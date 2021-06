Morgan Stanley y Goldman Sachs aumentan la paga a sus accionistas

Los bancos más grandes de Estados Unidos dijeron que aumentarían los pagos a los accionistas después de que la Reserva Federal afirmara que están lo suficientemente sanos para hacerlo.

Cinco de los seis más grandes bancos subieron sus dividendos el lunes, aumentando colectivamente las pagas por acción en un 40% desde niveles que habían mantenido estables o reducidos durante el colapso económico inducido por la pandemia. También se comprometieron a comprar decenas de miles de millones de dólares de sus propias acciones.

Morgan Stanley lideró el camino, duplicando su dividendo trimestral a 70 centavos la acción y anunciando planes para recomprar US$12.000 millones de sus propios papeles en los próximos 12 meses. Las acciones de Morgan Stanley saltaron un 2,6% en el trading de después de la hora de cierre.

Citigroup Inc. fue el único megabanco que no subió sus dividendo, manteniéndolo sin cambios a 51 centavos, pero dejando la puerta abierta para un aumento. No anunció un nuevo plan de recompra de acciones. Sus papeles, que ya estaban detrás de las ganancias de otros grandes bancos este año, cayeron en el trading de después de la hora de cierre alrededor de un 1%.

La semana pasada la Fed dijo que 23 de los más grandes bancos tenían capital adecuado para soportar una crisis, un obstáculo que los bancos necesitaban pasar para devolver dinero a los accionistas. El banco central había restringido los pagos a los accionistas durante la pandemia, pidiendo a los bancos que preservaran capital en el caso de que la recesión llevara a una ola de préstamos deteriorados.

Los consumidores y las empresas salieron de la pandemia mejor de lo que muchos esperaban. Ahora, con la economía en un terreno más estable, los inversionistas bancarios han estado ansiosamente esperando pagos más altos. El índice KBWNasdaq de las acciones de los grandes bancos estadounidenses ha subido un 28% este año hasta el lunes, casi el doble de ganancias que el índice, con base más amplia, S&P 500.

JPMorgan Chase & Co. afirmó que subiría su dividendo a US$1 por acción desde los 90 centavos actuales. El banco anunció en diciembre un plan con duración indefinida de recompra de acciones de US$30.000 millones que empezó en el primer trimestre de este año.

Bank of America Corp. dijo que aumentaría su dividendo a 21 centavos de dólar por acción desde los 18 centavos actuales. El banco había anunciado un plan con duración indefinida de recompra de US$25.000 millones en abril.

Goldman Sachs Group Inc. aumentó su dividendo de US$1,25 a US$2 por acción. El banco no anunció un nuevo plan de recompra el lunes. “Nos verán retroceder en la recompra de acciones y (así) desplegar ese capital en apoyo de la franquicia del cliente con retornos muy acumulativos”, afirmó a principios de este mes John Waldron, el director de operaciones del banco.

Wells Fargo duplicó su dividendo a 20 centavos de dólar por acción. Fue el único banco en disminuir su dividendo el año pasado, llegando a 10 centavos de los 51 centavos antes del golpe de la pandemia. El banco también dijo que espera recomprar US$18.000 millones de acciones durante los próximos cuatro trimestres.

Peter Rudegeair contribuyó a este artículo.