Sergio Lehmann y desempeño económico: “No es descartable algo más favorable dependiendo de cómo llevamos el proceso de reformas en Chile”

El Imacec de febrero sorprendió al mercado al caer 0,5%. Un dato que reforzó la idea de que el PIB nacional se contraerá levemente este año. En conversación con Pulso TV, el economista jefe de Bci, Sergio Lehmann, mantiene su estimación de caída en la actividad, pero no descarta que la economía pueda tener un leve crecimiento, si se despejan las dudas y se avanza en las reformas de pensiones y tributaria. También influirá lo que ocurra en el escenario externo.

“Para este año no hemos cambiado nuestro panorama. Estamos previendo una caída de un 0,5%, que está o menos en línea con esta moderación en las caídas que se esperaban hace algunos meses atrás. Eso tiene que ver con un sentimiento más favorable, a propósito de una mirada del mundo político, de que para avanzar en materia de reformas hay que buscar consensos, se tiene que establecer diálogo y eso mejora la confianza hacia adelante... No hemos cambiado nuestra visión. Seguimos previendo una ligera caída en la actividad económica durante este año. Yo diría que en ese sentido no hay una diferencia importante con el consenso ni tampoco con esta mirada más favorable respecto a lo que se anticipaba hace algunos meses atrás”, sostuvo Lehmann.

Asimismo, indicó que “me atrevería decir que en términos generales no hay un cambio sustancial. Diría que está en línea. Todavía no es descartable que para el año tengamos una cifra ligeramente positiva. Tenemos un escenario base favorable donde pudiéramos tener un leve incremento. 0,3% es lo que recoge nuestro escenario más favorable, y que vendría de la mano con un avance rápido en materia de reformas, que rápidamente se despeje el tema tributario con un acuerdo amplio, también en materia de pensiones. Que el proceso constitucional siga avanzando de acuerdo a lo planificado y en buena línea. Hemos visto turbulencias en las últimas semanas a propósito de la quiebra del SVB. Eso ha generado cierta preocupación y podría llevar a un crecimiento algo menor para el mundo desarrollado. Si es que vemos que el mundo se acomoda de mejor manera a estas turbulencias y logra un crecimiento algo más sólido, en ese caso podríamos ver un desempeño más favorable para nuestra economía y cerrar el año con un crecimiento ligeramente positivo. Nuestro escenario base apunta a una ligera caída, pero no es descartable algo más favorable dependiendo de cómo llevamos el proceso de reformas en Chile y como se va desenvolviendo el escenario global”.

El economista de Bci apuntó a que los acuerdos en materia de reforma son clave además para impulsar la inversión en el país.

“Si bien hoy día la incertidumbre es sustancialmente más acotada que lo que había hace unos meses atrás, de todas maneras hay algunos componentes que tienen que ver con las reformas que están sobre la mesa, más el proceso constituyente. Es importante avanzar, pero con acuerdos, con diálogos, con consensos. Hoy se ven ciertas distancias entre gobierno y oposición en algunos temas clave como tributario y pensiones, y por lo tanto, ir buscando una mirada común es fundamental para recuperar la confianza y mejorar la visión hacia adelante, para de alguna manera animar a los empresarios para recuperar la inversión. Este año la inversión va a caer, por lo tanto en la medida que avanzamos en los consensos y acuerdos, el apetito por la inversión va a ir mejorando”, señaló.

Hoy se llevará a cabo la reunión de política monetaria del Banco Central. El Grupo de Política Monetaria recomendó mantener la tasa de interés en 11,25%. Lehmann indicó que espera una bajada de tasas recién en junio.

“Nuestra mirada primero es que respecto a la inflación va a ir reduciéndose. Hemos visto señales de que las presiones han tendido a retroceder. Probablemente eso lo vamos a seguir viendo en los próximos meses, y eso va a permitir que el Banco Central inicie un recorte de tasas en junio. Hoy la tasa es muy contractiva, claramente estamos hablando de una política monetaria que está siendo muy dura en su trabajo para reducir la inflación. Ya estamos viendo señales que la inflación va cediendo. Ya se reconoce un ajuste importante en la demanda interna. Eso va a permitir que esa restrictividad de la política monetaria vaya moderándose a partir de junio”, dijo el economista.

Por otro lado, la mirada ya se centra en el Informe de Política Monetaria que publicará el Banco Central este miércoles. Desde Bci esperan que el ente rector cambie sus perspectivas de crecimiento e inflación.

“Creo que va a ser importante lo que va a decir el Banco Central en el IPoM. Va a ser clave primero cual es su mirada respecto a la actividad económica. Creemos que va a reconocer que la caída va a ser más moderada de lo que preveían en diciembre, pero también al mismo tiempo reafirmar que a mitad de año va a haber espacio para ir bajando la tasa de política monetaria”, señaló.

Y agregó que “creemos que va a haber un ajuste en las perspectivas de crecimiento. En el IPoM pasado hablaba de una caída con un centro en su rango de 1,25%-1,5%. Creemos que eso lo va a revisar y más bien plantear un rango que va a dar cuenta de una caída entre 0 y 1%. También probablemente va a revisar su proyección de inflación a fin de año. En diciembre proyectaba una inflación de cierre de año en torno a 3,4%. Claramente va a ser más alta que eso. Ya lo adelantaba el Banco Central”

Por último, el economista jefe del Bci, señalo que gran parte del ajuste económico local ya ocurrió, pero que aún quedan temas pendientes.

“Creo que buena parte del ajuste que requería la economía se ha hecho. De alguna manera se ha hecho la tarea de la política monetaria, para ir llevando la economía a una trayectoria sostenible. La inflación era una lectura relevante y estamos viendo señales que está cediendo, y otra tenía que ver con el déficit de cuenta corriente que era muy elevado. Todo anticipa que producto de una caída en las importaciones, producto del ajuste de la economía eso se va a ir llevando hacia niveles sostenibles. Lo más duro del ajuste creo que ya se ha hecho, pero todavía la tarea no se ha completado. Todavía es necesario continuar con esta necesidad de llevar la economía hacia crecimientos más sostenibles. Buena parte de la parte más difícil ya se ha hecho, todavía hay pendiente parte del ajuste, por eso la política monetaria se va a mantener en niveles contractivos”, indicó.