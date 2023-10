Bonos y acciones de Argentina caen con fuerza, pero el peso opera estable ante balotaje entre Massa y Milei

Los bonos y las acciones de Argentina que cotizan en EE.UU. caen con fuerza tras el inesperado triunfo del candidato oficialista Sergio Massa (36,7%) en las elecciones presidenciales de este domingo. Al no obtener una mayoría suficiente, habrá segunda vuelta entre el actual ministro de Economía del gobierno de Alberto Fernández, y el candidato libertario, Javier Milei (30%), el 19 de noviembre.

Los bonos soberanos de Argentina denominados en dólares cayeron hasta 4,3 centavos por dólar durante esta jornada, debido a la incertidumbre que hay ante el balotaje. El título de 2046 del país sufrió la baja más abrupta y se ofrecía a 22 centavos por dólar.

Por otro lado, los papeles de empresas argentinas que cotizan en el mercado estadounidense, de Cresud y Banco BBVA Argentina, bajaban 3,1% y 4,3%, respectivamente.

Si bien el mercado esperaba que Javier Milei llegara a la segunda vuelta, sorprendió el triunfo del actual ministro de Economía, Sergio Massa, en medio de un complejo escenario económico con una inflación de más de 100% en lo que va del año, con un aumento de la pobreza a 40% y una caída del PIB.

“Massa y Milei presagian una mayor incertidumbre”, dijo a Reuters Graham Stock, estratega senior de mercados emergentes con sede en Londres de RBC BlueBay Asset Management.

Y agregó que “en el caso de Massa, la cuestión clave es qué rama de la amplia coalición peronista dominaría su gobierno. En el caso de Milei, la cuestión clave es qué parte de su agenda económica y social radical sería capaz de implementar”.

Para llegar a la Casa Rosada serán clave los votos que obtuvo la candidata de centroderecha y exministra de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, quien quedó en el camino en esta carrera presidencial.

Bullrich, quien es parte de Juntos por Cambio quedó tercera con el 23,8% de los votos. Tanto Massa como Milei deberán intentar conquistar a esos votantes en sus aspiraciones para llegar a la presidencia en los comicios de noviembre.

Peso argentino

Por su parte, el peso argentino abrió estable sus operaciones este lunes, tras los resultados de las elecciones. Algunos analistas de mercado ven un lado positivo en el triunfo de Sergio Massa en primera vuelta.

La moneda trasandina comenzó sus cotizaciones equilibrado a 350,10 pesos por dólar.

“El hecho de que Milei no haya ganado en primera vuelta ni tenga asegurado un triunfo en segunda vuelta, es bueno para que no se dispare el dólar, por todo lo que venía diciendo Milei y por su discurso de dolarización, en un contexto en el que Massa no tiene demasiados recursos para intervenir”, indicó a Reuters Javier Timerman, de Adcap Grupo Financiero.

El peso argentino en la plaza mayorista se ha mantenido estable desde agosto pasado, tras el resultado de las primarias, sin embargo el peso informal ha estado golpeado por la incertidumbre electoral.

Quien es Massa

Sergio Massa, es el actual ministro de Economía del gobierno de Alberto Fernández, es el candidato oficialista de Unión por la Patria, y no es la primera vez que intenta llegar a la Casa Rosada.

Está casado desde 2001 con Malena Galmarini y tiene dos hijos. A sus 51 años, el abogado es un político de amplia trayectoria y ha ocupado varios cargos en el aparato público. En 2015 fue candidato presidencial, pero salió en el tercer lugar, detrás de Daniel Scioli y Mauricio Macri, quien se convirtió en primer mandatario en esa oportunidad.

En agosto de 2022, Sergio Massa asumió como ministro de Economía, en un país golpeado por una profunda crisis económica. Su misión era estabilizar la economía y terminar con las turbulencias del mercado cambiario.

En junio de este año y de manera sorpresiva, se transformó en el candidato presidencial del oficialismo. Esta inscripción a última hora de Massa, fue considerada por algunos como la peor derrota para la vicepresidenta Cristina Fernández.