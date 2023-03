Invercap abandona el negocio eléctrico y vende cuatro minicentrales hídricas

La operación ocurrió al cierre del ejercicio 2022. El 27 de diciembre, Invercap, la sociedad de inversiones cuyo negocio principal es una participación controladora en la acerera CAP, vendió la filial Energía de la Patagonia y Aysén SpA (EPA SpA), cuyos principales activos son cuatro mini centrales hidroeléctricas de pasada.

Invercap vendió así las centrales La Arena, ubicada en la comuna de Puerto Montt; Tranquil, en Panguipulli; Cuchildeo, en Hualaihué; y San Víctor, en Puerto Aysén. El comprador de los activos es Prime Energía, una empresa dedicada a la generación eléctrica, filial de Enfragen, que a su vez es un joint venture entre Glenfarne Group, LLC, y Partners Group.

La desinversión, comentan personas al tanto del negocio, obedeció a una decisión de directorio, que consideró que representaba un porcentaje muy poco relevante del negocio y no tenía un interés estratégico. “Surgió un comprador interesado y se vendió”, resumió un directivo de la sociedad de inversiones.

Invercap, cuyo negocio principal es la participación controladora en la acerera CAP, estuvo 16 años en el negocio. En 2006, inició el desarrollo, construcción y operación de centrales hidroeléctricas de pasada de tamaño medio, creando para ello la filial Energía de la Patagonia y Aysén SpA. (EPA SpA.). Presidida por Stefan Peter Jochum, en el directorio de Invercap participan además Juan Enrique Rassmuss y Roberto de Andraca Adriasola, quienes también participan en la principal filial, CAP. El primero es el controlador formal de Invercap, pero la gestiona en alianza con De Andraca. Ambos son hijos de históricos accionistas del grupo. Invercap tenía otro vehículo en el sector, EPA Dos SpA, que controla Empresa eléctrica Florín, pero la memoria de 2021 ya daba cuenta de su “término de giro”.

La operación de venta de EPA SpA fue anunciada al cierre de diciembre en Nueva York por Glenfarne Group, pero también fue detallada en los balances de Invercap, reportados hace una semana. El CEO de Glenfarne Energy Transition y fundador de EnfraGen, Brendan Duval, manifestó en un comunicado en esa fecha que “el sur de Chile se encuentra dentro de un mercado emergente de alto crecimiento con amplias oportunidades para utilizar sus fuentes de energía naturales y renovables para reducir las emisiones de carbono y promover la transición energética de Chile y América Latina”.

Los activos adquiridos equivalen a 13,6 MW y no fue revelado el precio. Sin embargo, el valor pagado habría superado los US$ 15 millones, según fuentes ligadas a la operación. La cifra es consistente con los detalles incluidos en los balances de Invercap, donde al cierre de 2021 la sociedad EPA SpA reportaba activos por US$ 44 millones -de los cuales US$ 37 millones correspondían a propiedades, platas y equipos- y sumaba pasivos por US$ 28 millones.

“Con esta adquisición, EnfraGen no sólo reafirma su compromiso con Chile en su estrategia para lograr una transición energética sostenible, sino que también confirma su intención de seguir invirtiendo y creciendo en el país, contribuyendo a la estabilidad de la red y al desarrollo de más energías renovables”, dijo José Arosa, CEO de Prime Energía SpA, principal filial chilena de EnfraGen, en diciembre pasado.

Prime Energía entró en Chile en 2014 y adquirió su primera central eléctrica en 2015. Actualmente, según su página web, la empresa tiene más de 829 MW de capacidad en funcionamiento y en construcción en Chile.