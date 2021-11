Presidente de Icare: “El mundo empresarial no está contra cambios tributarios, sino que hacerlos bien, de manera inteligente”

Quedan solo días para las elecciones presidenciales. En las últimas encuestas que se publicaron estaban a la cabeza para pasar a segunda vuelta los candidatos del Partido Republicano, José Antonio Kast y el de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric. Uno propone reducir considerablemente los impuestos, mientras que el otro abanderado apuesta por un alza de 8 puntos del PIB. Ambos programas ya han sido objeto de críticas. El presidente de Icare, Lorenzo Gazmuri, afirmó que el mundo empresarial no está en contra de cambios tributarios, pero que estos deben hacerse bien.

”Creo que el valor de la discusión está en lo conceptual no en la tasas específicas. En momentos de campaña se exacerba a veces la polarización. Quisiera poner en punto, la explicación un poco más ciudadana de esto. Hay dos conceptos que no se pueden olvidar: esta elasticidad y equilibrio entre el nivel de impuestos que cobramos y la capacidad de crecimiento del país en un mundo global. Muchas veces el mundo político olvida que en un mundo global la carga tributaria tiene un límite, tiene que haber competitividad global. Una carga excesiva paraliza la inversión. Una carga muy baja no financia al Estado. La discusión de buen nivel de cual es la carga tributaria razonable, para que el país siga creciendo, pero que podamos financiar al Estado, creo que es un tremendo tema y es valioso que la discusión de los programas presidenciales haya puesto el tema sobre la mesa”, dijo Gazmuri en Radio Pauta.

Y agregó que “asumir que puedes subir la carga tributaria 8 puntos del PIB y que el PIB no se va a afectar. Recuerdan al ministro Arenas hace unos años en que prometía una reforma tributaria que no iba a afectar el crecimiento. Vean como afectó el crecimiento. El mundo empresarial no está contra cambios tributarios, sino que hacerlos bien, de manera inteligente. De manera que por un lado financiemos al Estado, pero por otra parte promovamos el crecimiento”.

Por otro lado, el timonel de Icare, enfatizó que hay espacio para elevar la carga tributaria en ciertos sectores, pero afirmó que es importante seguir atrayendo inversiones al país.

“Hay espacio inteligente. Chile enfrenta un desafío de ser líder en minería verde muy significativo. Chile podría ser líder en cobre verde en el mundo. Chile puede empujar la electromovilidad a través del proyecto del litio. Pero eso requiere mega inversiones. Cómo logramos que esas inversiones lleguen a Chile. El llamado es pongamos nuestras mejores cabezas a discutir como financiamos un Estado que va a requerir más recursos, pero a su vez como somos más competitivos a través de la carga tributaria para que Chile siga creciendo”, indicó.

El candidato José Antonio Kast, quien en los últimos sondeos pasó a liderar la carrera presidencial, apunta a una importante rebaja tributaria a las empresas, un tema que también ha sido puesto en entredicho. Sobre este punto el presidente de Icare dijo que “es bien interesante el discutir la carga tributaria a las empresas. Hay un consenso que esa carga está por arriba del promedio que debiera estar para países del tamaño de Chile. No se si está el espacio para llegar a una reducción como la que plantea el candidato Kast, pero creo que es muy bueno discutir a un muy buen nivel este tema, porque es fundamental para el futuro del país”.

Hace solo unos días, las propuestas económicas de ambos candidatos fueron catalogadas como fantasiosas y tributarias de los Chicago Boys, por parte del exministro de Hacienda, Andrés Velasco. Otras voces también se han sumado a cuestionar la posibilidad de subir o bajar impuestos de forma considerable en medio de las demandas sociales que hay.