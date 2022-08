Marfán por dichos de consejera del Banco Central: “Hay que respetar la procedencia de las personas, ella viene del mundo académico”

Es un tema complejo y delicado, y por eso la mayoría de los exconsejeros del Banco Central contactados así como muchos economistas decidieron no referirse al impase vivido la semana pasada entre el Emisor y la consejera Stephany Griffith-Jones.

Fue en un seminario organizado por Cajas de Chile el pasado 22 de agosto, cuando la economista -que se incorporó en mayo al Consejo del BC- sostuvo que “el 95% de las cuentas de ahorro están hoy día en el BancoEstado. Habría que hacer un llamado a que los otros bancos comerciales también innoven y traten de estimular el ahorro de las personas”, y apuntó que dicha entidad introdujo una cuenta que paga UF+0,5%, y que los privados debieran ir en ese dirección, “(podrían) ofrecer tasas de interés más altas para atraer a mayores ahorrantes, dado que la TPM hoy está en casi 10%, y que tienen fuentes de financiamiento mucho más baratas que eso”.

Las declaraciones generaron la reacción del BC, que tras ser consultado sostuvo que “las declaraciones formuladas por la consejera Griffith-Jones en un seminario corresponden a una apreciación personal sobre la materia. En este contexto, no representan la posición oficial del consejo del Banco Central”.

Y ante la pregunta de si tal llamado y la reacción que está provocando en la banca, será un tema a tratar por el consejo, la autoridad monetaria respondió que “la posición del Banco Central respecto de las materias de su competencia se expresa a través de los canales oficiales”.

Por su parte, la Asociación de Bancos indicó que “los comentarios realizados involucran opiniones con un tinte comercial, situación atípica en una institución con un cuerpo colegiado como es el caso del Banco Central”.

Que el Emisor haya decidido quitar el piso a la consejera es un hecho poco habitual en el ambiente económico local, pero varios exconsejeros de la entidad señalaron fuera de micrófono que es un hecho menor, y que es natural que haya un proceso de adaptación.

En esa línea, Manuel Marfán, exconsejero del Banco Central, señala que Griffith-Jones “tiene un trayectoria más que respetable en muchos temas y viene de la academia, y en la academia no hay censura previa para a las cosas que puede decir, es un proceso de adaptación que ella misma tiene que ver”.

“Le tengo mucho respeto, y cuando da esas opiniones sé que son opiniones de ella y no le está mandando mensajes a nadie, son parte de sus reflexiones de una larga vida dedicada a temas financieros”, insiste Marfán.

A la vez, el exconsejero recuerda que “a muchos consejeros les ha pasado lo mismo, a mi me pasó, me retaron muchas veces, no desde el banco sino que desde afuera. Hay que respetar la procedencia de las personas, ella viene del mundo académico y sus opiniones enriquecen la discusión”.

Patricio Rojas, economista de Rojas y Asociados, comenta que “es importante comprender que ella se está adaptando a un sistema donde los consejeros han respetado la institucionalidad de cuerpo colegiado que tiene el consejo, donde el presidente siempre ha tenido un protagonismo y vocería central de este cuerpo colegiado. En el caso de la Fed los consejeros tienden a hacer pública sus opiniones con mayor frecuencia sin necesariamente coincidir siempre. Ella se debe adaptar a este esquema y además comprender que ella ya no es una académica sino una autoridad inserta en este cuerpo colegiado con ciertas reglas de operación, donde sus opiniones y declaraciones no son personales sino que representan a una institución”.

Por su parte, Sergio Lehmann, economista jefe de BCI, enfatiza que la “quitada de piso” del Consejo a un consejero es “una situación que no habíamos visto antes. Da cuenta de una falta de experiencia de la nueva consejera en materia de política monetaria y poco cuidado en los mensajes que entrega”, y apunta a que es probable que esté en un período de adaptación, pero “los consejeros no deben olvidar el rol que juegan”.