% llegando a US$ 19.260 millones contando todo el año.

Esas ganancias han conllevado altos costos, y la compañía ha gastado agresivamente para desarrollar infraestructura y expandir su equipo de ventas. Google Cloud en el período de enero a septiembre redujo a la mitad su pérdida operativa con respecto al año anterior, ubicándose en US$ 2.200 millones.

Los acuerdos de Google han cubierto a clientes en una variedad de tamaños y sectores. En poco más de un año, ha invertido US$1.000 millones en la empresa de intercambio de futuros (bolsa) de derivados financieros CME Group; US$ 450 millones en el proveedor de seguridad para el hogar ADT Inc.; y sumas no reveladas en la empresa de medios en español Univision y la startup de tecnología de la salud Tempus Labs Inc. Todos han firmado contratos de cloud computing a largo plazo con Google.

Kurian ha jugado un papel central en el inicio de la estrategia de inversión, dijeron ex ejecutivos de Google Cloud. Antes de su llegada desde Oracle, Google priorizó el desarrollo de nuevas tecnologías para atraer a los clientes en ventas tradicionales. El renovó el enfoque, agregando personal de ventas y mejorando las bonificaciones por desempeño.

Microsoft anunció un acuerdo de inversión y nube con la startup de entrega de alimentos Grab Holdings Ltd. en 2018. Kurian planteó la idea de adoptar una estrategia similar para ponerse al día con sus rivales, afirmaron ex ejecutivos de Google Cloud. Las inversiones se diseñaron para dar a las empresas otra razón para elegir a Google sobre sus rivales y convencerlas de que Google estaba comprometido financieramente con el desarrollo de tecnologías en beneficio de sus negocios.

Microsoft ha continuado aprovechando las inversiones en nuevas empresas emergentes para establecer asociaciones en la nube, y una de sus mayores apuestas es una participación en Cruise, la empresa emergente de autos sin conductor de General Motors Co. Según los términos del acuerdo, Cruise utilizará la plataforma de computación en la nube Azure de Microsoft para implementar sus servicios de vehículos autónomos.

Mientras Microsoft procedía, Google siguió su ejemplo y participó en una ronda de inversión de US$ 200 millones para Tempus, con sede en Chicago, que utiliza inteligencia artificial para mejorar la atención al paciente. Como parte de la inversión del 2020, Google ofreció importantes descuentos para que Tempus se trasladara a su nube desde la de Amazon, dijo una persona familiarizada con los detalles del acuerdo.

Según el contrato, Tempus acordó gastar al menos US$ 20 millones el primer año en Google Cloud, dijo la persona, lo que significa que los ingresos de Google por el acuerdo podrían superar su inversión en unos pocos años.

Tempus no respondió a las solicitudes de comentarios. El director ejecutivo de Univision dijo que la inversión de Google fue una negociación corporativa separada del acuerdo de nube, pero calificó a Google como un verdadero socio comprometido con la evolución de su negocio.

La empresa de búsqueda adoptó un enfoque más amplio con su asociación con ADT. En 2018, la empresa de seguridad para el hogar buscaba trasladar algunos de sus datos locales a la nube, afirmó Don Young, director de operaciones de ADT. Se reunió con representantes de Google, quienes finalmente propusieron un acuerdo que iba más allá del cloud computing para incluir una asociación entre ADT y el negocio de hogares inteligentes, llamado Nest, de Google, así como una inversión de US$ 450 millones en ADT.

Young dijo que ADT habría colocado algunos datos en Google Cloud independientemente de la inversión, pero agregó que la compañía ha aumentado su gasto en los servicios de nube de Google desde entonces.

“Habríamos hecho un trato sobre la nube, sí”, afirmó Young. “¿Pero el acuerdo exacto de nube que hicimos? No estoy seguro.”

Durante las negociaciones para trasladar su sistema de trading a Google Cloud, el director ejecutivo de CME Group, Terry Duffy, hizo una inversión en su empresa, clave para un acuerdo. “Quería un socio, no solo un proveedor de nube”, afirmó Duffy en una entrevista.

Kurian dijo en ese momento: “La inversión de capital es una representación de nuestro compromiso”. Dijo que aseguraba que Google asignaría a sus mejores empleados para respaldar los esfuerzos en la nube de CME Group.

—Alexander Osipovich contribuyó a este artículo.