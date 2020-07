Ignacio Álvarez, presidente de AFP UNO: “Faltan muchos detalles para hacer del retiro de fondos una buena política pública”

Totalmente de acuerdo con el retiro de fondos de pensiones, bajo circunstancias excepcionales, se ha mostrado desde hace tiempo el presidente de AFP UNO, Ignacio Álvarez, quien propuso esta idea en marzo para enfrentar la crisis por el coronavirus. Sin embargo, tiene varios reparos con el proyecto que se discute en el Congreso. ¿El principal? Que “el Congreso no solo piense en la pelea política, sino que en las personas, y por lo tanto, se incluya en la ley los mecanismos jurídicos que se necesitan para que esto no signifique una segunda ola de contagios”, sostiene.

La explicación es simple: para dimensionar la cantidad de personas que van a poder acceder al retiro de fondos, explica que son 226 estadios nacionales, por lo que para evitar congestión en sucursales, propone que en la reforma queden estipulados dos temas. En primer lugar, que se contemplen cambios a la ley de privacidad de la información, para que los bancos o el Estado puedan entregar a las AFP los datos de las cuentas bancarias de los afiliados, sistema que podría evitar eventuales problemas de suplantación de identidad. En segundo lugar, que se haga un plan con BancoEstado para poder abrir una Cuenta RUT a todas las personas que no estén bancarizadas. “Hemos pedido poder conversar y plantear esto en el Congreso”, cuenta Álvarez.

Hay altas probabilidades de que se apruebe el retiro de fondos de pensiones, por como ha sido hasta ahora el debate. ¿Ve que se va a convertir en ley?

-Se aprobó en la Cámara de Diputado el retiro de recursos y no la constitución del fondo solidario. Por lo tanto, en el Senado yo creo que va a estar bastante peleado.

¿De qué manera se están preparando para este eventual retiro de fondos?

-Cuando planteamos evaluar esta alternativa fue en marzo (...) Creemos que es mala política pública no analizar las cosas desde el inicio. Independientemente de que manifestamos que es una buena medida hacer el retiro de fondos, con ciertos matices distintos a los que se están planteando en el Congreso, pero nuestra mayor preocupación de verdad, es que esto no genere un contagio masivo de las personas, porque algunas veces los políticos quizás viven en cosas más teóricas, pero acá significa que 10 millones de personas en simultáneo, en muy pocos días, quieran acceder a su retiro.

¿Le parece que se debe hacer un debate legislativo más en profundidad?

-Efectivamente, creemos que fue superacelerado y le faltan muchos detalles para hacer del retiro de fondos una buena política pública, y eso yo creo que es culpa del sistema político, de no haberlo discutido en profundidad en su minuto. Pero también lo que sucede es que la gente está desesperada y quizás por eso se está dando un debate de una forma tan poco prolija.

Más allá de lo que hay que mejorar en temas de ejecución, ¿qué llamado hace al Congreso a revisar más en profundidad?

-En primer lugar, creemos que no es razonable algo que ya se rechazó en la Cámara de Diputados, que es la creación de un fondo que subsidiaría a los más ricos (...) Esperamos que no se siga levantando (ese tema), creemos que no es una buena idea. Lo segundo, es que se podrían evaluar los montos, que se estudien, porque más que el 10%, podría ser un monto fijo en pesos, para todos los chilenos, y no que los que más tienen puedan retirar más. En tercer lugar, que efectivamente se considere el hecho de si este dinero tiene que ser gravado o no. Esto, teniendo en consideración que las tasas de impuestos en Chile parten con ingresos bastante altos, por lo que la mayoría de las personas que retiren, y que tienen bajos ingresos, o que tuvieron una gran disminución de ingresos durante este año por la pandemia, si es que esa gente estuviera afecta al global complementario, de todas maneras no pagarían impuesto (...) No somos expertos tributarios, pero creemos que sí es algo que el Congreso puede analizar.

Se ha dicho que el retiro de fondos no va a afectar a las AFP porque cobran a los afiliados por sueldo y no por saldo, y además van a poder liberar encaje. ¿Es efectivo que esta medida no las impacta en nada?

-Esto lo que sí va a significar es un costo bastante grande, que también se ha vivido en otros países, para las administradoras, no para los afiliados, en términos de la implementación. Porque obviamente (dar fondos de pensiones a) 226 estadios nacionales en diez días no es gratis y cuesta bastante plata. Pero eso es parte de los costos que tenemos que asumir en una situación de tanta urgencia.

¿A qué se deben esos mayores costos?

