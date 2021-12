El Ministerio de Hacienda sale al paso de los cuestionamientos a la PGU: “Está completamente financiado”

El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, salió al paso de los cuestionamientos que han hecho algunos economistas, parlamentarios y personeros del comando del presidente electo Gabriel Boric a la Pensión Garantizada Universal (PGU), particularmente en lo referente a los recursos para implementarla.

“El financiamiento está”, dijo el secretario de Estado en conversación con radio Cooperativa.

El jefe de la billetera fiscal explicó que ha habido otros proyectos de ley antes, “que son los proyectos de ley larga y ley corta, que tenían financiamiento, pero lamentablemente no pudieron avanzar. Pero como no pudieron avanzar, ese financiamiento se ocupa para financiar la PGU”.

Cerda señaló también el proyecto de ley de exenciones tributarias, con el cual se disminuyen diversas exenciones y con ello se tendría un financiamiento adicional.

Además, el titular de Hacienda afirmó que gracias al mayor crecimiento económico que se ha tenido este año, “eso nos ha estado otorgando también mayores proyecciones de ingresos fiscales para los próximos años. Todo eso nos da más que tranquilidad frente al financiamiento de este proyecto de ley y, por lo tanto, nosotros queremos que esto avance y avance lo antes posible”.

Respondiendo a los cuestionamientos de los economistas de esta mañana, el ministro señaló que “queda holgura para el próximo gobierno”. En ese sentido, indicó que queda un espacio de aproximadamente US$ 7 mil millones en los próximos años, incluso después de financiar la PGU.

Sobre las críticas, Cerda las calificó como “duras” y más políticas que técnicas. “Claro que me parece injusto. No solamente me parece injusto, sino que me parece una crítica política, cuando yo esperaría una critica técnica”.

Críticas desde Apruebo Dignidad

En tanto, la diputada del Partido Comunista (PC), Karol Cariola, se refirió en duros términos sobre el financiamiento de la PGU.

“Yo lamento que Sebastián Piñera haya ingresado este proyecto de esta manera, no queremos pensar mal, pero la verdad de las cosas que quedaría la impresión de que se quiere hacer una trampa a los chilenos y chilenas y, en particular, al nuevo gobierno de llevar adelante este proyecto sin financiamiento. Esa es la razón por la cual le hacemos un llamado al gobierno a conversar, porque si realmente ellos tienen un interés genuino y el propósito de mejorar y aumentar las pensiones de los chilenos y chilenas, nosotros también la tenemos, pero lo queremos hacer de manera responsable”, afirmó la diputada del PC.

Por lo anterior, Cariola indicó que bajo la perspectiva de Apruebo Dignidad el proyecto de exenciones tributarias y el de la PGU deben ir en conjunto y no por separado ya que, dijo, de lo contrario los recursos saldrían “de los bolsillos de todos los chilenos y chilenas y eso nos parece regresivo e injusto”.

En tanto, la autoridad de Hacienda afirmó que no existe irresponsabilidad, “de hecho unas de las razones por las que nosotros también despachamos un presupuesto que normalizara la política fiscal y en eso estamos y esperamos también que el próximo gobierno efectivamente pueda ir cumpliendo esa senda”.

Luego, en una declaración a los medios, el jefe de Teatinos 120 reafirmó que el proyecto “está completamente financiado”. En esa misma línea enfatizó en que la clase política pueda darle una respuesta a los chilenos que están esperando este aumento de pensiones. “Sería realmente incomprensible que no lo hiciéramos. Es el momento de que nos pongamos de acuerdo. Como gobierno estamos dispuestos a dialogar y a encontrar acuerdos. Esperamos también que eso ocurra en el congreso”, concluyó.