Bolsas globales retroceden y el IPSA pierde los 6.300 puntos

Nuevamente los mercados globales operan a la baja, y el IPSA continúa retrocediendo este martes, mientras las acciones de SQM encabezan las bajas en la Bolsa de Santiago.

El IPSA cae un 1,32% a 6.256,52 puntos. Las acciones de SQM caen un 4,13%.

“En China ayer se publicaron los PMIs Caixin de febrero, ligeramente por debajo de lo esperado: PMI de Servicios 52,5 (vs 52,9e vs 52,7 anterior) y PMI Compuesto 52,5 (vs 52,5 anterior), mostrando una economía un tanto débil”, dijo Guillermo Araya de Renta 4.

Y agregó que “hoy comenzó la reunión anual de la Asamblea Popular Nacional de China, en sus “Dos Sesiones” en las que se anuncian los objetivos de crecimiento para 2024 en un contexto marcado por la crisis del sector inmobiliario y presiones deflacionarias”.

Los inversionistas están a la espera de la reunión de la Fed que se llevará a cabo el 19 y 20 de marzo, y esta semana hablará Jerome Powell ante el Congreso de EEUU, en una sesión de dos días. La apuesta es que en junio podría ocurrir la primera baja de tasas.

En medio de este panorama los futuros de Wall Street están con cifras negativas. El Nasdaq se repliega tras haber tocado máximos la semana pasada.

“Uno, la apertura de Estados Unidos se prevé negativa, un poco basado en las dudas que hay respecto a que hoy día están saliendo algunas opiniones de que efectivamente ya este año, sí se va a reducir la tasa de interés en Estados Unidos, hay algunas voces que señalan que no va a ocurrir ese suceso, ese registro”, señaló Jorge Tolosa de Vector Capital.

Además, se esperan datos de relevancia en EEUU estos días, como la cifra de creación de empleos.

Los mercados de Europa también se tiñen de rojo, mientras la atención se concentra en la reunión del BCE que se desarrollará este jueves, y donde se espera que la entidad mantenga las tasas.