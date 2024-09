Minera del grupo Luksic da mandato a Santander para vender sus líneas de transmisión eléctrica

El negocio de la infraestructura promete seguir dominando la industria de las finanzas corporativas. Torres de transmisión, centros de datos, plantas de energías y líneas de transmisión eléctrica han protagonizado las transacciones en los últimos años, y en el mercado apuntan a que la tendencia continuará.

En ese escenario, Antofagasta Minerals, controlada por el grupo Luksic, entregó un mandado de venta a Santander para desprenderse de sus líneas de transmisión, un tipo de operación que ya había realizado en la década pasada. En 2018, Minera Centinela vendió a Red Eléctrica, actualmente Redeia, de España, sus líneas por US$117 millones.

No te pierdas en Pulso

Ahora, el mandato comprendería la red de transmisión de Minera Los Pelambres. Según los Estados Financieros de Antofagasta PLC, la subsidiaria MPL Transmisión S.A., en un 100% de propiedad de Antofagasta PLC, fue creada en 2019, y está inscrita en los registros de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

En sus estados financieros al cierre de 2023, reportó ingresos ordinarios por US$6,6 millones, y ganancias por US$2,4 millones, por debajo de los US$2,84 millones del ejercicio previos.

A la vez, MPL detalló activos por US$38,23 millones, de los cuales US$22,27 millones son no corrientes, y US$15,97 millones son corrientes. El valor de dichos activos está por debajo de lo recaudado en 2018 por Minera Centinela, sin embargo una fuente al tanto de la transacción, aclara que “el precio contable de los activos no refleja el valor comercial”, aunque no puede estimar si el precio de venta podría estar en torno a la venta de 2018.

No obstante, por tamaño el activo en venta hoy es más pequeño. Centinela Transmisión -filial creada en 2016 para facilitar su venta- está compuesta por 3 líneas de transmisión, con una extensión total de 265 kilómetros, las que alimentan a esta operación minera. En el caso de MPL Transmisión, la red alcanza una longitud de 178 km. Está emplazado entre la subestación Quillota, comuna de Quillota, y la subestación Los Piuquenes, ubicada a 45 km al este de la ciudad de Salamanca, Provincia de Choapa, en plena cordillera de Los Andes a 3.100 metros de altura.

Minera del grupo Luksic da mandato a Santander para vender sus líneas de transmisión

La venta de MPL Transmisión, indican en el mercado, se enmarca en la política de la compañía de centrar sus esfuerzos en el corazón de su negocio. De hecho, al momento de vender Centinela Transmisión, Iván Arriagada, presidente ejecutivo de Antofagasta PLC, señaló que “esta decisión es coherente con lo que ha venido haciendo el grupo desde hace ya algunos años, en los que ha traspasado activos que tenía en agua y energía. Esto nos permite centrar nuestra gestión en nuestro negocio, que es producir cobre de manera segura y rentable y, al mismo tiempo, aprovechar nuestras oportunidades de desarrollo”.

Con anterioridad, Antofagasta ya se había desprendido de varios activos del área de Energía, incluyendo su participación en la planta fotovoltaica Javiera y en la central hidroeléctrica Alto Maipo.

El mercado

Uno de los aspectos que los agentes del mercado de finanzas corporativas han detectado en los últimos meses, es que los precios ofrecidos se han visto presionados por las subidas de las tasas a nivel internacional. Esto, pues los activos de infraestructura en general están siendo adquiridos por fondos, vehículos que recurren a la deuda para financiar las adquisiciones. Así, ante el alza de tasas, las ofertas bajan para lograr el mismo rendimiento.

En cualquier caso, en el mercado local son los activos de infraestructura los que están dominando las transacciones. Si bien existe actualmente el proceso de venta de Banmédica y Clínica Las condes, en su mayoría las operaciones de M&A están en otro rubro.

A mediados de año, Empresas CMPC entregó un mandato de venta a BTG Pactual para desprenderse de líneas de transmisión que suman 200 kilómetros (km). En tanto, a fines del año pasado, la española Sacyr decidió vender parte de su presencia en Chile. La compañía es dueña del 51% de Concesiones Viales Andinas SpA, Coviansa, empresa que controla y opera autopistas, un hospital y un aeropuerto. A estas transacciones se suma el proceso de venta de la venta del 72% que los fondos de pensiones canadienses poseen en Transelec, del cuál no se han tenido noticias en los últimos meses, y la búsqueda de un socio por hasta el 49,9% de las plantas solares de Enel Chile.