Nuevos pensionados de vejez caen 12,6% interanual en agosto y encadenan ocho bajas consecutivas

Un total de 17.534 nuevos pensionados de vejez se registraron en agosto de 2023, lo que implica una baja de 12,6% en doce meses, encadenando ocho caídas interanuales consecutivas, es decir, no se registra ningún crecimiento año contra año durante 2023, según cifras que consolida la Superintendencia de Pensiones.

Así, en lo que va del año se han pensionado 126.103 personas, un retroceso de 12,2% en comparación con igual periodo del año anterior, cuando hubo 143.714 nuevos pensionados de vejez en los primeros ocho meses del año.

La directora de Brain Invest, María Eugenia Jiménez, comenta que una de las explicaciones por las cuales se ven bajas este año, es que hay una alta base de comparación, dado que en 2022 se pensionaron muchas personas. De hecho, los nuevos pensionados que hubo a agosto de 2022 es la cifra más alta para los primeros ochos meses de un año del que hay registro en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones. La segunda mayor cantidad de pensionados que ha habido en ese lapso, se registra precisamente al octavo mes de este año.

En ese sentido, Jiménez explica que “la situación hoy día es muy distinta al año anterior, cuando existía una amenaza patente, y era que en la nueva Constitución que estaba por votarse se vulneraban muchos derechos que en teoría los teníamos ganados, y lo que estaba en mente de las personas era que ser pensionado era una ventaja, porque así accedían a su dinero. Esa amenaza disminuyó mucho, porque se rechazó este posible cambio de Constitución. Y porque las elecciones del segundo proceso fueron ganadas por partidos de derecha que son promantener el sistema, con ciertos cambios, pero resguardando la propiedad de los ahorros. Eso ha hecho que disminuya mucha la necesidad inmediata de pensionarse”.

Por otra parte, Jiménez menciona que “el año pasado fue un muy mal año para los fondos más variables (multifondos más riesgosos como el A o B), pero las personas que más se pensionan y que requieren su pensión están en fondos conservadores, y el año pasado fue un buen año para esos multifondos. Por lo tanto, este año uno tendería a pensar que la gente se va a pensionar más, porque el fondo se incrementó, y no ha sido tan así, pero yo creo que es principalmente porque hubo una ola de personas que no esperó, y este año se lo han tomado con cautela, por lo que dije anteriormente”.

Bernardita Infante, jefa de estudios previsionales, Alfredo Cruz y Cía, comenta que “en 2023 la rentabilidad de los fondos de pensiones, fundamentalmente de los fondos donde están los pensionados o futuros pensionados -que son los fondos D y E- no ha tenido buen comportamiento. Esta variable podría incentivar a que las personas que se quieren pensionar pospongan su decisión de pensión, porque están esperando mejores comportamientos de rentabilidad. Precisamente, recordemos que la rentabilidad acumulada de este año para el fondo E está alrededor del 8% negativo, al igual que el fondo D, con 6,5% a la baja”.

Infante señala que “con esto en consideración, las personas que se quieren pensionar observan que sus fondos se han visto disminuidos y están esperando entonces mejores resultados, o que los fondos aumenten para incidir en el cálculo de una mejor liquidez y monto de pensión. Desde nuestra perspectiva, como expertos previsionales, cuando el desempeño de los fondos conservadores es negativo, suele venir acompañado por personas que deciden postergar su decisión de pensión en búsqueda de mejores resultados”.

En todo caso, Infante añade que “afortunadamente las tasas de interés utilizadas para el cálculo de pensiones están altas y de alguna manera compensan la baja rentabilidad en aquellas personas que no pueden posponer su decisión de pensión. Respecto a esto último, nos parece que muchas personas no saben que las tasas para estos cálculos son más favorables que en años anteriores o no se ha bajado esta información por parte del mercado, pues vemos que existe temor de algunos afiliados por tomar hoy una decisión de pensión y puedan materializar la pérdida de rentabilidad”.

En ese sentido, Infante transmite “a aquellas personas que están en edad legal de jubilación y temen materializar las bajas rentabilidades de los fondos de pensiones más conservadores, que pueden optar a una pensión por retiro programado y esperar esta recuperación”.

En 2022 hubo un repunte en la cantidad de nuevos pensionados, luego de las bajas que se registraron durante la pandemia. Así, el año pasado se anotó un total de 177.576 nuevos pensionados de vejez, lo que constituyó un alza de 88,9% respecto de 2021 (94.014). Según sexo, la cantidad de nuevos pensionados hombres aumentó un 75,9% (87.728 en 2022 versus 49.876 en 2021) y la de mujeres creció un 103,6% (89.848 en 2022 versus 44.138 en 2021).

El mes en que se ha pensionado más gente este año fue marzo, con 17.645 personas. El mes de agosto le siguió con 17.534 nuevos pensionados de vejez. En la vereda opuesta, con la menor cantidad de pensionados se ubica abril, sumando 14.311 personas. El mes de junio le siguió con 14.337 pensionados.