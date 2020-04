Eyzaguirre pide más ayuda del gobierno hacia las familias: “Después tendremos que ver cómo pagamos, pero no hablamos de dimensiones que no sean posibles”

El exministro durante los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría, Nicolás Eyzaguirre, le pidió a la administración del presidente Sebastián Piñera ir más allá respecto al apoyo económico que se está entregando el Estado para hacer frente a la crisis sanitaria y económica que está generando el coronavirus (Covid-19) en Chile y el mundo.

En entrevista con radio La Clave, Eyzaguirre planteó que se debe entregar un bono a cerca de 1.700.000 familias que no estarían siendo beneficiadas con el reciente paquete de ayuda económica anunciada por el Ejecutivo.

“Acá más vale pasarse que quedarse. Después tendremos que ver cómo pagamos, pero no hablamos de dimensiones que no sean posibles”, dijo el exsecretario de Estado, quien también apuntó que la cantidad de hogares que no reciben algún beneficio y lo requieren, se puede calcular por medio del registro social de hogares y las personas que hayan requerido del subsidio de desempleo.

El exjefe de las finanzas públicas planteó que “de momento el fisco tiene capacidad de endeudamiento, las tasas de interés están relativamente bajas, también tenemos los fondos soberanos y tenemos ahorro para llegar a esas familias”.

Sobre las medidas del Ejecutivo, Eyzaguirre comentó que “es bueno lo que hizo el gobierno en materia de subsidio al desempleo, pero ahí tenemos la cobertura para dos o tres meses y solo para aquellos que tienen un contrato de empleo formal”.

En esa línea, el militante del PPD reiteró su llamado a ir más allá respecto a la ayuda de las familias. “Acá no estamos descubriendo la pólvora, urge que el gobierno entregue un bono a todas estas familias que no están cubiertas por el subsidio de desempleo, porque de lo contrario no van a tener para comer, pagar los servicios básicos y así evitamos que esté saliendo gente por desesperación”.

Además, el también exministro de Educación dijo que “tenemos que prevenir que tengamos una quebradura general de empresas, sobre todo de pequeñas y medianas. Cuando esto pase necesitaremos que repunte la producción a la máxima velocidad y por eso hoy tenemos que preocuparnos de los flujos de caja y del capital de trabajo, de empresas que no están vendiendo y no están produciendo. También está el problema del pago de créditos que, están venciendo o lo necesitan tanto en hogares como en pequeñas, medianas y grandes empresas”.

“Lo fundamental es que la gente coma, tenga donde vivir y evitar las quiebras innecesarias de empresas completamente viables, y eso tiene que ver con una proactiva decisión del gobierno de proveer capital de trabajo a las pymes y dar soluciones al problema de reprogramación de deuda”, dice Eyzaguirre.

El actuar en materia de salubridad

Nicolás Eyzaguirre apuntó de que antes de cualquier discusión económica, el gobierno debe tener un plan de salud sólido para hacer frente al Covid-19.

“Lo fundamental que tengamos claro cuál es el modelo de intervención sanitaria y de eso nos falta mucho (en comparación a la experiencia internacional)”, dijo el extitular de Hacienda.

En esa línea, el exministro planteo que “lo que tú puedes hacer en medidas económicas es un mitigador, pero si la estrategia sanitaria no logra un buen balance entre salvar vidas, que es lo más importante, y manteniendo en la medida de la posible la producción, es difícil que las medidas económicas puedan hacer la diferencia”.