-Por un lado, todos los cambios de software (...) de tal manera que las personas puedan hacer el retiro de forma segura, porque los software obviamente no estaban diseñados para esto (...) Hay una segunda arista, y ahí esperamos que los bancos (a los que las AFP tendrían que pagar el costo por cada transferencia) se porten a la altura, y los lugares de pago presenciales, como Servipag, CajaVecina, u otros, también se comporten a la altura, en el sentido que esto tenga el menor costo posible, porque obviamente no hay tiempo para negociar entre las partes.

¿Tuvo muchas críticas por parte de sus pares cuando en marzo propuso el retiro del 5% de los fondos de pensiones para enfrentar la crisis?

-Nosotros no somos parte de la Asociación gremial (...) Sí percibimos que nuestra entrada no fue muy bienvenida, tuvimos muchos obstáculos para el inicio de las operaciones (que ocurrió en octubre del año pasado), por todas las cosas que se tienen que coordinar en el gremio. Creemos que tampoco fue muy bien recibida la idea de evaluar el tema de los retiros para enfermedades terminales, para el caso de una primera vivienda, y en este caso específico para el Covid. Pero creemos que una democracia siempre se construye con distintas posiciones, que todas puedan aportar valor, y obviamente no nos sentimos muy cómodos en una casa donde tenemos opiniones muy distintas que el resto, pero todas son completamente legítimas.

El superintendente de Pensiones los ofició por esta propuesta, y les pidió que cesen ese tipo de mensajes. Dijo que “es una mala idea y tenemos reparos fuertes al rol que está jugando esta AFP”. ¿Cómo se tomó esta declaración?

-Lo que sucede es que la Superintendencia, erróneamente, pero sin mala fe, creyó que nosotros habíamos utilizado nuestra base de datos de afiliados de la AFP para enviar esa comunicación (...) cosa que no era correcta. Se lo explicamos a la Superintendencia, que lo que hicimos fue expresar nuestras ideas, como ocurre en una democracia (...) Y la Superintendencia recibiendo esa información, se dio cuenta de que en realidad no habíamos cometido ningún error en términos de esa comunicación. Creemos que es muy sano que todas las personas puedan expresar sus ideas en una democracia, pero también estamos conscientes, y por eso no lo hemos hecho, a diferencia de otras AFP que sí lo han hecho estos últimos días (con el proyecto del retiro de fondos de pensiones), no le hemos enviado una carta a toda nuestra base de clientes, ni lo hemos publicado en nuestra web, porque cumplimos la normativa.

Hay dudas de si este proyecto podría afectar los fondos que no sean retirados, por los efectos en el mercado que implicaría la venta de hasta US$20.000 millones que van a tener que hacer las AFP en casi dos meses.

-Los fondos de pensiones están muy diversificados internacionalmente (...) Tenemos inversiones en más de 10.000 compañías en el mundo.

¿Entonces ve que la venta de activos por el retiro de fondos se va a hacer más en el extranjero que en el mercado local?

-Cada AFP tendrá que evaluar, como administrador, cuáles son los mejores activos para vender y cuáles no. A priori, y pensándolo como una persona: si tienes dinero en la libreta de ahorro, y también tienes una casa, y necesitas echar mano un poco a algo, echas manos a la libreta de ahorro y no a la casa, es decir, a lo más líquido. Como los mercados internacionales son completamente líquidos, para el tamaño de los fondos de pensiones chilenos, uno tendería a pensar eso.

¿En AFP UNO ya están haciendo esa evaluación?

-Por supuesto, el equipo de inversiones evalúa constantemente y periódicamente todas las oportunidades, tanto de inversión como de desinversión.

¿Cree que se han dicho muchas cosas falsas en el debate político que se ha dado?

-Sí, una cosa negativa que ha sucedido es una polarización en muchos ámbitos, muchas descalificaciones a personas que plantean ciertas ideas, en vez de intentar discutir esas ideas de una forma constructiva.

¿Cuál es la peor falsedad que se ha dicho en pensiones?

-Uno de los tanto mitos, y que se está rompiendo con esto, porque yo creo que la gente se va a dar cuenta, es que los fondos de pensiones existen, están invertidos en todo el mundo, pero ese dinero está, porque mucha gente ha dicho que el dinero no estaba, o que no existía, y la mejor prueba de que está, es si se efectúa un retiro (...) Ojalá que se destruya esa mentira.

¿Esta reforma es una grieta en la represa? Varios diputados de oposición dicen que este es el inicio del fin del sistema de capitalización individual. ¿Corre riesgo el sistema tal como se conoce?

-El sistema previsional ya está en riesgo desde hace mucho tiempo por otras razones, mucho más profundas que estas, y es que las pensiones que están recibiendo la mayoría de chilenos y chilenas, o que van a recibir en los próximos años, son claramente insuficientes.