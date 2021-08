Megasequía: SNA valora decreto de emergencia agrícola, pero llama a candidatos presidenciales a incluir tema del agua como la prioridad uno de sus campañas

Los estragos de la megasequía llevaron al gobierno a decretar emergencia agrícola en cuatro regiones del país este jueves, ya que el último sistema frontal fue insuficiente para reducir el déficit de agua. Desde la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) valoraron la iniciativa, pero apuntan a que se necesitan medidas de más largo plazo para hacer frente a una escasez del vital elemento que se mantiene en el país hace más de una década.

“Como SNA nuestra postura es que está bien decretada. Creemos que es oportuna, en el sentido que es bueno que se haga temprano y no en octubre cuando ya no hay nada que hacer. Es oportuno antes que termine el invierno, aunque no ha sido mucho el invierno, pero por lo menos en el calendario es oportuno que sea a fines de agosto. Son ayudas paliativas que hace el gobierno de ir con intervenciones más rápidas en caso de la pequeña y mediana agricultura especialmente, con ayudas de implementación de riego, forraje para animales, estanques de agua”, dijo el presidente de la SNA, Cristián Allendes, a Pulso.

Pero enfatizó que se requieren acciones de más largo alcance: “Lo que decimos es que ayuda, pero lo que más necesitamos es una disposición, un trabajo de mediano plazo. Las sequías ya son permanentes. Los gobiernos todos los años tienen que decretar emergencia agrícola o escasez hídrica y trabajar con lo que se pueda. Si esto se repite por 10 años, quiere decir que el problema es permanente. O decretamos permanentemente decreto de emergencia agrícola o busquemos una solución de mediano plazo para que podamos tener embalses, desaladoras de agua, mejoras en el sistema de infiltración de agua, para que podamos hablar de que los próximos años no habrá problemas de agua”.

En ese sentido, el timonel del gremio agrícola indicó que es necesario que se invierta en obras hídricas para asegurar la disponibilidad de agua, tanto para el consumo humano como para la producción de alimentos.

“Es lo que más necesitamos y es una conversa en que llevamos años. Pareciera que falta alguien que tenga mucha personalidad, algún político, presidente, ministro de Obras Públicas, ministro de Hacienda que son los que deciden donde poner la plata. Esto es de primera necesidad. El MOP anunció hace poco inversiones millonarias en distintas obras públicas del país. Eso es fantástico, pero las personas necesitan tomar agua y comer, eso es lo primero. Nadie puede trabajar, usar las carreteras, puentes. Necesitamos que sean las prioridades. Debe haber una prioridad hídrica, igual que la hay para los caminos y puentes. En los próximos años, a lo mejor que el 10% del presupuesto del MOP vaya a obras hídricas reales para asegurar el tema del agua, tanto para el consumo humano como para la agricultura”, planteó Allendes.

En medio de la carrera presidencial, que ahora tiene a 7 candidatos que aspiran a llegar a La Moneda en marzo, Allendes sostuvo que le gustaría ver el tema del agua como la primera prioridad dentro de las campañas de quienes compiten por la primera magistratura del país en las elecciones de fin de año.

“Se oye solo en las líneas de abajo, como en la letra chica. Todos lo ponen como para estar bien con los demás, con los agricultores, con los ecologistas. Me gustaría que todos los candidatos a presidente y parlamentarios lo tengan en el número uno. Qué hacemos para el plan hídrico en los próximos 5 o 10 años, y después que pongan todas las cosas de las campañas que quieran hacer. Pero debería ser el número uno, no el dos ni el tres. Ojalá los candidatos presidenciales lo entiendan y vayan a recorrer las cuencas de Chile, las zonas rurales, y que vean que en el caso de Santiago, por ejemplo, si no se hacen obras importantes, también habrá problemas que les van a racionalizar el aguar”, concluyó.