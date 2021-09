Elecciones 2021: José de Gregorio se muestra “realmente preocupado” por los programas presidenciales y afirma que aún no tiene candidato

“Realmente preocupado”. Así describió este lunes el decano de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, José de Gregorio, su percepción respecto de las próximas elecciones presidenciales de noviembre. Y aseguró que aún no cuenta con un candidato favorito.

En conversación con radio T13, el expresidente del Banco Central contó que aún no se ha “dedicado a leer bien los programas” de los candidatos a La Moneda. Esto, debido a las dudas que mantiene respecto del “grado de ambigüedad” presente en los proyectos, según dijo.

“Estoy muy preocupado de qué candidatura va a traer un programa de pensiones viable, realista, poco ideologizado y que le sirva a la gente. Por ahora yo estoy bastante en duda con respecto a las próximas elecciones porque no estoy convencido con ninguno y no me dedico a leer los programas”, mencionó.

- No tengo candidato- dijo de Gregorio en el espacio radial.

- ¿No tienes candidato?- le preguntó la periodista Andrea Vial.

- O sea voy a decidirme, no estoy decidido todavía. Más allá de las cercanías políticas, yo quiero entender un poquito qué está pasando. Creo que el comportamiento de esta cosa del cuarto retiro va a ser bien indicativo de populismo, asambleísmo versus actitud de Estado. Entonces yo quiero mirar un poco y después ver con calma los programas- respondió.

21 de Agosto 2020 Entrevista a Jose de Gregorio Foto : Andres Perez

Asimismo, el decano de la FEN afirmó que tiene “real preocupación” en cuanto a las propuestas económicas que, en muchos casos, buscan abarcar y ofrecer en medio de un escenario en el cual Chile aún no sale completamente de la crisis sanitaria.

“He estado leyendo, y quisiera detenerme en que hay casos en que son maximalistas, son idealistas y dicen ideas como generales y tú dices como ‘concreta un poco’. Creo que lo peor en los programas hoy día y más la situación en que está Chile, es ofrecer mucho. Creo que un candidato debería ofrecer un poco menos y tratar de producir un poco más para revalorar la política”, indicó.

Ramón López y el BC

Consultado respecto de los dichos del profesor de la FEN, Ramón López, quien emplazó por Twitter al Banco Central BC por el alza en la tasa de interés de 75 puntos base, de Gregorio señaló entre risas que “una de las ventajas del trabajo remoto es que no nos vemos mucho”. Y aclaró que las opiniones emitidas por López son “estrictamente personales”, y que no involucran en lo absoluto a la casa de estudios.

Y aunque destacó que “la libertad académica es un valor fundamental para que el conocimiento avance y para que aprendamos”, el expresidente del BC señaló que, a su parecer, “la manera en que trató a los consejeros del Banco Central que buscaban una cosa distinta, no era una manera respetuosa de hacerlo”.

“Espero que ese tipo de cosas sean cosas propias del calor de la discusión”, finalizó.