Latam Airlines da paso clave para salir de la quiebra y anuncia acuerdo con acreedores disidentes

Tal como había adelantado Pulso, Latam Airlines anunció este miércoles que alcanzó un acuerdo con los acreedores disidentes que se oponían al plan de reorganización propuesto por la compañía para salir del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras en Estados Unidos, un paso clave para dar fin al proceso iniciado en mayo de 2020.

“Desde hace un tiempo que hemos promovido el consenso entre nuestros acreedores y este es un gran logro. El acuerdo indudablemente beneficia a todas las partes, concita el apoyo al plan de reorganización de la inmensa mayoría de los acreedores del grupo y permitirá a Latam cumplir con su objetivo de salir del Capítulo 11 en los plazos previstos y con una posición más competitiva que al inicio de la pandemia”, dijo Roberto Alvo, CEO de Latam Airlines Group.

En paralelo, mediante un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la aerolínea informó que el acuerdo resuelve las objeciones al plan y las impugnaciones a las órdenes emitidas por el Tribunal de Quiebras, presentadas por BancoEstado (representante de los acrredores locales); y las objeciones al plan y otras acciones concursales, presentadas por el Comité Oficial de Acreedores Valistas (UCC).

Roberto Alvo, CEO de Latam Airlines

“Este acuerdo allana aún más el camino hacia la audiencia de confirmación del plan programada para el 17 y 18 de mayo, y suma apoyo al plan consensuado de la sociedad facilitando aún más el camino para emerger con éxito”, destacó la compañía.

Al mismo tiempo, añadió, permite a los tenedores de bonos chilenos aumentar su recuperación en el marco del plan así como proporcionar compromisos de financiamiento en virtud de los acuerdos de soporte celebrados entre los deudores y los acreedores soportantes en apoyo del plan de reorganización.

Segundo semestre

En específico, el acuerdo abarca a prácticamente la totalidad de los acreedores a su plan de reorganización, tras lograr el apoyo de los tenedores de bonos emitidos en Chile (incluidos aquellos representados por BancoEstado), el Comité Oficial de Acreedores Valistas (UCC), el grupo Ad Hoc de acreedores valistas de Latam (liderado por Sixth Street, Strategic Value Partners y Sculptor Capital) y los principales accionistas del grupo (los “accionistas soportantes”, y en conjunto con el referido grupo Ad Hoc de acreedores valistas, las “partes soportantes”).

El acuerdo fue presentado a la Corte en Estados Unidos hoy en el marco del proceso de Capítulo 11 que lleva adelante Latam.

La compañía, en cuya propiedad participan la familia Cueto y las aerolíneas Delta y Qatar Airways, precisó que sigue teniendo como objetivo la finalización del proceso y la salida del Capítulo 11 en el segundo semestre de 2022.

Agregó que el plan continúa contemplando recursos por US$8.190 millones, a través de un aumento de capital, la emisión de 3 series de bonos convertibles y nueva deuda.

El acuerdo

Latam precisó que el acuerdo permitirá que los acreedores valistas que opten por recibir los Bonos Convertibles Clase A o los Bonos Convertibles Clase C contemplados en el plan de reorganización, mejoren su recuperación mediante un pago adicional en efectivo.

Para lograr lo anterior, Latam pondrá a su disposición la cantidad en dinero efectivo de aproximadamente US$212 millones o bien, en la medida que el EBITDAR (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación, amortización y costos de reestructuración o renta) del plan de negocio original se vea superado en más de US$100 millones por el EBITDAR que Latam genere entre el 1 de enero del 2022 y la fecha que corresponda a 15 días antes de la salida del Capítulo 11,

Y de aproximadamente US$250 millones, más, en este caso, y adicionalmente, la cantidad que represente un 75% del exceso sobre US$250 millones del EBITDAR que Latam genere respecto del EBITDAR del plan de negocios original en el mismo período referido precedentemente, de existir.

El monto final que dichos acreedores podrán recibir estará sujeto a posibles deducciones asociadas a acuerdos pendientes dentro del proceso y al costo asociado a potenciales extensiones bajo los acuerdos de soporte suscritos con las partes soportantes.

Este pago adicional en efectivo se distribuirá entre los acreedores valistas que opten por recibir los Bonos Convertibles Clase A y los Bonos Convertibles Clase C; en el entendido , sin embargo, que los acreedores valistas que participen exclusivamente en los Bonos Convertibles Clase A tendrán derecho a recibir un pago en efectivo de al menos el 4,875% del valor de sus créditos, y aquellos que participen tanto en los Nuevos Bonos Convertibles Clase A como en los Nuevos Bonos Convertibles Clase C y que no sean acreedores soportantes, tendrán derecho a recibir la mitad de dicho pago respecto a la parte de sus acreencias que participen en los Nuevos Bonos Convertibles Clase A.

Entre otras cosas, el acuerdo considera que los acreedores valistas (que no correspondan a partes soportantes) podrán alternativamente optar por recibir en dación en pago por sus acreencias, un nuevo bono en UF a 20 años plazo con un tope total de US$180 millones. Lo anterior, en lugar de recibir los bonos convertibles contemplados en el plan de reorganización y el pago adicional en efectivo antes indicado.

A su vez, el acuerdo contempla que se incluirá a una parte de los acreedores con bonos emitidos en Chile para que participen del Backstop Agreement.

Por otro lado, la UCC y los tenedores de bonos en Chile retirarán sus objeciones al plan y lo apoyarán frente a la Corte.

Latam Airlines es el principal grupo de aerolíneas de Latinoamérica, con presencia en cinco mercados domésticos de la región: Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, además de operaciones internacionales dentro de Latinoamérica y hacia Europa, Estados Unidos y El Caribe.