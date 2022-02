KPMG: “Tenemos muchas oportunidades aquí porque el país también las tiene”

Prestos a contribuir desde sus diversas especialidades técnicas a los cambios a los que se enfrenta Chile, se declaran en KPMG, según Charles Krieck, su chairman para Sudamérica y Brasil, y Francisco Lyon, socio principal de Chile.

La consultora transnacional no se manifiesta particularmente en alerta por el proceso que enfrenta el país, ni siquiera por aquellas votaciones en la Convención Constituyente que han puesto en alarma al empresariado local.

Por el contrario, consideran que Chile es rico en oportunidades. “Queremos invertir mucho acá. Tenemos una fuerza local muy grande, una fuerza regional que da buen soporte y también un soporte internacional. Menciono esto porque si estuviéramos alarmados o amedrentados no podríamos hacerlo”, afirma el ejecutivo brasileño.

¿Qué mirada tienen sobre Chile dado el proceso político en el que está inserto?

-Charles Krieck (CK): Estamos muy contentos con nuestra consolidación Chile. Tenemos muchas oportunidades aquí porque también las tiene. Vemos todos los cambios con optimismo, con una visión de que las cosas se están resolviendo. En ese marco, pensamos que hay oportunidades para que nosotros podamos contribuir en el proceso que están pasando ustedes ahora.

Francisco Lyon (FL): Sin lugar a dudas tenemos desafíos como país y en ese marco es precisamente donde está la certeza de que si somos capaces de sortearlos con éxito, las oportunidades que vamos a tener hacia el futuro son gigantes.

Ahí es cuando todos nosotros como comunidad de negocios debemos estar juntos trabajando, para realmente aportar a nuestro país, con granitos de arena desde el conocimiento, desde hacer correctamente las cosas. Hay un factor muy importante que tiene que ver con cómo nos acercamos nosotros a la comunidad y cómo ésta entiende que nosotros, dentro del mundo empresarial, queremos lo mismo en beneficio de todos. Queremos el desarrollo y lo mejor para el país.

Ese es un trabajo con el que nosotros, como KPMG, estamos absolutamente comprometidos. Esto no es un discurso, es realmente lo que estamos haciendo y es parte importante de nuestras horas de análisis y de lo que hacemos en el día a día, porque nos damos cuenta que cada vez que nosotros insistimos y materializamos estos hechos concretos, de hacer las cosas bien, de contribuir, de aportar, de acercarnos, nos va mejor, porque la gente tiene un propósito, el cual se traduce en resultados y nos hace trabajar más alegres, con más fuerza y con mejor calidad.

Entonces, esto si bien es política, tiene que ver con cómo tu enfrentar al del lado, a las empresas, cómo tú te relaciones y con qué ánimo. En ese sentido tenemos optimismo. No desconocemos que hay desafíos, sin duda los hay, pero creemos que si lo hacemos bien nos va a ir muy bien.

¿Cómo ven particularmente el avance de la convención, considerando la aprobación en general de algunas normas que han alertado al sector privado nacional?

-CK: Cuando miramos esto con una perspectiva regional y vemos también lo que está ocurriendo en el mundo, hay varios procesos bien complejos y con grandes desafíos. En ese sentido, como decía Francisco, si vemos que las personas están trabajando por algo mejor, no lo entendemos como una alarma, lo vemos como un proceso natural de evolución política y social.

La firma chilena (de KPMG) tiene planes muy claros y objetivos para el futuro. Queremos invertir mucho acá. Tenemos una fuerza local muy grande, una fuerza regional que da buen soporte y también un soporte internacional. Menciono esto porque si estuviéramos alarmados o amedrentados no podríamos hacerlo.

Otra cosa importante es nuestro papel como compañía, que busca agregar valor a este proceso. Estamos disponibles para las empresas, para la sociedad, con nuestro conocimiento, como auditores, como consultores de negocios, como consultores tributarios.

- FL: Yo creo que tienes dos formas de enfrentar estos procesos, o te encierras en una pieza o abres la puerta y entregas todo lo que tú tienes a la comunidad, para tratar de todos obtengamos el mejor resultado a partir del conocimiento. Muchas veces la discusión pública no rinde frutos, precisamente, cuando todos nos encerramos y no nos entregamos al conocimiento, no escuchamos al del lado.

Nosotros no tenemos ningún color político, pero sí nos colocamos a disposición de nuestra comunidad. De buena fe, humildemente, y para eso tenemos todo el soporte regional y global de lo que pasa en los demás países del mundo, de las mejores soluciones. En ese sentido estamos confiados en que si todos hacemos lo mismo, toda la comunidad, y nos escuchamos unos a los otros, sin estar pensando que el otro quiere sacar algo para su rédito personal, yo creo que eso es el camino. Tenemos que escuchar a los técnicos, a los expertos, e las distintas materias del conocimiento humano, porque esto es muy amplio.

