Corte Suprema rechaza recursos en contra de polémico proyecto minero Dominga

La Corte Suprema rechazó los recursos presentadoss vecinos y organizaciones medioambientales en contra del fallo del Tribunal Ambiental de Antofagasta que determinó que el proyecto minero Dominga, de Andes Iron -propiedad de la familia Délano, sí había presentado antecedentes suficientes en su tramitación ambiental.

“Esta Corte debe desechar los arbitrios deducidos, toda vez que el devenir de estos autos ha determinado que no se está ante una sentencia definitiva que pueda ser revisable por esta Corte, pues la recurrida no establece una decisión final en el proceso de evaluación ambiental sobre que recae sino, al contrario, deja pendiente su resolución a la autoridad administrativa, razón por la cual, además, no se divisa agravio para los recurrentes reparable por la vía de la casación”, señala el fallo.

Por ello añade “se rechazan los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos en representación de Oceana Inc.; Javiera Espinoza Jara; y José Zarricueta Campusano, Ernesto Fredes Aguirre y Cristóbal Díaz de Valdés; así como el recurso de casación en el fondo presentado en representación de Marcela Alejandra Rey González y Andrew David Fry Carey”.

Con ello el futuro de la iniciativa, ubicado en La Higuera, Región de Coquimbo y que contempla una inversión de US2.500 millones, ahora está a la espera del pronunciamiento del Comité de Ministros.

La resolución del tribunal se da luego que en marzo fracasara el intento por alcanzar un conciliación en el juicio por el permiso ambiental del proyecto.

NOTICIA EN DESARROLLO