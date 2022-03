Incidente de seguridad, plan de recuperación de market share y resultados: los detalles que revela el acta de directorio de AD Retail

Fue en diciembre de 2019 cuando AD Retail, dueña de Abcdin y de las tarjetas de pago emitidas por Cofisa (en ese momento también matriz de Dijon), informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) la decisión de someter a sus filiales a un procedimiento de reorganización de la empresa deudora, “con la finalidad de materializar la reestructuración de pasivos y activos con el objeto que ambas sociedades sean viables”.

Pero desde entonces, su situación ha mejorado. De ello ya daba luces en mayo del año pasado la clasificadora ICR: “Destacamos positivamente los fondos recaudados en su proceso de reorganización judicial, con los cuales tendría liquidez suficiente para cubrir sus acotadas obligaciones de 2021 y para potenciar su negocio financiero una vez que se reactive la demanda por crédito en el mercado. También destacamos positivamente el reenfoque hacia su segmento Abcdin y el cierre de Dijon, lo que permite concentrar sus esfuerzos en aquellos negocios de mayor expertise”.

Mayor detalles de su situación es lo que revela el acta de la sesión de directorio que realizó AD Retail el 29 de noviembre del año pasado, donde en el documento de 26 páginas se enseñan los indicadores que tenía la compañía a octubre, entre otras cosas.

El presidente del directorio, Juan Pablo Santa Cruz, en su calidad de presidente del Comité de Finanzas, comentó que se había estado trabajando en la reestructuración societaria del grupo AD, “teniendo en consideración las eficiencias comentadas en la sesión anterior”.

Además, explicó que “se analizaron alternativas para, que en el caso de que así se resuelva, se capitalicen pérdidas de ejercicios anteriores de la sociedad filial Cofisa”.

Pero no solo se habló de resultados. El director Tomás Gazmuri, en su calidad de presidente del Comité de TI, explicó que en una sesión que realizó dicho Comité ese mismo día, adoptaron dos acuerdos. En primer lugar, “dar por cerrado el incidente de seguridad, dado que el virus ya no se encuentra en la red y los atacantes no cuentan con acceso”.

En segundo lugar, mencionó que acordaron cambiar la estrategia del DRP (Disaster Recovery Plan, por las siglas en inglés de Plan de Recuperación de Desastres), “enfocándose en un DRP para servicios críticos para los clientes, previa validación con la CMF”.

Consultados respecto a este punto del acta, desde AD Retail afirmaron: “Queremos señalar que las actas son absolutamente confidenciales y es ilegal su filtración. Por lo tanto, no podemos hacer referencia a ellas”.

Por otro lado, en el acta también se muestra que entre los acuerdos que a esa fecha estaban pendientes de ejecución de sesiones anteriores, estaba “solicitar a la administración presentar un plan que considere adelantar el Plan Maestro Ciberseguridad, de manera de no tener riesgos críticos a fines del año 2022″.

El acta también muestra que tienen un proyecto de posventa, donde buscan establecer un plan de trabajo para mejorarla, el cual tiene como principal objetivo “rediseñar el modelo de post venta, identificando mejoras para impactar en la satisfacción del cliente”.

El presidente del Comité de Riesgo Integral, Jaime Santa Cruz, informó algunos compromisos que acordó dicha instancia que la administración debía finalizar en diciembre de 2021 y enero de 2022, enfocados en riesgo de crédito y riesgo operacional.

Sobre el primero de esos ítems, se acordó “incluir indicador vintage con repactación sobre la vista de la cartera, en el porcentaje de mora a 30 días”, así como “incluir otras características de riesgos (además de la nacionalidad) para depurar los aspectos de riesgos sobre la cartera inmigrante”. También acordaron “aperturar casos sin saldo en el monitoreo del aumento de cupo”.

Plan de recuperación de market share

El gerente de la División Retail, Cristián Castro, expuso el Plan de Recuperación de Market Share que tiene la compañía.

Ahí dijo que a mayo de 2021 “se observa una marcada tendencia a la baja en el market share de Abcdin”. Comentó que “no se ha logrado mejorar el market share, producto de los siguientes factores: i) el tamaño de mercado real fue de un 15,3% mayor a lo estimado; ii) la venta Abcdin fue de un 8,9% menor a lo estimado, debido al timing de las iniciativas comprometidas; iii) factores internos”.

También explicó que de las 159 iniciativas definidas para aumento de market share, el 30% estaba ejecutada, un 58% estaba en proceso y el resto se encontraba pendiente.

