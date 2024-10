Qué tan atento está el mercado a las próximas elecciones municipales

Será el próximo 26 y 27 de octubre cuando se lleven a cabo las alecciones municipales y de gobernadores regionales a nivel nacional. Es considerada habitualmente como un predictor de las elecciones presidenciales, que se realizarán el próximo año, pero los comicios de alcaldes y concejales de este 2024 poca atención parecen estar captando por parte de los inversionistas. A nivel global, las decisiones de la Fed y la elección de EEUU concentran las miradas.

Así lo cree Aldo Morales, subgerente de estudios de renta variable local de BICE Inversiones, para quien, “en esta pasada, el mercado no está tan atento a elecciones locales. Tienes más foco en elecciones en EEUU y plan de estimulo económico de China”. Y agrega que más atención por parte de los inversionistas concentran lo que ocurra con las presidenciales del próximo año.

El próximo 5 de noviembre, se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en EEUU, donde compiten el expresidente Donald Trump con la actual vicepresidenta demócrata Kamala Harris. El promedio de encuestas nacionales elaborado por ABC News/538, arroja hasta ahora que Kamala Harris lleva la delantera con alrededor de un 49%, mientras que Trump aparece con un 46%.

Sin embargo, la diferencia se considera un empate técnico. En este contexto, se mantiene la incertidumbre en los mercados.

Ánimo de los inversionistas

En lo que va de 2024 el principal selectivo accionario del país se empina 4,48%, pero transa por debajo de los 6.500 puntos, lejos además de los casi 6.800 que tocó durante la primera parte del año. El IPSA ha perdido impulso, pero una sorpresa podría animarlo.

Para Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta4, “la elección de concejales es la mejor encuesta para hacer una proyección de qué sector político tiene más apoyo de la ciudadanía en este momento”, pero subraya que “dado que los alcaldes o concejales no tienen impacto en las leyes a aprobar, no habría un impacto mayor a nivel de IPSA, excepto que el resultado sea muy beneficioso a perjudicial para un determinado sector político, lo que haría que la proyección de una futura elección presidencial se vuelva muy positivo o muy adverso, entonces sí podría tener un efecto mediático pero no relevante para el mercado”.

Y agrega: “es muy poco probable un triunfo de la derecha en este momento dado el escenario político que se está viviendo. Descartada una sorpresa”.

Por su parte, Klaus Kaempfe, director de portfolio solutions en Credicorp Capital, señala que ve poca atención por parte del mercado a estas elecciones, pero indica que “podría ser relevante si hay una sorpresa. Por ahora, el escenario base es un aumento de la derecha pero sin arrasar”.

En tanto, Cristián Araya, gerente de estrategia de Sartor, señala que por ahora se encuentra “mirando lo sucedido en el 2021, cuando el actual gobernador Claudio Orrego ganó la gobernación de Santiago. El clima en esa época estaba bastante inclinado políticamente, pero ahora, con algunos matices, podría darse un resultado de equilibrio de fuerzas, lo que debería traducirse en un escenario pro centro-derecha favorable”. Y este último escenario, a su juicio, podría darle un impulso al IPSA.