Jorge Pizarro y el 10%: “Si va a ser universal, hay que revisar los topes máximos de retiro”

Fue en la Comisión de Hacienda del Senado donde el diálogo sobre el retiro del 10% del sistema de pensiones prosiguió con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones.

Y mientras analizaban el cronograma de las nuevas sesiones para los proyectos en tabla, se encontraron con el proyecto de clase media calificado con urgencia. E inmediatamente el presidente de la instancia, senador Jorge Pizarro (DC) le hizo ver el punto al titular de las finanzas: “No me cabe duda, ministro, que se quiera o no, el proyecto del 10% que se ve en Constitución va a parejas de lo que pase con este proyecto de clase media. El gobierno lo planteó así y supongo que se va a mezclar”.

Briones lo descartó: “No, hemos planteado un proyecto clase media que sigue su tramitación; no hemos planteado que se entremezcle”.

No obstante, los otros senadores de oposición no lo dejaron pasar, recalcando que todos están enlazados. “Estuve oyendo la sesión de Constitución, y la verdad es que la mezcla es más con la reforma previsional estructural. Lo que dice el senador Pizarro es inevitable”, acotó Carlos Montes (PS).

Y luego el senador Ricardo Lagos (PPD) fue más allá y ofreció una negociación en cadena, “tres por uno”, le llamó. “Le pediría al gobierno que se involucrara más activamente en el proyecto en Constitución, porque algo va a ocurrir, y si se cae porque no están los votos, el tema seguirá encima de la mesa. Y eso hay que ligarlo y aprovechar esta oportunidad para el tema previsional, hagamos el dos por uno, y el tres por uno: nos ponemos plazos y metas en la reforma previsional; sacamos (a ley) el 10% de la manera más justa, en sintonía con la ciudadanía y con ciertos resguardos; y que eso sea compatible con las medidas propuestas (plan clase media), que no son excluyentes”.

En conversación posterior, el senador Jorge Pizarro entregó los lineamientos de cuáles serían esos resguardos y la mejor manera posible de legislar en torno al polémico proyecto.

¿Qué precaución tiene respecto del proyecto de retiro del 10%?

-Si vamos a aprobar el 10% dentro del marco de emergencia, tenemos que hacer las cosas bien para que les sirva a los que realmente necesitan los recursos, y no les ha llegado ningún apoyo del Estado; y segundo, que los efectos colaterales que tiene la indicación no sean tan negativos.

¿A cuáles se refiere?

-A que la liquidación de activos (de las AFP) no tenga efectos tan negativos ni se vuelvan en contra de los propios fondos de los ahorrantes, porque para esa operación (venta de US$10.000 millones, por ejemplo, de los fondos de pensiones) hoy día el país no está preparado.

Pero en Perú se concretó el retiro del 25%

-En Perú se autorizó el retiro, pero el Banco Central peruano facilitó los recursos a las Administradoras para que pudieran vender sus activos con calma y venderlos bien, y no generar una situación de estar obligado a vender a cualquier precio.

¿Está por acotar el número de cotizantes que puedan retirar?

-Eso es lo segundo. Me parece que si esto es una medida por la emergencia, los beneficiarios tienen que ser aquellos que están siendo azotados mayormente por la pandemia, y no aquellos que no han tenido dificultad de ningún tipo y no han perdido el empleo ni han perdido ingresos y siguen igual que antes. Eso debiera ser así, porque sino a la larga estaríamos favoreciendo a los sectores de más recursos que han tenido más capacidad de ahorro, y no a los que realmente están más urgidos.

¿Habrá ánimo de restringir ese universo?

-Entonces, si va a ser universal, hay que revisar los topes máximos de retiro, y que los recursos retirados no puedan ser reinvertidos en ahorro del APV consiguiendo beneficios tributarios que no tiene el resto de los chilenos.

¿Está contemplado que esta reforma sea vista por la comisión de Hacienda porque hasta ahora sólo se habla de Constitución?

-El proyecto tiene que pasar por la Comisión de Hacienda en su discusión en particular, porque tiene efectos clarísimos en materia de gasto, tributario, influencia y repercusiones en los mercados financieros. Y probablemente debería pasar por la Comisión de Trabajo también porque contiene temas vinculado a la reforma previsional.