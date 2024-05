José De Gregorio afirma que condonación del CAE no puede ser universal, porque “es lo más injusto que hay”

El tema del CAE sigue en el tapete y el gobierno ha apuntado a hablar de una solución, más que de una condonación. Al respecto, la propuesta del Ejecutivo se conocería en septiembre. En medio de este debate, el economista y decano de la FEN de la Universidad de Chile, José De Gregorio, afirmó que no puede haber universalidad en la medida, porque es algo injusto.

“No puede haber universalidad, porque es lo más injusto que hay. Universal es perdonar a quienes no pagan, por sobre quienes pagan. Por eso el mismo gobierno ha dicho que se acabó el tema condonación, y vamos a buscar la palabra solución. Le permite al gobierno navegar en este conflicto con su coalición, que no ha sido capaz de modernizarse a la velocidad que se van modernizando y adaptando ellos. El CAE hoy día es una deuda a 2% en UF. Tasa bajísima. Máximo puedes pagar el 10% de tus ingresos. En tercer lugar, tiene un máximo de 20 años. Con esos parámetros es una deuda súper conveniente”, afirmó el también expresidente del Banco Central en radio Infinita.

Y agregó que “el CAE no entra en Dicom. Tiene un montón de facilidades que yo diría que no hay mucho que cambiarle al CAE, y hay que mantenerlo. Hay un tema que es muy secundario en la discusión y que para mí es central, y es que en Chile tenemos uno de los países más altos de educación universitaria en el mundo. Todos nuestros jóvenes entran a la universidad, y muchos de ellos entran a carreras muy malas en universidades muy malas”.

En cuanto al aumento de la morosidad, De Gregorio sostuvo que “hay mucha morosidad porque el gobierno prometió condonación. Crece de manera muy importante y una explicación del aumento es que se prometió condonación”.

El tema del CAE resurgió tras declaraciones del ministro de Hacienda, Mario Marcel, al ser consultado en una entrevista. Al respecto, De Gregorio indicó que la propuesta de condonación universal del CAE no tiene sentido.

“El ministro Mario Marcel, a quien le tengo respeto y afecto, está en un gobierno que prometió muchas cosas. Ha cumplido muy pocas. Se acercan las elecciones. Mató al perro matapacos. Da una solución a las isapres y no termina con ellas. Tiene una reforma de pensiones en la cual sobreviven las AFP. Me parece razonable y aplaudo el realismo. Me parece valioso. Demuestra que este es un país maduro y sólido, donde no se puede llegar y cambiar todo. Una de las propuestas que no tenía ningún sentido era la condonación universal del CAE, y esto viene de una bajada ideológica, que dice que la educación no es un negocio, es un derecho”.

Tasas y cobre

El decano de la FEN también abordó la decisión que tomó este jueves el Banco Central, de recortar en 50 puntos base la Tasa de Política Monetaria (TPM), para llevarla a un 6%. De Gregorio dijo que el ente rector debe seguir reduciendo la tasa este año.

“Yo esperaba eso. Yo hubiera ido un poco más rápido. Perfectamente podría haber sido 75 (puntos base). Hay mucha discusión, que me parece bien accesoria, de que si es 50-75 va a causar mucha volatilidad en el mercado cambiario. En el fondo, el temor que hubo en algún momento, a mi juicio relativamente infundado, de que cuando (el dólar) estaba en $950 y más, había que tener cuidado de la tasa. Eso se ha disipado. Poco más, poco menos, no hace gran diferencia. El Banco Central tiene que seguir bajando la tasa. Tiene que terminar a fin de año muy cerca del terreno neutral. Es altamente probable que termine con la tasa bajo 5%”, afirmó.

Y por último, detalló los beneficios que puede traer para la economía un precio del cobre más alto, que incluso tocó máximos la semana pasada.

“No vamos a tener los boom de los años 90, e incluso en los 2000. Lo primero que hay que entender es por qué la economía chilena crece más cuando hay un boom del cobre. Cuando sube el precio del cobre se benefician el fisco e inversionistas extranjeros. Uno tiene que decir qué es lo que hace que el cobre sea fuerte y nos pegue”, señaló el decano FEN.

Finalizó asegurando que “obviamente va a haber más inversión, porque el precio del cobre alto viene para quedarse, producto de la descarbonización y la demanda de conducción eléctrica. Pero no vamos a tener el boom del nivel de los que teníamos anteriormente. La economía puede crecer 2,5% el próximo año, y medio punto o un punto más podría agregarle lo que pase con el cobre”.