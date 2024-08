El dólar cae a la espera de las señales de la Fed en Jackson Hole

El dólar en Chile arranca la última jornada de la semana con una caída tras el repunte registrado este miércoles. En el día, la atención del mercado se centra en las nuevas palabras del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell.

“Si Powell ofrece un discurso favorable a una reducción más agresiva de tasas, podríamos ver al tipo de cambio caer por debajo de los $914. De lo contrario, el dólar podría recuperar terreno, buscando nuevamente el techo en torno a los $920″, comentó Fernando Urquieta, analista de mercados XTB Latam.

El valor del dólar en Chile el 23 de agosto del 2024

Al inicio del día, el dólar cae $2,16 respecto al cierre de ayer y llega a un valor de $917,35.

Mientras que, en la semana, el dólar busca cerrar con un balance de pérdidas tras que la semana anterior avanzó $5,97. La divisa cae cerca de $20 durante el balance de las últimas cinco jornadas.

En tanto, el peso chileno gana algo de terreno en una jornada donde el cobre registra ganancias. Uno de los principales soportes de la moneda nacional sube tras que la jornada pasada cedió ante la fortaleza del dólar.

“Todo esto en medio de dudas sobre la demanda por el metal rojo mundial y la salud económica de las potencias que podrían comenzar a demandar aún menos cobre”, agregó Felipe Sepúlveda, analista jefe de Admirals.

Así, el valor a tres meses del cobre subía 0,60% a US$4,20 la libra en Comex. Mientras que, el valor al contado del cobre cerró con un alza de 0,12% en US$4,11 la unidad en la Bolsa de Metales de Londres.

En la semana, el precio spot del cobre anotó un alza de 1,5% y anotó dos semanas consecutivas con ganancias, donde sumó un avance de 3%. En el año, el valor al contado del cobre en la Bolsa de Metales de Londres sube un 7%.

Mientras que, el dólar en el mundo caía frente al yen el viernes, mientras los operadores esperan el discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en la cumbre de Jackson Hole y sopesan las perspectivas de que el Banco de Japón siga subiendo las tasas de interés.

Los banqueros centrales serán clave a la hora de marcar el tono de los mercados financieros en los próximos días, cuando comience en Jackson Hole (Wyoming) la reunión de los responsables de política monetaria más influyentes del mundo.

El yen ganaba terreno después de que el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, reafirmara su decisión de subir las tasas si la inflación sigue por el buen camino para alcanzar el objetivo del 2%.

“Sus comentarios (de Ueda) sugieren que las turbulencias del mercado no disuadirán al Banco de Japón de considerar más alzas de tasas en el futuro, incluso aunque el próximo movimiento no sea inminente”, dijo Vasu Menon, de OCBC. “Mientras el movimiento del dólar-yen sea ordenado y gradual, esto no debería sacudir los mercados globales tanto como lo hizo a principios de mes”.

En su intervención en el Parlamento, donde fue convocado para explicar la decisión del Banco de Japón de subir las tasas en julio, Ueda advirtió, sin embargo, de que los mercados siguen inquietos y podrían afectar a las previsiones de inflación del banco central.

Por su parte, el índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, operaba a 101,46 unidades, cerca del mínimo de 100,92 tocado el miércoles y en camino a su quinta semana consecutiva de pérdidas.

Powell hablará y los operadores estarán atentos para medir cuánto podrían bajar los costos de endeudamiento en Estados unidos a corto plazo.