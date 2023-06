Marcel llama a la oposición a conversar tras rechazo del sector a modificar el sistema tributario para subir impuestos

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, pidió a la oposición no cerrarse a la idea de subir los impuestos tras que este sector trazó un línea roja en esta materia. Esto, en medio del proceso para lograr un pacto fiscal y destrabar la tramitación de la reforma tributaria.

El secretario de Estado realizó su llamado en base a que, de no lograr un acuerdo en modificar el sistema tributario para generar recursos necesarios para financiar de forma sostenible temas como mejoras en la seguridad y aumento de la Pensión Universal Garantizada (PGU), entre otros áreas, el tema seguirá presente de cara al futuro y la incertidumbre para los inversionistas no se despejará, según su mirada a la discusión.

“Tenemos que tener claro que, si los temas fiscales no los dejamos bien resueltos ahora, no van a desaparecer. Si el tema tributario no lo resolvemos bien ahora, no es un tema que vaya a desaparecer, va a seguir dando vuelta y va a seguir generando incertidumbre”, dijo Marcel tras un punto de prensa luego de su encuentro con el Partido de la Gente (Pdg) para acercar posiciones en la tramitación del pacto fiscal.

A modo de ejemplo sobre la necesidad de llegar a puerto con la reforma tributaria, Marcel apuntó a la tramitación del royalty minero tras cinco años: “El resultado es que hoy el sector minero tiene certidumbre respecto de los impuestos que le corresponde pagar. Y como me han dicho varios ejecutivos del mundo minero, ´ahora podemos concentrarnos en los proyectos de inversión, de expansión, de desarrollo, y dejar de discutir de impuestos porque ya sabemos lo que se va a aplicar. Eso es lo que debíamos buscar a nivel del conjunto del país´”.

Además, Marcel defendió el global de la iniciativa del pacto fiscal en base de que no solamente se basa en subir los impuestos. “Los temas que están planteados para el pacto fiscal incluyen el crecimiento, la eficiencia del gasto público y el destino de los recursos”, añadió.

“Los pactos se construyen conversando, no se construyen a través de declaraciones. Yo creo que todo el mundo entiende que es necesario conversar, es necesario buscar entendimiento en un tema tan importante como el tema fiscal”, apuntó Marcel tras la postura de la oposición a no querer subir el cobro de los impuestos.

Sobre la petición de que en este pacto fiscal se comprometa el Estado a no realizar cambios en el sistema de impuestos por una cierta cantidad de años, el economista planteó que primero se debe conocer cuáles son las modificaciones que se van a realizar antes de hablar de un compromiso de invariabilidad en materia tributaria.

“La idea de tener un acuerdo que es duradero está en el espíritu de lo que está planteando el gobierno. De hecho, el que se incluya en estos principios de un sistema tributario moderno apunta precisamente en esa dirección. Entonces, yo creo que, lo primero es ponerse de acuerdo en el contenido y después en la forma, si acaso eso lleva a algún tipo de invariabilidad jurídica o no”, agregó Marcel.