Resultados de octubre

Según los estados financieros de AD Retail disponibles en el sitio web de la CMF, a septiembre del año pasado la compañía registraba ingresos por actividades ordinarias de $271.548 millones y utilidades por $18.627 millones. En el acta, en tanto, entregaron detalles de algunos indicadores a octubre respecto al año anterior.

En particular, el gerente de la División Administración y Finanzas, Santiago Mangiante, enseñó el informe ejecutivo al décimo mes de 2021.

Ahí informó que los ingresos de AD Retail, sin considerar Dijon, crecieron 20% en octubre respecto al año anterior, y que los ingresos retail aumentaron 19%, “debido a la mayor venta en tiendas por el levantamiento de restricciones de movilidad y una mayor venta digital por el evento Cyberday celebrado en octubre”.

FOTO: FRANCISCA CARLINI/AGENCIAUNO

En tanto, mostró que el negocio financiero creció 24%, principalmente debido a “los mayores ingresos asociados al mayor stock de cartera propia, producto de la recompra de la cartera a los FIP en febrero y julio y las mayores colocaciones del mes (58% más)”.

También dijo que los ingresos acumulados a octubre fueron 35% superiores que el año anterior, donde los ingresos retail subieron 48% “dado el incremento de ventas en el canal digital de un 95%, en parte por el Cyber celebrado en el mes de octubre de 2021″, mientras que en 2020 el Cyber se realizó en noviembre.

Este resultado también se explica, según puntualizó, por el aumento en las tiendas de un 23%, “producto de la mayor liquidez existente y la mejora de la situación sanitaria en el país”.

Asimismo, detalló que el negocio financiero aumentó 11% versus 2020, “principalmente por mayor recuperación de créditos castigados e intereses devengados, ambos asociados al mayor stock de cartera promedio por efecto de recompra de cartera a los FIP, y mayores ingresos por venta de garantías por la mayor venta Retail, compensados, en parte, con menor ingreso de AFM y seguro de desgravamen por menor cantidad de clientes con saldo”.

El ejecutivo también mostró el resultado de octubre versus el presupuesto, y señaló que se obtuvo un 10% más de ingresos de lo presupuestado, con un alza de 28% del negocio retail, “debido a mayores ventas generadas en el canal digital (37%) y en tiendas (22%)”.

Eso sí, el negocio financiero registró un decrecimiento de 18%, “debido a menor stock de cartera y clientes con saldo, que impactan en AFM e intereses devengados, compensado, en parte, por la mayor recuperación de créditos castigados”.

De todas maneras, ahondó que a nivel acumulado los ingresos estaban un 11% sobre el plan, “principalmente por el negocio retail que crece un 20%, por mayor venta en el canal digital (44%) y tiendas (10%)”. En tanto, especificó que los ingresos de servicios financieros decrecieron un 7%.

Ahí mostró el margen de la compañía durante el mes de octubre, que creció 80 puntos base (pbs) “debido al menor cargo de la cartera, producto de la mora de la industria y por el aumento de liquidez”. Adicionalmente, el margen del retail decreció 373 pbs respecto al año anterior, “principalmente por menor margen de mercaderías y menor eficiencia en los costos de distribución y logística”.

Al ver el margen de los negocios acumulado a octubre, hubo un crecimiento de 658 pbs versus 2020, mientras que el margen financiero aumentó 2.293 pbs, “principalmente por disminución del riesgo de la cartera”. Asimismo, el margen del negocio retail subió 95 pbs “debido a la mejora en el margen de ventas de mercaderías”.

Efecto de los retiros del 10% y ayudas estatales

El acta también detalla que en octubre de 2021 bajaron 3% los clientes con saldo respecto al mismo mes de 2020, mientras que en el acumulado los clientes disminuyeron en promedio un 29%.

“Al igual que el mes anterior, indica que la caída se explica en un principio por las restricciones de liquidez que afectaron a la compañía durante el año 2020 producto de las consecuencias de la reorganización. Posteriormente, el impacto negativo en el stock de clientes con saldo se produjo con los tres retiros del 10% de las AFP y las ayudas sociales entregadas por el Estado para enfrentar la pandemia, que aumentaron la liquidez de los clientes, disminuyendo la necesidad de financiamiento y con ello el uso de la tarjeta AbcVisa”, explica el acta.

FOTO: LEONARDO RUBILAR CHANDIA/AGENCIAUNO

Ahí también añade que, “al compararlos con el presupuesto, a octubre 2021 se presenta una caída del 32% versus el presupuesto”. Agrega que, a nivel acumulado, “el número de clientes promedio con saldos ha disminuido en un 19% respecto al presupuesto”, lo que también estuvo explicado, “principalmente, por los efectos del tercer retiro del 10% de las AFP” y de las ayudas estatales, lo que no tenían contemplado en el presupuesto.