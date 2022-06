Presidenta del Banco Central: “La mayor parte de la sorpresa inflacionaria de los últimos meses se relaciona con los precios de los alimentos y los volátiles”

Una mayor persistencia de los shocks inflacionarios son los que el Banco Central (BC) está viendo en los últimos datos entregados por el INE, aunque la composición de estos empieza a tener componentes externos más fuertes.

En su presentación del Infome de Política Monetaria (IPoM) de junio ante la Comisión de Hacienda del Senado, la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, señaló que “con el dato de IPC que conocimos esta mañana, cuya variación mensual fue de 1,2%, el incremento anual del IPC subió al 11,5% en mayo. El IPC subyacente alcanzó un 9% anual, esta última cifra ha seguido vinculada al alza sostenida de los bienes, pero en lo reciente también ha mostrado una mayor contribución de sus componentes de alimentos y servicios, coherente con el dinamismo del consumo durante el primer trimestre del año, y con los reajustes de precios de tarifas indexadas que habitualmente ocurren en marzo”.

“Todos los componentes, volátiles y no volátiles, tienen una tendencia alcista muy pronunciada en los últimos meses”, dijo Costa, y apuntó que “el excesivo incremento de la demanda interna en 2021 sigue teniendo una influencia relevante en el alza de la inflación en el último año. Su comportamiento más reciente se ha visto influido en mayor medida por las presiones de costos externas derivadas del incremento de los precios de los alimentos y las materias primas, y las persistentes dificultades en las cadenas productivas y en los suministros a nivel global”.

En esa línea, detalló que “a diferencia de trimestres previos, la mayor parte de la sorpresa inflacionaria de los últimos meses se relaciona con los precios de los alimentos y los volátiles. La inflación acumulada entre marzo y abril, de 3,3 puntos porcentuales, fue significativamente superior a lo previsto en el IPoM de marzo. La descomposición de la sorpresa muestra que más del 90% de ella provino de aumentos mayores a los previstos en alimentos, energía y otros componentes volátiles”.

Consultada por los senadores respecto de los factores que explican los actuales niveles de inflación y su descomposición, Costa explicó que las causas internas “tienen todavía un componente muy significativo, cercano a dos tercios, que requieren corregirse. Como decíamos en el informe anterior, es deseable tener una base macroeconómica balanceada para enfrentar mejor shocks externos como los que tuvimos. Desafortunadamente esos shocks externos llegaron y se montaron sobre una base que aún no había logrado un balance interno deseable para enfrentarlo de mejor manera”.

“También es muy cierto que estos nuevos shocks tienen un origen externo importante. El aumento del precio de los alimentos, materias primas, el hecho de que las cadenas de suministros se mantengan en el tiempo sin la fluidez necesaria, los costos de transporte, la detención en los puertos de China y otros, configuran un shock de costos adicionales sobre la economía local”, continuó la presidenta del BC.

El senador Daniel Núñez (PC) preguntó respecto de cómo combatir la inflación mediante la Tasa de Política Monetaria (TPM) si su origen es externo, a lo que Costa respondió argumentando que a diferencia de otros impactos externos, estos shocks “son más persistentes. Normalmente los shocks externos se asocian a fenómenos que tienen una muy baja persistencia, por ello se acomodan en el período de meta inflacionaria de dos años y eso hace que el esfuerzo que se hace por llevar la inflación desde la óptica de la política monetaria es baja. En este caso, sucede que se monta sobre una inflación extraordinariamente alta, y sucede también que su persistencia es mucho mayor. Acomodar un proceso inflacionario que debe bajar del 13% al 3% se hace más difícil y exige alguna dosis distinta a la tradicional”.

Además, apuntó que hay escenarios de riesgo que van más allá del escenario central, donde uno son los efectos y la evolución de la invasión de Rusia a Ucrania, “pero hay un segundo elemento importante en el mundo y que es necesario monitorear, y se refiere a cómo evolucione la inflación a nivel mundial. Es un fenómeno que está presionando y sorprendiendo a nivel global. Tenemos a las economías desarrolladas con niveles de inflación extraordinariamente altos, donde también llegaron estos shocks de alimentos y materias primas. Los mercados están esperando reacciones de los bancos centrales, y la comunicaciones entre estas entidades y sus respuestas pueden generar momentos de volatilidad o reacciones más prontas por parte de las autoridades monetarias, con condiciones financieras que se estrechen más rápidamente de lo predecible hoy. Eso puede generar también condiciones de mucha mayor inflación de corto plazo y mayor debilidad en el mediano plazo”.

Consultada sobre el Mepco y si entregar recursos adicionales por parte del Fisco para contener el precio de los combustibles tendría efecto sobre la inflación, Costa señaló que “este precio en particular tiene una incidencia importante en la economía. Sin embargo, la inflación es un fenómeno que va mucho más allá de un precio en particular. Se pueden tomar muchas medidas con un carácter más bien distributivo y que puedan acomodar un proceso inflacionario haciendo que algunos precios influyan menos con políticas puntuales. Pero esas políticas puntuales de contención de un precio o fijación de precios, no contiene el proceso inflacionario en sí, que es un proceso macroeconómico más complejo”.