Aprueban proyecto que mejora el seguro de cesantía y extiende Ley de Protección al Empleo

Por 40 votos a favor, el Senado aprobó este miércoles el informe de la Comisión Mixta del proyecto que mejora el seguro de desempleo, luego que horas antes la instancia despachara por mayoría un informe.

Este proyecto sufrió varios cambios en el paso legislativo, y hasta última hora los parlamentarios de oposición intentaron incluir más temas. Finalmente, el gobierno realizó una última propuesta de aumentar el número de giros manteniendo las mismas tasas de reemplazo en caso que distintas actividades no puedan funcionar por orden de autoridad. Esta fórmula concitó el apoyo de varios congresales y permitieron que el proyecto continúe su trámite.

“Falta que este informe de Mixta sea visto en la Cámara de Diputados, y ojalá que la votación del Senado se repita en la Cámara para que pueda ser ley y beneficiar a la enorme cantidad de trabajadores que han visto como han ido bajando sus ingresos”, indicó la ministra del Trabajo, María José Zaldívar.

Lo cierto es que si bien el apoyo del Senado fue unánime, no todos en la oposición quedaron muy contentos porque varios de los puntos que habían solicitado no fueron concedidos. “Mi inquietud es que por la forma en que se calculan los sueldos, muchos trabajadores cuando tratan de recurrir al apoyo del Ingreso Familiar de Emergencia o clase media quedan fuera”, indicó el presidente de la Mixta, senador Juan Pablo Letelier (PS).

Asimismo, el diputado Gabriel Silber (DC) acotó que no quedaron conformes porque no se colocó como piso de ingreso del Seguro de Cesantía el ingreso mínimo, sino que quedó en $225.000. “Me voy a abstener y señalarle al gobierno que espero que el resultado de esta comisión (aprobado por mayoría 7-3) no sea un espejismo de lo que va a ocurrir en la sala de la Cámara de Diputados, porque al no haber cambiado el mínimo, vamos a mantener esta posición”, recalcó.

Proyecto y compromiso

En términos generales el proyecto facilita el acceso de más personas al seguro de cesantía, reduciendo los requisitos de número de cotizaciones, aumentando los giros de 5 a 7, mejorando las tasas de reemplazo, e igualando los beneficios de trabajadores de plazo fijo a los de contrato indefinido. Hoy la ley contempla que en el primer giro, la persona obtenga el 70% de su sueldo, tasa que luego va declinando en 55%, 45%, 40% y 35%; mientras que este proyecto mantendrá a partir del tercer giro el 55%, y se incorporó una norma para que ello ocurra desde agosto.

“Con este proyecto se agregan dos nuevos giros para casos en que la situación laboral o sanitaria determine suspender actividades, y así se establece la posibilidad de aumentar la vigencia de esta ley, que duraba hasta octubre, por hasta 5 meses más, para los casos de suspensión”, explicó Zaldívar.

Casa particular

También este jueves ingresó a trámite el proyecto que incorpora a las trabajadoras de casa particular al seguro de cesantía. En general se mantiene el 4,11% de cotización del empleador y se contempla que un porcentaje vaya al seguro colectivo, otro a la cuenta individual, y otro a un fondo de indemnización.

La Comisión de Trabajo del Senado lo empezará a analizar el viernes, “esperamos despacharlo a sala la próxima semana” indicó Letelier.