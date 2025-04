Comercio espera la llegada de hasta 250 mil argentinos en abril impulsada por Semana Santa

El turismo de compras no pasa de moda y los argentinos siguen potenciando el retail y el comercio en el país mes a mes. Para este mes los actores ya anticipan un buen mes impulsado por la visita de los trasandinos para Semana Santa.

“La duración mínima de este feriado especial en Argentina será de 3 días, pero se espera que una alta proporción pueda sumar el Jueves Santo, considerado un día no laborable en ese país, que permite que las empresas decidan voluntariamente si funcionarán o no”, expuso el gerente de Estudios de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), George Lever.

“Adicionalmente, una parte de la población aprovecha de alargar el feriado a una semana completa, tomando minivacaciones desde el Domingo de Ramos (13 de abril)”, añadió Lever.

Tanto la gerente de estudios de Cámara Nacional del Comercio (CNC), Bernardita Silva, como la CCS estiman que en el mes llegarán entre 200 mil y 250 mil turistas argentinos durante el mes fuertemente impulsado por Semana Santa, hasta un 35% más que el ejercicio anterior.

De acuerdo a los registros del Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) en abril del 2024 a nivel nacional se contabilizó la llegada de 185.848 argentinos a Chile. Eso significó casi duplicar el nivel del 2023, subiendo un 94% desde los 95.876 de ese entonces.

Específicamente para Semana Santa Latam Airlines “proyecta transportar aproximadamente 19.000 pasajeros entre Argentina y Chile, lo cual representa un aumento del 14% respecto al mismo período de 2024″, estimó la aerolínea.

Lever precisa que a nivel nacional, y con todos los medios de transporte incluidos, “entre el jueves 17 y el domingo 20 de abril podrían arribar a Chile más de 40 mil turistas argentinos, en caso de que el comercio se mantenga abierto durante esos 4 días”.

Pero esa es una discusión aún abierta, puesto que los grandes retailers de Chile (Paris, Ripley y Falabella) habían anunciado que abrirían sus puertas para el Viernes Santo (18 de abril), pese a que las empresas acostumbraban a cerrar para dicho feriado, pese a no ser irrenunciable.

Ante las distintas posturas frente a esta decisión, la palabra final la tenía la Dirección del Trabajo (DT), que declaró como un derecho adquirido el no trabajar en Viernes Santo si es que en años anteriores las empresas instruyeron el cierre de la tienda. Aunque por otro lado también reiteró que no es un feriado irrenunciable.

A esto último apuntan los gremios como la CCS, la CNC y AG Marcas del Retail, señalando que el comercio podrá abrir el viernes 18 de abril, dando un día más a los visitantes argentinos para aprovechar el turismo de compras. Pero, por otro lado, el Parlamento está tramitando un proyecto para declarar esa fecha irrenunciable. De no avanzar este proyecto, la decisión será de cada cadena y deberán definirlo independientemente. El mall Parque Arauco, particularmente, informó que mantendrá sus instalaciones abiertas durante el fin de semana en cuestión.

La evidencia es que la visita de los argentinos ha impulsado con fuerza las ventas del retail, lo que ha sido constatado por distintas empresas en sus resultados financieros como Falabella, que aumentó en un 13% sus ventas, y Ripley que crecieron un 11,5% en 2024.

Turistas trasandinos junto con hacer turismo, aprovechan los precios más económicos de Chile.

Los más beneficiados

Según dice el gerente de Estudios de la CCS, para el fin de semana de Semana Santa los argentinos podrían dejar divisas para el turismo, gastronomía y comercio por más de US$80 millones. La CNC agrega que las compras de los argentinos en dicha fecha podrían representar un 4% del total del comercio en abril, de funcionar el comercio de forma regular.

Silva precia que el segmento del retail que se vería beneficiado sería vestuario, precisamente la ropa deportiva y de marca. Aunque también habrá un alza en la demanda con calzado y tecnología. Desde la CCS también destacan los repuestos y accesorios automotrices, especialmente en las ciudades fronterizas.

¿Dónde se concentrarán las visitas? “Las regiones más beneficiadas corresponden a aquellas que disponen de pasos fronterizos de alto flujo con el país trasandino (o cercanas a ellas), considerando la duración limitada del feriado y la facilidad de desplazamiento, particularmente la Región Metropolitana y la de Valparaíso, Coquimbo, La Araucanía, Los Lagos, Aysén y Magallanes”, explica Lever, lo que es apoyado por Silva, quien además apunta a que dependerá de las condiciones climáticas.

El año pasado, por ejemplo, la mayor parte de las llegadas de argentinos se concentró en Valparaíso, con el 43,9% del total de abril, seguida de Los Lagos, con 15,2%; La Araucanía, con 11,6%, y la RM, con 11,2%, según Sernatur.

La gerente general de la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso, Marcela Pastenes, concordó con lo positivo que ha sido Semana Santa para la región, sobre todo para la hotelería.

“Tenemos muy buenas expectativas para Semana Santa. El año pasado alcanzamos una ocupación (hotelera) promedio de un 76,7% en la Región de Valparaíso, lo que ya significó un repunte de 5 puntos porcentuales comparado con el 2023, por lo que esperamos superar esta cifra y posicionarnos como el destino favorito para ese fin de semana largo. Hasta el momento, las reservas ya alcanzan un 60% a nivel regional”, declaró.

Ante la posibilidad de que los argentinos tengan hasta 4 días libres para visitar el país, Pastenes dijo que “esperamos que la llegada de los turistas a nuestra región genere un impacto positivo no sólo en el rubro hotelero, sino también para la gastronomía, los servicios y el retail. Sin duda, el feriado de Semana Santa representa una oportunidad para consolidar la recuperación del sector y proyectarnos hacia una temporada de otoño con buena actividad”.

Pero en el resto del país no hay un impacto tan relevante de los argentinos en la hotelería, estimando una ocupación de apenas el 40% desde la rama hotelería y turismo de la Multigremial. “Argentina no ha experimentado un gran movimiento turístico. Como siempre, el turismo comercial se mantiene. Vienen de un día para otro y suelen quedarse en alojamientos informales. Así que no es que favorezca a la industria hotelera en estos momentos”, dijo el director de la rama, Alberto Pirola.

Otra región que ha tenido un impacto positivo ha sido Magallanes, potenciando el comercio de la zona franca. Eugenio Prieto, gerente general de SRI, que tiene la concesión de la Zona Franca de Punta Arenas, recordó que en el mes de Semana Santa del 2024 “ingresaron 18.258 argentinos a la región, por lo que espera que para este mes la visita de argentinos se acerque nuevamente a los 30.000 con un gran porcentaje concentrado en semana santa”, proyectó.