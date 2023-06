Nicolás Grau: “sabemos lo difícil que es eficientar el gasto y si alguien lo ha logrado es nuestro Gobierno”

El ministro de Economía, Nicolás Grau apuntó a la importancia de trabajar en una mayor recaudación fiscal y en mayor eficiencia del gasto público a la par e hizo un llamado a no ocupar esta última como una excusa para no avanzar en la Reforma Tributaria.

“Es importante entender que estas dos cosas tiene que ir ocurriendo al mismo tiempo. A veces se presenta como una preocupación genuina (...) pero otras se presenta como una excusa para que no se pueda avanzar” señaló en radio infinita.

“La consolidación fiscal que tuvo el Gobierno el 2022 es totalmente excepcional. No hubo en el mundo otra consolidación fiscal de esa magnitud. Hemos demostrado en la práctica que tenemos un compromiso con gastar los recursos fiscales de forma responsable. La eficiencia del gasto, y un Estado moderno que funcione bien por supuesto que es un objetivo en el que debemos avanzar”, agregó el ministro.

En ese sentido, hizo énfasis en que cuando la oposición estuvo en el gobierno, tuvo déficit fiscal en 6 de los 8 años. “Lo que quiero señalar es que todos hemos estado en el gobierno y sabemos lo difícil que es eficientar el gasto y si alguien lo ha logrado es nuestro Gobierno el año pasado. Sigue siendo difícil, no lo pongamos como excusa, trabajemos todos en conjunto”, fue el llamado de Grau.

Refiriéndose a las perspectivas entregadas por la OCDE respecto a la economía de Chile, el ministro señaló que “todo el mundo nos está diciendo esto (la necesidad de un sistema tributario más progresivo), nuestras cuentas fiscales nos está diciendo esto. Lo que corresponde es que el sistema político logre un acuerdo y sea capaz de viabilizar algo que todo el mundo que entiende bien este tema sabe que hay que realizar”.

El ministro no quiso dar detalles respecto a la negociación en curso para poder aprobar la reforma tributaria, apuntando a que “no sería una buena idea para que esto resulte”, y a que está en las manos del Ministerio de Hacienda.

Sin embargo, aseguró que “tenemos claro los objetivos: recaudar más y que esto provenga de las personas con más altos ingresos. Los instrumentos son diversos. Si somos capaces de acordar esos objetivos iniciales, después tengamos toda la flexibilidad para acordar cuáles son los mejores para lograrlos”.

Así, destacó la agenda de elusión y evasión que “permite recaudar más y permite que venga de personas con más altos ingresos porque son ellos los que tienen un mayor comportamiento tanto de evasión como elusión”, explicó.

“Decir que nosotros queremos avanzar en el aumento de la Pensión Garantizada Universal, pero que depende de la reforma tributaria, no es algo que debiera ser criticable. Es la aplicación más básica del concepto de responsabilidad fiscal. Estas reformas están unidas. Pero tienen aspectos que las diferencian y cada una se puede discutir en su propio ritmo”, agregó Grau.

El nuevo Sernac

El secretario de Estado también se refirió al anuncio del Gobierno de entregarle la atribución de sancionar al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), lo cuál calificó como indispensable. Así explicó que cuando se reciben los reclamos, la institución “invita a la empresa a solucionar el problema, y si no lo soluciona, vuelve al consumidor y le dice: ahora usted tiene que ir a un juzgado”.

“El problema es obvio, y es que las personas no van porque implica tiempo, un gasto y porque se gastan recursos de una cuantía mayor que el precio del producto defectuoso. A pesar de que existen sanciones bien definidas en nuestras leyes del consumidor no se ejercen porque se le exige un acto a los consumidores que no pueden hacer o que es muy difícil de realizar”, agregó Grau.

Refiriéndose al fallo del Tribunal Constitucional que no permitió esta atribución en el Gobierno de Michelle Bachelet, el jefe de cartera señaló que “estamos convencidos en que el nuevo diseño que estamos llevando se hace cargo de las preocupaciones que presentó el Tribunal en ese momento. Estamos encontrando el camino para que el Sernac pueda sancionar sin incurrir en parte del diseño que fue lo que preocupó a tribunal en su momento”.