¿Qué opinión tienen del nuevo gobierno de Gabriel Boric y él ánimo de cambios con el que llega?

-CK: Se están viviendo cambios en varios países al mismo tiempo. Ha cambio en Argentina, Perú, tenemos elecciones en Brasil en octubre de este año. Lo primero como KPMG es que tenemos un deseo genuino de que a todos les vaya bien, independiente de la línea política.

FL: Esperamos que le vaya súper bien. Si le va bien, nos va bien a todos nosotros. Cada uno de nosotros tiene sus preferencias políticas, pero la verdad es que desde un punto de vista estrictamente técnico, objetivo y frío, uno tiene que tener la capacidad de dejar un poco al lado sus pasiones y ponerse al servicio del país y aportar a que nos va a ir bien. No encerrarse en la pieza a llorar o no, sino que salir dar argumentos, conversar, dialogar.

Se avecina una reforma tributaria. ¿Qué expectativas tienen?

-FL: Primero, aquí no hay temas tabú. Uno tiene que tener la capacidad de conversar todos los temas. Segundo, aquí no debe haber paradigmas, no podemos tener paradigmas, tenemos que estar abiertos a la discusión y a la conversación. Tercero, el sistema tributario es una gran pieza de relojería, que para que dé la hora exacta todas sus piezas tienen que funcionar adecuadamente. Entonces, a mí no me preocupa cuando me dicen que vamos a integrar, desintegrar, vamos a eliminar una exención La verdad, lo que me preocupa es que se trate de un conjunto de medidas que trabajen armónicamente en esta gran pieza de relojería, en función del resultado.

Un ejemplo de eso, es que puedes subir la tasa todo lo que quieras, pero si la base disminuye el resultado va a ser menor. Entonces, ¿cuál es el mensaje que hay detrás?

Hagamos bien el trabajo, conversemos, escuchémonos entre quienes sabemos en pro del mejor resultado. ¿Cuál es ese? Mejorar la mayor cantidad de recursos, para satisfacer las necesidades sociales, entendiendo que el desarrollo y el progreso de nuestro país es muy importante y central para la recaudación económica.

Señalan que ese optimismo no es solo discurso. ¿Cómo se manifestar concretamente esa confianza de KPMG en Chile?

-CK: Con todas esas oportunidades que se observan en Chile, tenemos inversiones regionales que incluyen al país. Algunas cosas son muy importantes para nosotros. Primero, habrá mucha inversión en calidad porque queremos ser los mejores en lo que hacemos. Eso depende del entrenamiento, de tener personas suficientemente bien entrenadas...

En cuanto a áreas, nos enfocamos en las auditorias, en temas de ciberseguridad que es un tema muy actual que todas las empresas necesitan. Otro tema muy importante es ESG (environmental, social and governance), que es importantísimo para asuntos relevantes como la huella de carbono, como responsabilidad social corporativa, como gobierno corporativo. Ahí, podemos aportar mucho.

Para todo eso, necesitamos invertir en personas. Apenas en Chile pretendemos duplicar nuestra planta y contratar 1.000 personas en alrededor de cuatro años.

FL: Nosotros empezamos un viaje importante en enero del año 2021, con un cambio de liderazgo y la firma integrándose a esta iniciativa regional que se denomina One Americas y la verdad es que nos hemos hecho cargo de una gran inversión que ya estamos implementando en Chile y que apunta al gran fortalecimiento de nuestras áreas de impuestos, legal, auditorías y advisory, siempre con un foco a la calidad, que es a lo que nosotros nos debemos, junto con el prestigio.

Es super importante que ese foco tiene mucho que ver con lo que dice charles en términos de ESG. Tiene que ver con un crecimiento sustentable, tiene que ver con un crecimiento que más allá de las inversiones en dinero que tú y de los talentos que estás trayendo. Tiene que ver con un propósito como compañía.

Es propósito se vincula con la tranquilidad de que estamos haciendo todos los esfuerzos de hacer una contribución en esta comunidad de negocios. Queremos que todos nuestros profesionales sientan que tienen una gran contribución.

En ese primer año, en el 2021, efectivamente estuvimos mirando mucho hace adentro, generando toda la maquinaria para hacer todo este potenciamiento hacia el futuro. Ahora vamos a empezar a proyectarnos cada vez más y todo esto va a requerir más personas.