Boric anuncia envío inminente de proyecto para levantar el secreto bancario “para controlar la evasión y elusión”, y oposición lo cuestiona

Fue parte del proyecto de reforma tributaria que se rechazó en marzo pasado y también está incluido en el eje de cumplimiento tributario que se discute actualmente en el pacto fiscal. Por ello, llamó la atención que el Presidente Gabriel Boric lo relevara como proyecto independiente del pacto fiscal.

“Vamos a levantar el secreto bancario para controlar la evasión y la elusión, proyecto que además presentaremos prontamente porque es fundamental para financiar temas que son tan importantes para la ciudadanía como lo es la reforma de pensiones”, dijo Boric sin entregar mayores detalles.

Este anuncio no cayó bien en la oposición. Entre los argumentos que entregan es que podría generar incertidumbre, y por ello plantean que se debe levantar el secreto bancario pero con la autorización de un juez.

Desde RN, el jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum, manifestó su “extrañeza”, ya que solo “hace unos meses se limitó severamente el secreto bancario en una ley aprobada recientemente”. Además, el legislador indicó que esta materia “debería ser parte de un acuerdo, no de una indicación unilateral (…) lo que se entiende por levantar el secreto bancario implica que habrá funcionarios del SII con acceso a información personal de todos los chilenos y los casos de posible corrupción ilustran los riesgos de ello. El secreto bancario puede levantarse en marco judicial, aunque habría que conocer la propuesta del ejecutivo antes de tener una opinión”.

El jefe de bancada de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, fue mucho más directo en su crítica contra el anuncio que hizo el mandatario. “El Presidente Boric está en una campaña desatada por el En Contra. Propone cosas que sabe que no va a cumplir como la condonación del CAE, temas que están en el nuevo texto constitucional como la defensoría de la víctima, que por lo demás, ellos han votado en contra durante los últimos 10 años. Y ahora habla de levantar el secreto bancario para evitar la evasión. El presidente sabe y todos los técnicos saben que esa es una muy mala solución. En Europa y en Estados Unidos se usan otros mecanismos para controlar la evasión, porque levantar el secreto bancario genera desconfianza, lesiona la inversión y por lo tanto afecta la economía del país”.

4 de diciembre 2023/SANTIAGO Presidente de la República, Gabriel Boric Font, encabeza presentación de la Estrategia Nacional de Integridad Pública. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIUNO

El senador UDI, Juan Antonio Coloma, apuntó que “hoy, ante cualquier duda de ilicitud en una cuenta bancaria, la autoridad puede pedir a la justicia el alzamiento de ese secreto. Siempre que ha habido fundamento se ha otorgado y se han abierto esas cuentas, por lo que no sé cuál es el sentido que a priori se afecte la intimidad de todas las transacciones personales. Me sorprende que eso sea el fundamento del financiamiento de una reforma de pensiones”.

Una postura contraria también entregó el diputado del partido Republicano e integrante de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero. “Mientras este gobierno no logre controlar la corrupción dentro de su aparato estatal y no asegure que la información privada de una cartola bancaria de una persona, no termine en manos de abogados o funcionarios públicos corruptos para extorsionarlo o sacar ventaja, sin que haya consecuencias relevantes para esos funcionarios públicos implicados me opondré a cualquier normativa que conculque la libertad de los chilenos”.

El legislador añade que “el secreto bancario puede ser sólo levantado por orden judicial, porque solo son los tribunales de justicia, mediante una resolución basada en un justo y racional procedimiento, el que tiene autoridad para levantar el secreto bancario”.

Desde Evópoli, el senador Luciano Cruz Coke, plantea que se debe conocer el detalle del proyecto, sin embargo, afirma que en el caso que se debe levantar el secreto bancario, debe hacerse sin vulnerar los derechos de los contribuyentes, por ello, dice que tiene que ser con autorización de un juez.

Miguel Mellado, diputado RN e integrante de la Comisión de Hacienda, plantea que el gobierno debería detallar “de qué trata el proyecto para poder tener una mirada completa de lo que se busca hacer, ya que se debe evaluar en su mérito”. Además indicó que actualmente se puede levantar el secreto bancario, pero siempre que tenga la aprobación de un juez.

En eje de cumplimiento tributario que se discute actualmente en el pacto fiscal se establece que “se propone modificar el procedimiento de levantamiento del secreto bancario con fines tributarios de forma que sea el contribuyente quien deba oponerse a través de un procedimiento judicial, modificando el procedimiento en el caso de requerimiento de administraciones internacionales para adecuarse al estándar internacional en la materia”.

Esta propuesta, que estaba en la reforma tributaria original, fue aprobada por la Comisión de Hacienda cuando se discutió, pero con repartos de los diputados de oposición. La idea que se explicitaba era incorporar la obligación de informar mediante carta certificada, tanto al contribuyente como al banco, cuando se notifica la decisión de levantar el secreto bancario. “En el procedimiento actual, si el contribuyente no aceptaba el levantamiento del secreto, que era comunicado por el banco, entonces no se podía efectuar el levantamiento. En cambio, ahora ocurre al revés”, explicó el ministro Marcel en esa oportunidad.