Ministra del Trabajo y leve baja en desempleo: “Estamos viendo brotes de recuperación, ojalá que esto de acá se mantenga”

Una leve mejoría registró la tasa de desempleo en el trimestre móvil junio-agosto, ya que llegó a 12,9%, que si bien es 5,4 puntos porcentuales mayor a la del mismo período del año pasado, lo cierto es que también es 0,2 pp menor que lo registrado en mayo-julio. Esta es la primera baja mensual que se registra en ese indicador desde noviembre pasado.

Tras consultar a la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, sobre si con estos datos del INE ve que efectivamente se tocó fondo en materia de destrucción de empleo, afirmó que “estamos viendo brotes de recuperación, ojalá que esto de acá se mantenga".

En ese sentido, agregó que "como tenemos toda esta batería de subsidios que nos permiten una reactivación, y además estamos viendo un mayor aumento de la Ley de Protección al Empleo, tenemos hartas señalas que nos permitirían pensar que tenemos herramientas para poder enfrentar y seguir con esta senda y profundizar este brote que vimos hoy con los datos del INE”.

En un webinar organizado por Sura y Aipef, la titular del Trabajo dijo que “todos pensábamos que las cifras podrían ser iguales o un poquitito más altas, y es una buena noticia, y va en línea con otros indicadores que ya estábamos viendo”.

Asimismo, agregó que “el hecho de que sanitariamente estemos viviendo una situación que es mejor, las cuarentenas se han ido levantando en muchas comunas de nuestro país, hemos visto también cómo se han ido reincorporando personas al trabajo, estos 780.000 suspensiones que habían, que son efectivamente 750.000 trabajadores (...) hace también que todo se vuelva a activar, y al activarse todo, empiezan a producirse nuevas relaciones laborales, y esto es una muy buena medida y una muy buena noticia que tenemos”.

Eso sí, la ministra Zaldívar recalcó que “en lo que tenemos que tener mucho cuidado, y por eso quiero volver a hacer hincapié en el Paso a Paso Laboral, es que tenemos que hacer esta reactivación con mucho cuidado y mucha cautela, y tenemos que ir evaluando permanentemente, porque lo peor que nos podría pasar es un nuevo rebrote, y ahí todo lo que hemos andado vamos a retroceder, y aún más grave de lo que habíamos tenido antes, porque ya no tenemos esas reservas o esa capacidad de poder adaptar que teníamos en un primer momento, entonces hay que ser súper cuidadosos. Es por eso que en este Paso a Paso Laboral y en estas medidas de reactivación hay que tener tanto cuidado con la salud mental y con el tema sanitario propiamente del Covid”.

Por su parte, el director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la UC, David Bravo, señaló que “si verdaderamente fue o no fue un punto de inflexión, yo esperaría responder eso en unos días más, cuando tengamos datos más frescos, de la última semana de septiembre”.

Bravo concordó con lo dicho por la ministra, y afirmó: “Creo que primero, hay que considerar que los datos del INE tiene un rezago (…) no son datos de la semana pasada, sino que son datos de dos meses atrás y efectivamente muestran una recuperación leve, y en general como ha ido ocurriendo con los datos que en la Católica hemos ido mostrando, estos datos que armamos básicamente para poder dar más información en tiempo real, esta tendencia seguramente en los datos del INE del próximo mes se va a acentuar”.

Sobre si es un punto de inflexión o no, Bravo también dijo que “esta es una carrera que va a ser un poco más larga, y en ese sentido me alegra la prudencia en las declaraciones de la ministra, porque tuvimos una mala experiencia también en el tema del control de la crisis sanitaria, hace unos meses atrás donde por lo menos se percibió como que hubo un exceso de confianza”.

El economista detalló que “también esto que vamos a tener que ir paso a paso es muy relevante, esta carrera no está para nada jugada, la magnitud de la recuperación es enorme aún por delante, y es muy importante poder haber hecho ese anuncio de los subsidios (...) esto es bien dramático, estamos con cientos de miles de empresas que están todos los días tomando decisiones, entre otras cosas, decisiones de contratación, que dependen del entorno (...) me parece mucho más importante todavía que esto se haya anunciado el domingo, y el lunes ya esté vigente. Pienso que eso de verdad va a ser muy importante. Ahora, si alcanza o no alcanza, ese es un problema que todos tenemos, porque esta crisis estamos viendo cómo funcionamos”.

Con todo, el dato de desempleo no alcanza a registrar todo el impacto de la crisis, debido a que mucha gente salió de la fuerza de trabajo, por lo que un mejor índice es ver cómo ha evolucionado el empleo. Allí los datos también son moderadamente mejores: los ocupados en junio-agosto cayeron 19,4% en 12 meses, una baja muy relevante ya que significa que en el último año se han perdido 1.785.000 empleos, pero menor a la registrada en julio, cuando llegó a un récord de 20,6%.