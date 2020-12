Ministro Ignacio Briones: Julio Ponce “en EEUU estaría preso, sin ninguna duda”

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, abordó el tema de la protección de los mercados y del denominado caso Cascadas de SQM, luego de la polémica instalada por la notable reducción que experimentó la multa de Julio Ponce Lerou (la más alta de la historia), el excontrolador de la minera no metálica, la cual no obstante luego fue apelada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

En una conversación con el programa de Vía X, Stock Disponible, el secretario de Estado no lo dudó y afirmó que, si esas mismas infracciones las hubiera cometido en EEUU, el empresario estaría tras las rejas.

Briones afirmó que la mejor manera de proteger al mercado es con “competencia, competencia, competencia” y que se deben sancionar de manera drástica a quienes se desvíen de la ley y que los actores relevantes del mercado debe cuidarlo porque es ahí donde “florece” el emprendimiento.

-¿En un país que realmente defiende el mercado, una figura como Ponce Lerou debiera estar peso?, preguntó el conductor del programa, Freddy Stock.

-”Estaría preso, sin duda. En EEUU estaría preso, sin ninguna duda”, respondió la autoridad, aunque a continuación dijo que a él no le corresponde juzgar lo que fallan los tribunales de justicia.

Hay que recordar que el 2 de septiembre de 2014, la SVS (hoy CMF) acusó a Ponce de ser el “ideólogo y promotor de un esquema de transacciones que lo benefició a él y a personas y sociedades relacionadas”, obteniendo mediante transacciones de acciones de las cascadas que controlan el 32% de SQM una utilidad fraudulenta de US$ 128 millones.

La SVS, dirigida entonces por Fernando Coloma, cursó una multa de 1.700.000 Unidades de Fomento, cifra que hoy equivale a US$ 62 millones. Era, entonces, la mayor multa de la historia a una persona por infracciones al mercado de valores.

No obstante, la multa fue apelada por el empresario. Luego de seis años, en octubre pasado, la Corte Suprema ratificó por 5 a 0 la existencia de las infracciones por las que el accionista de SQM fue sancionado, pero por 3 votos a 2 redujo la sanción desde los US$ 62 millones originales a menos de US$ 3 millones.

Esto obviamente generó mucha polémica tanto a nivel económico como a nivel político. Hay que señalar que SQM también ha estado involucrado con el financiamiento irregular de la política nacional.

Dos semanas después de la sentencia de la Suprema, no obstante, se abrió un nuevo capítulo: la disputa por intereses, que podrían ser aún mayores que la multa de 75 mil UF que dictaminaron el Tribunal Constitucional y las Cortes de Apelaciones y Suprema.

El fisco, a través de Consejo de Defensa del Estado, afirma que los intereses que debe pagar rigen desde 2014, cuando se cursó la multa original, y no desde 2019, como sostuvo su abogado, Jorge Bofill.