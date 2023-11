Aguilera desestima críticas respecto a la propuesta del gobierno para dar cumplimiento al fallo por caso isapres

La Comisión de Salud del Senado revisará esta jornada las indicaciones que realizó el gobierno del Presidente Gabriel Boric a la ley corta de Isapres para poner en marcha el fallo que dictó hace casi un año la Corte Suprema sobre la tabla de factores. Una propuesta por parte del Ejecutivo que nació tras un trabajo de una comisión técnica con miembros de diversos sectores políticos. Sin embargo, no todos los asistentes a dicha instancia quedaron conformes con lo recogido por el gobierno, como el exministro de Salud durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera, Emilio Santelices, y el director de Espacio Público, Eduardo Bitrán.

“De una comisión o un informe técnico a indicaciones legales hay un trecho, y decir que realmente si uno hace un checklist en paralelo de todos los elementos que se consideraron en el Comité Técnico a las indicaciones, se recogieron prácticamente todos menos el tema del cálculo de la deuda de mutualización o el enfoque sistémico y una especie de corralito que se establecía sobre la deuda de las personas”, dijo la ministra de Salud, Ximena Aguilera, en entrevista con Tele13 radio.

Aguilera apuntó que hoy el Ejecutivo, en materia del fallo a las isapres, lo que busca es la estabilidad del sistema en el futuro, fortalecer Fonasa ante el aumento de cotizantes que están dejando las isapres tras este caso y no empeorar la cobertura que tienen los cotizantes del sistema de salud privado.

“A mí lo que me interesa es que hayamos recogido gran parte de las recomendaciones que hizo la comisión técnica y particularmente aquellas que garantizan la estabilidad de los flujos futuros de las Isapres”, agregó.

En tanto, y en línea con lo que se planteó en su momento, desde el Ejecutivo desdramatizaron la diferencia en el cálculo del cobre de la deuda por parte de la Superintendencia de Salud frente al de la comisión técnica: “Lo que recomienda la comisión es que no se considere cobro en exceso más allá del mínimo del 7% es decir que, el cobro en exceso debe empezar del 7% hacia arriba y eso reduce la deuda, y también para adelante permite afectar el flujo porque no había planes menores que ese precio y eso es lo que lleva a una baja de la deuda de US$240 a alrededor de mil millones (de dólares)”.

Aguilera también agregó que, descartó la mutualidad o compensación de riesgos en el sistema de forma colectiva por motivos legales. “El elemento de solidaridad en el caso de las deudas, que era la mutualización o calcularlo de forma sistémica no caso a caso, y eso no lo recogimos por razones legales. Los abogados del gobierno que analizaron esto dijeron que no eran tan compatibles en relación a como estaba formulada la sentencia, particularmente la prórroga que habla de contrato a contrato y por eso no se consideró”.

Por otro lado, Aguilera estimó que la forma de restitución del dinero extra cobrado a cada afiliado es un plazo de hasta 10 años y que podría ser antes si el plan de la isapres así lo dispone. Sin embargo, la secretaria de Estado reiteró que nunca será una devolución de transferencia directa.

Además, la ministra agregó que, en base a la propuesta de que ya no existan excedentes, las isapres van a tener que ofrecer un plan acorde al monto que cobran mes a mes para compensar el nuevo escenario de cobro de cotizaciones que se propone.

Mientras que, a la espera de los cambios y discusiones que tendrá la ley corte de Isapres en el Congreso, la ministra de Salud apuntó que esta iniciativa, “no es un proyecto de reforma, este es un proyecto de ley que da respuesta a una sentencia (...) lo que ha tenido de efecto es que ha permitido que la gente tome consciencia de todos los sectores y que haya mucho consenso en que tenemos que avanzar hacia una reforma, efectivamente la misma comisión técnica hace una serie de recomendaciones hacia el tema de reformas, nosotros ciertamente vamos a abrir una puerta hacia ese camino pero no en este proyecto de ley”.

Aguilera también reiteró que hoy el objetivo del gobierno es dar estabilidad al sistema. Esto, en base a las acusaciones que se han planteado en base a que se buscaría que el sistema de isapres llegará a su fin u otras que hablan de un perdonazo. “Viabilizar el tema de la sentencia va a tener estas complejidades”, añadió.